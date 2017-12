Taxa de habitat se dublează pentru că... așa vrea primarul?! Tot el a scăzut-o!

Pentru că e sfârșitul anului, autoritățile locale fac socoteli pentru taxele și impozitele pe care le vom plăti în 2018. În acest sens, proiectul privind obligațiile fiscale pentru anul viitor a fost lansat spre dezbatere publică. Una dintre principalele modificări prevăzute în document, care cu siguranță va stârni reacții nu tocmai fericite, este legată de majorarea taxei de habitat cu mai mult de 100%, adică de la 3 lei la 7 lei de persoană pe lună. De fapt, revoltătoare nu este majorarea cât motivele puerile invocate de către primarul Decebal Făgădău, care a propus această creștere într-un moment delicat, în care Primăria se află într-un litigiu cu furnizorul serviciilor de salubrizare.

Presupunând că suntem atât de naivi încât să îl credem, ne întrebăm ce legătură există între noi și alte orașe. Poate că celelalte municipii nu au drumuri de țară, monumente în ruină, proiecte nefinalizate de ani buni și șantiere în loc de parcuri, așa cum se întâmplă în Constanța de cel puțin doi ani. Pe de altă parte, să ne amintim că însuși Făgădău a luat decizia de a scădea taxa de habitat de la 10 lei la 3 lei /persoană/lună. Se întâmpla la sfârșitul lui 2015, cu doar câteva luni înainte de alegerile locale la care primarul interimar își anunțase candidatura. Acum, pentru că nu se mai apropie niciun fel de alegeri, probabil că este momentul potrivit pentru o mărire de taxe.

CETĂȚENII DE BINE, PEDEPSIȚI PENTRU GESTURILE NECIVILIZATE ALE ALTORA?!

Un alt lucru supărător este faptul că Făgădău a lăsat să se înțeleagă faptul că a luat decizia măririi taxei de habitat ca pe o „pedeapsă” pentru gestul unora de a arunca gunoiul la întâmplare. „Odată cu creșterea numărului de polițiști locali vreau să venim și să sancționăm acțiunile de dispreț la adresa imaginii municipiului. Am avut până acum cinci campanii de curățenie și, de fiecare dată când am avut o acțiune mai amplă, indiferent cu cine am desfășurat-o, ne-am trezit a doua zi cu mizeria la fel. Or, am învățat că nu știm să prețuim lucrurile gratuite, iar 10 bani de zi (contravaloarea taxei de habitat de 3 lei/pers/lună) este aproape gratis. Creștem, ușor, și sper ca populația să ni se alăture și să sancționeze pe toți cei care aruncă gunoiul acolo unde nu trebuie. Nu înțeleg de ce 60-70% din populație respectă o regulă civilizată de conviețuire într-o urbe, iar pentru 20-30% suferim cu toții”, a declarat Făgădău. Chiar așa! De ce trebuie să plătească locuitorii mai mult doar pentru că cineva consideră că așa trebuie. Partea pozitivă este că nu s-a luat o decizie finală în acest sens, iar constănțenii își pot spune părerea în cadrul dezbaterii publice de marți, 28 noiembrie. Întâlnirea are loc la ora 16.30, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța.