Taylor Swift, printre cele mai influente personalități ale lumii?!

Cântăreaţa americană de muzică country-pop Taylor Swift a fost inclusă în topul anual al celor mai influenţi oameni ai lumii, alcătuit de site-ul Fortune.com, clasament în care se află numeroşi afaceriști şi politicieni. Artista americană în vârstă de 25 de ani este femeia cea mai bine clasată în acest top pe anul 2015, care include, potrivit editorilor revistei ”Fortune”, ”persoane extraordinare, care transformă felul oamenilor de a face afaceri, de a guverna şi de a face acte caritabile”.

Taylor Swift ocupă locul al şaselea în acest clasament, fiind devansată de Tim Cook, CEO-ul grupului Apple, Mario Draghi, preşedintele Băncii Centrale Europene, Xi Jinping, preşedintele Chinei, Papa Francisc şi Narendra Modi, premierul Indiei. Topul 10 al celor mai influenţi oameni ai lumii este completat de Joanne Liu, preşedintele internaţional al organizaţiei Medecins Sans Frontieres (locul al şaptelea), John Roberts Jr., preşedintele Curţii Supreme din SUA (8), Mary Barra, CEO-ul grupului General Motors, şi Joshua Wong, activist şi lider al mişcării pro-democraţie din Hong Kong. Printre alte prezenţe notabile în acest top mondial se află fondatorul reţelei de socializare Facebook, Mark Zuckerberg, clasat pe locul 25, superstarul din baschetul profesionist american LeBron James, pe locul 31, dar şi actorul de comedie şi prezentatorul emisiunii „The Tonight Show“, Jimmy Fallon, aflat pe poziţia 45.

Taylor Swift a reuşit să câştige admiraţia adolescenţilor şi a tinerilor cu un mix de piese de dragoste emoţionante, precum ”We Are Never Ever Getting Back Together” şi ”I Knew You Were Trouble”. Taylor Swift, care a devenit cunoscută în 2006, şi-a lansat, pe 27 octombrie, cel de-al cincilea album, intitulat ”1989”. Fiecare dintre albumele de studio ale cântăreţei s-a vândut în peste patru milioane de exemplare în SUA. Potrivit revistei ”Billboard”, Taylor Swift este artistul cu cele mai mari vânzări pe platformele digitale din toate timpurile. De asemenea, recent, Taylor Swift a fost desemnată, pentru a doua oară, Femeia Anului, de revista ”Billboard”, devenind singura artistă care a câştigat de mai multe ori această distincţie. Cântăreaţa country-pop a obţinut deja şapte premii Grammy, 16 American Music Awards şi 20 Billboard Music Awards.