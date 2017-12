Telenovela Becali în prelungire, afacerile prezidenţiale sub preş

Judecătorii Tribunalului Bucureşti au decis, aseară, ca finanţatorul Stelei, Gigi Becali, şi cei patru bodyguarzi ai săi, arestaţi în primă instanţă pentru sechestrarea unor presupuşi hoţi, să rămînă în arest. Mandatul de arestare expiră peste 25 de zile. În cadrul procesului, avocatul Gheorghe Mateuţ a invocat mai multe probleme procedurale privind încălcarea dreptului la apărare. Avocatul a arătat şi faptul că Judecătoria Sectorului 1 s-a pronunţat pe fondul cauzei deşi nu avea acest drept şi a subliniat că opinia publică este indignată în legătură cu acest caz. Un alt avocat al lui Becali, Cătălin Dancu, a declarat, la ieşirea din sala de judecată, că instanţa nu le-a permis în niciun fel să vadă noile probe ale acuzării, depuse, luni, de anchetatori. În acest fel, apărarea nu a putut depune, la rîndul ei, probe care să vină în sprijinul lui George Becali, încălcîndu-se astfel dreptul la apărare, a arătat Dancu. El a afirmat că instanţa le-a respins cererea de recuzare a completului de judecată făcută din acest motiv. Şedinţa de judecată a fost suspendată, la jumătate de oră de la începerea procesului, după ce avocaţii au recuzat completul de judecată. Pe durata suspendării şedinţei, timp de aproape o oră, cîteva sute de persoane au protestat, în faţa instanţei cerînd eliberarea finanţatorului FC Steaua. Gigi Becali a susţinut, în ultimul cuvînt în faţa instanţei, că este \"de-a dreptul stupefiat\" de situaţia în care se află, el fiind în boxa acuzaţilor, în timp ce cei care i-au furat maşina şi care, ulterior, au făcut plîngere împotriva lui pentru lipsire de libertate sînt liberi şi necondamnaţi. \"Eu nu ştiu ce s-a întîmplat după ce bodyguarzii au plecat să aducă maşina. Că s-a tras, că s-au fugărit, eu nu am de unde să ştiu. Ştiu că m-a sunat unul dintre bodyguarzi să-mi spună că cei trei vor să vorbească cu mine. Ordinul meu a fost clar: “Nu vă atingeţi de niciun fir de păr”. La bar le-am spus din nou oamenilor mei să nu mai scoată un cuvînt la adresa celor trei şi să nu se atingă de ei sub nicio formă. Eram nehotărît. M-am mai gîndit o dată. Dar ei au început că: “Bă, nea Gigi, mă nenoroceşti. Că am mandat.”\", a decarat Becali, arătînd apoi, în mod ironic, că deşi ar fi existat un mandat de urmărire pe numele unuia dintre cei trei hoţi, presupusul hoţ este acum, totuşi, parte vătămată în dosarul lui.

Manipulare cu “telenovele”

Telenovela Becaliană a ţinut ocupate toate jurnalele televiziunilor şi toate paginile ziarelor. Oamenii politici, în marea lor parte, consideră drept o diversiune cazul Becali, menită să distragă atenţia publicului de la alte probleme, mult mai importante. Geoană a afirmat că evenimentele petrecute în ultimele zile au constituit \"o evidentă strategie\" a actualului preşedinte de \"deturnare a atenţiei publice de la propriile probleme şi ale anturajului apropiat\". „În calitate de preşedinte al PSD şi de preşedinte al Senatului, solicit în mod oficial DNA să se autosesizeze cu privire la cele 30 de hectare de teren obţinute de fratele preşedintelui, Mircea Băsescu, printr-o schemă identică cu cea aplicată de Gabriel Popoviciu. De asemenea, solicităm declanşarea aceloraşi proceduri pentru milionul de euro pe care fiica preşedintelui, Ioana Băsescu, l-a avut la dispoziţie pentru achiziţionarea unui apartament de lux în zona proprietăţilor lui Gabriel Popoviciu\", a afirmat Geoană. El a cerut, de asemenea, Parchetului, un răspuns la întrebarea \"De ce Gigi Becali e anchetat în stare de arest, iar democrat-liberalul Costel Iancu e anchetat în stare de libertate?\", apreciind că justiţia trebuie să fie aceeaşi şi pentru apropiaţii, şi pentru adversarii preşedintelui. \"Solicit instituţiilor statului să fie reţinute în eventuale acţiuni împotriva jurnaliştilor. Dacă există probe temeinice, atunci se poate sta de vorbă, dar acest început de creare de stare de teroare în România nu trebuie întreţinut de către instituţiile statului român\", a mai spus Geoană, referindu-se la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, şi ale fostului şef al SRI, Virgil Măgureanu, potrivit cărora urmează alte arestări spectaculoase, de jurnalişti, oameni de afaceri, politicieni. Reamintim că fiica cea mare a şefului statului, Ioana Băsescu, deţine în cartierul rezidenţial Băneasa - construit de firma controlată de omul de afaceri Puiu Popoviciu - un apartament, achiziţionat pentru 544 de mii euro plus TVA, şi în aceeaşi zonă şi-a închiriat sediul pentru biroul său notarial. Ea a afirmat că a achitat apartamentul din banii cîştigaţi ca avocat şi ca notar. De asemenea, fiul lui Mircea Băsescu este acţionar majoritar la Global Business & Investments\", firmă de dezvoltare imobiliară care a încheiat un contract de asociere în participaţiune cu Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Valu lui Traian, pentru un teren de 30 de ha. „Parchetul să-şi vadă de treabă, să-şi facă anchetele“, a declarat ieri, la Constanţa, în replică la solicitarea lui Geoană, Mircea Băsescu, în timp ce se afla alături de preşedintele ţării. Acelaşi Mircea Băsescu care, în urmă cu cîteva zile, l-a ameninţat cu moartea pe preşedintele Grupului de investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, cel care a dezvăluit această afacere de familie. Şi acelaşi Mircea Băsescu împotriva căruia nu s-a autosesizat niciun parchet! Cît îl priveşte pe Traian Băsescu, un “jucător” după cum îşi spune, care, de obicei, suferă de limbariţă, a refuzat să dea vreun răspuns.