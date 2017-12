Tecău vrea trofeul la „BRD Năstase Țiriac Trophy“

După un debut de sezon sub așteptări, tenismanul constănțean Horia Tecău a declarat că anul acesta își dorește să câștige mai mult ca oricând trofeul pus în joc la dublu în turneul „BRD Năstase Țiriac Trophy”, care este dotat cu premii în valoare totală de 463.520 euro și are loc la Arenele „BNR” din București, alături de coechipierul său, Florin Mergea. „Anul acesta avem nevoie de acest trofeu. Venim după o perioadă în care nu am câștigat multe meciuri, astfel că este important și pentru mine, și pentru Florin să revenim la forma aceea de a câștiga meciuri și o putem face chiar acasă. Am câștigat aici de trei ori, îmi place să joc acasă, publicul e al nostru și toate lucrurile sunt în favoarea noastră”, a spus Tecău, care a precizat că se cunoaște bine cu coechipierul său, alături de care a jucat în multe competiții, iar turneul de la București este extrem de util în perspectiva participării la Jocurile Olimpice de la Rio: „Noi am petrecut ani de zile împreună, dar am petrecut câteva săptămâni chiar și în acest an, mai mult decât o facem de obicei, pentru că obiectivul nostru este unul foarte important. Ne dorim să jucăm mai mult timp împreună, să ne cunoaștem, la fiecare antrenament găsim lucruri noi. Îi avem alături pe Andrei Pavel, pe Victor Crivoi, care ne ajută cu experiența lor și construim această echipă. Mai avem câteva luni până la Jocurile Olimpice și sperăm ca până atunci să punem lucrurile la punct ca să avem cea mai bună formă acolo”. Tecău și Mergea, care fac pereche pentru prima oară după mult timp în circuitul ATP, vor juca miercuri în primul tur împotriva cuplului neozeelandez Marcus Daniell și Artem Sitak.

FĂRĂ ROMÂNI LA SIMPLU

Prezenți pe tabloul principal de la București grație unor wild-card-uri oferite de organizatori, Adrian Ungur și Marius Copil au părăsit turneul încă din primul tur. Ungur, locul 193 ATP, a cedat în fața favoritului nr. 6, argentinianul Gabriel Pella, locul 46 ATP, cu scorul de 5-7, 2-6, după o oră și 40 de minute de joc, în timp ce Copil, locul 186 ATP, a pierdut duelul cu bosniacul Damir Dzumhur, locul 82 ATP, cu scorul de 1-6, 6-3, 2-6, după o oră și 39 de minute de joc. Pentru prezența pe tabloul principal, cei doi români vor primi câte un cec în valoare de 4.680 euro. La dublu, perechea formată din Victor Cornea şi Victor Hănescu a pierdut în runda inaugurală, în fața americanilor Eric Butorac și Scott Lipsky, favoriți nr. 2, cu scorul de 2-6, 3-6, după o oră şi două minute de joc. Cei doi români, beneficiari ai unui wild-card, vor primi un cec în valoare de 2.390 de euro.

