Mutu, pasă de gol în meciul Lazio - Fiorentina

Echipa lui Adrian Mutu, Fiorentina, a pierdut joi seară, în deplasare, cu 1-2 (Kolarov 20, Behrami 21 / Pazzini 39), în faţa lui Lazio, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Italiei, atacantul român pasînd decisiv la golul oaspeţilor. Titular la oaspeţi, atacantul român a fost schimbat la pauză din cauza unor probleme musculare. Partida retur va avea loc la Florenţa, săptămîna viitoare.

Beckham şi Los Angeles Galaxy la Shanghai

Fotbalistul englez David Beckham şi echipa sa Los Angeles Galaxy se vor afla, pe 5 martie, la Shanghai, unde vor disputa un meci în compania unei selecţionate de tineri jucători asiatici, a anunţat presa chineză. Potrivit „Shanghai Daily”, Beckham, în vîrstă de 32 de ani, va juca doar 45 de minute pentru a evita accidentările înainte de începutul campionatului de fotbal din SUA, Major League Soccer (MLS), programat la sfîrşitul lunii martie. Englezul va fi căpitanul echipei LA Galaxy la meciul cu o formaţie de jucători tineri din Asia de est, majoritatea cu vîrste mai mici de 20 de ani. Transferul lui Beckham la LA Galaxy a făcut ca interesul publicului pentru MLS să crească, deşi fosta vedetă a echipelor Manchester United şi Real Madrid a jucat doar în cinci meciuri, din cauza unor accidentări la genunchi şi la gleznă. Los Angeles Galaxy ar putea disputa în China încă un meci, înainte de a pleca în Coreea de Sud, următoarea etapă a turneului său asiatic.

Van Basten renunţă la cariera de antrenor!

Marco van Basten, selecţionerul Olandei, adversara României la EURO 2008, a anunţat că-şi va încheia cariera de antrenor după turneul final din Austria şi Elveţia. ”După Campionatul European îmi voi încheia cariera de tehnician. Nu ştiu ce voi face, dar, cu siguranţă, va fi altceva. Sper ca lucrurile să meargă bine cu Olanda, chiar dacă în primul meci vom juca împotriva Italiei”, a declarat fostul internaţional olandez.

Ghana, punctaj maxim în Grupa A a Cupei Africii pe Naţiuni

Reprezentativa Ghanei a învins, joi seară, de 1-0 (Agogo 41) selecţionata similară a Namibiei, într-un meci din etapa a doua a Grupei A a Cupei Africii pe Naţiuni. În celălalt joc din grupă: Guineea - Maroc 3-2 (Feindouno 11, 63-pen., Bangoura 59 / Aboucherouane 60, Ouaddou 90). În clasament conduce Ghana, cu 6 puncte, urmată de Guineea şi Maroc - cu cîte 3p şi Namibia - 0p. Ultimele meciuri din Grupa A, Ghana - Maroc şi Guineea - Namibia, se vor disputa pe 28 ianuarie.

Higuita revine pe teren

Portarul columbian Rene Higuita a anunţat că va reveni pe teren după ce a semnat cu formaţia Deportivo Rionegro, din a doua ligă din Columbia. În cei 23 de ani de carieră, portarul columbian a înscris 41 de goluri. În vîrstă de 41 de ani, Higuita, poreclit “El loco” (Nebunul) din cauza ieşirilor riscante din poartă, a semnat pentru un sezon şi a declarat că vrea să aducă echipei experienţă şi să ajute la promovarea în prima ligă.

Garnett, James şi Bryant titulari în All Star Game

Baschetbaliştii Kevin Garnett (Boston), LeBron James (Cleveland) şi Kobe Bryant (LA Lakers) vor fi titulari pentru meciul vedetelor din baschetul profesionist nord-american, All Star Game, care va avea loc pe 17 februarie, la New Orleans. Garnett, care va juca pentru a 11-a oară consecutiv în All Star Game, a fost cel mai votat baschetbalist de iubitorii acestui sport în cadrul unui sondaj pe internet, primind 2.399.148 de voturi, şi devansîndu-i pe LeBron James (Cleveland, 2.108.831) şi Dwight Howard (Orlando), cu 2.066.991 voturi. Cei trei jucători, care evoluează în Conferinţa de Est, vor fi ajutaţi de Dwyane Wade (Miami) şi Jason Kidd (New Jersey). În Conferinţa de Vest, Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) a strîns 2.004.940 de voturi, fiind urmat de Carmelo Anthony (Denver, cu 1.723.701 voturi). Chinezul Yao Ming (Houston), Tim Duncan (San Antonio) şi Allen Iverson (Denver) completează echipa Vestului. Preşedintele Federaţiei Române de Baschet (FRB), Carmen Tocală, a fost invitată de federaţia americană să ia parte la ediţia din acest a All Star Game-ului. Oficialul FRB a adăugat că în baza colaborări cu forul american, echipa naţională Under 20 va efectua două stagii de pregătire în SUA, în acest an, care vor avea loc în lunile aprilie şi, probabil, iunie. Ediţia din acest an a All Star Game-ului NBA va avea caracter umanitar, o parte din încasări urmînd să fie donate oraşului New Orleans, puternic afectat de dezastre naturale.

Nominalizările la Laureus World Sports Awards 2008

Kaka, Federer, Henin, Tiger Woods, Raikkonen sau Hamilton sînt cîţiva dintre sportivii nominalizaţi la Laureus World Sports Awards 2008 care va avea loc pe 18 februarie, la Sankt Petersburg. Sportivii nominalizaţi sînt următorii - Sportivul anului: Roger Federer (tenis), Tyson Gay (atletism), Kaka (fotbal), Michael Phelps (nataţie), Kimi Raikkonen (Formula 1), Tiger Woods (golf); Sportiva anului: Justine Henin (tenis), Yelena Isinbayeva (atletism), Carolina Kluft (atletism), Libby Lenton (nataţie), Marta (fotbal), Lorena Ochoa (golf); Echipa anului: AC Milan (fotbal), naţionala de crichet a Australiei, Ferrari (Formula 1), naţionala de fotbal feminin a Germaniei, naţionala de fotbal a Irakului; Revelaţia anului: Alberto Contador (ciclism), Novak Djokovic (tenis), Tyson Gay (atletism), Lewis Hamilton (Formula 1), Oscar Pistourius (atletism, sportiv cu handicap), Casey Stoner (MotoGP); Revenirea anului: naţionala de rugby a Angliei; Christine Ohuruogu (atletism), Paula Radcliffe (atletism), Jana Rawlinson (atletism), Steve Stricker (golf), Jonny Wilkinson (rugby); Sportivul cu dizabilităţi al anului: Daniel Dias (nataţie), Darren Kenny (ciclism); Sarah Storey (ciclism), Michael Teuber (ciclism), Esther Vergeer (tenis); Sportivul anului la sporturi extreme: Daniel Dhers (BMX Park), Mick Fanning (surf), Stephanie Gilmore (surf), Aaron Hadlow (kiteboard), Ryan Sheckler (skateboard), Shaun White (snowboard). Prima ediţie a Laureus World Sports Awards a avut loc în 2000, iar din juriul format din 43 de persoane fac parte şi Nadia Comăneci şi Ilie Năstase. Tenismenul Roger Federer a mai primit acest premiu în anii 2005, 2006 şi 2007, şi a mai fost nominalizat în 2004.

Feyenoord Rotterdam l-a „repatriat” pe Denny Landzaat

Internaţionalul olandez Denny Landzaat a semnat vineri un contract pe trei ani şi jumătate cu Feyenoord Rotterdam, care va plăti în schimbul lui 1,5 milioane de euro lui Wigan Athletic. Landzaat se afla la Wigan din 2005, cînd echipa engleză a plătit trei milioane de euro lui AZ Alkmaar. În vîrstă de 31 de ani, Landzaat, un produs al Centrului de juniori al lui Ajax Amsterdam, a evoluat 54 de meciuri pentru Wigan şi a marcat în total cinci goluri, dintre care trei în acest sezon.

Arsene Wenger a refuzat împrumutul lui Walcott la Liverpool

Antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, a refuzat să îl împrumute pe Theo Walcott la FC Liverpool, deşi francezul este dispus să îl trimită pe atacantul de 18 ani la o altă echipă pînă la sfîrşitul sezonului pentru a dobîndi experienţă. Adus pentru suma de 13 milioane de lire sterline în iarna lui 2006, Walcott nu a reuşit să se impună în primul 11 al londonezilor, progresul său fiind sub aşteptări. Managerul francez nu a vrut, pe de o parte, să întărească o contracandidată la titlu, iar pe de altă parte nu era convins că la Liverpool ar fi evoluat cu regularitate. Walcott nu a ascuns niciodată faptul că este un fan al lui Liverpool, la fel ca şi tatăl său.

Post de radio exclusiv pentru EURO 2008

Autorităţile din Elveţia au anunţat că au dat “undă verde” postului de radio “Ritmul fotbalului”, proiect destinat exclusiv turneului final al Campionatului European de fotbal din vara acestui an. Postul de radio va emite doar timp de 30 de zile, programele sale fiind reprezentate, în primul rînd, de informaţii legate de EURO 2008, dar şi de muzică. Emisiunile vor fi transmise în limbile engleză, franceză şi germană.