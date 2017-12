SPANIA

Români la Malaga

Tot mai mulţi străini, printre care români, se mută în regiunea Malaga din sudul Spaniei, potrivit datelor prezentate de autorităţile spaniole. În circa 20 de localităţi din regiunea Malaga, mai mult de 33% din populaţie este formată din străini, în întreaga provincie fiind peste 300.000. Străinii provin din mai mult de 100 de ţări, dar în top conduc britanicii (aproape 70.000), urmaţi de marocani (27.000), germani (16.000), români (13.000), argentinieni şi italieni. De exemplu, în Benahavís, peste 60% din populaţie este formată din străini. În Manilva, 45%, în Casares, 34%, iar în Estepona, Torremolinos şi Marbella, 30% sunt străini.

UCRAINA

Uimire la Kiev

Propunerea făcută de premierul rus Vladimir Putin ca Naftogaz, compania energetică a statului ucrainean, să fuzioneze cu Gazprom, care deţine monopolul asupra gazelor ruseşti, a luat Kievul prin surprindere, iar opoziţia pro-occidentală acuză Moscova că vrea să controleze economic ţara. Propunerea a fost făcută vineri, la Soci, în timpul întâlnirii dintre premierul rus Vladimir Putin cu omologul său ucrainean, Mikola Azarov. Oficialii de la Moscova s-au mişcat repede în încercarea de a prelua frâiele economiei Ucrainei după ce pro-occidentalul Viktor Iuşcenko a fost învins la alegerile prezidenţiale din februarie.

R.MOLDOVA

La protest, cu bodyguarzi

Comuniştii au manifestat cu ocazia 1 mai la Chişinău, iar Oleg Vorovin, fiul fostului preşedinte, şi-a făcut apariţia purtând un tricou roşu cu figura lui Che Guevara. Acesta a fost tot timpul înconjurat de bodyguarzi. La miting au participat circa 10.000 de persoane, între care foşti miniştri din Guvernul comunist, precum cel de Justiţie, Vitalie Parlog sau preşedintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi. Membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a acuzat în discurs guvernarea actuala de intimidare a postului de televiziune comunist NIT şi a altor instituţii media. Mai multe persoane au huiduit discursurile, ţinute în limba rusă.

GERMANIA

Incidente violente

Un poliţist a fost grav rănit la spate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în incidente după o adunare a extremei-stângi la Berlin. În cartierul Kreuzberg, participanţii la „1 mai revoluţionar”, organizat de sfera de influenţă autonomă, au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine. Acestea din urmă au făcut uz de bastoanele lor pentru a izola elementele cele mai violente. Într-una dintre aceste intervenţii, un poliţist a fost lovit la spate cu un obiect contondent şi a fost nevoie să fie spitalizat, a indicat poliţia, fără să dea mai multe precizări asupra naturii rănii. Potrivit poliţiei, 10.000 de persoane au luat parte la demonstraţie. La Hamburg, mai multe sute de tineri au aruncat în forţele de ordine diverse obiecte şi au ridicat baraje aprinse, fără a se înregistra însă răniţi.

TURCIA

Proteste

Zeci de mii de membri ai sindicatelor şi ai grupurilor politice de stânga s-au strâns de 1 mai în piaţa Taksim din Istanbul, fiind prima manifestaţie ce are loc aici în ultimii 30 de ani. Printre participanţi figurează rudele celor 34 de persoane ucise în ciocnirile din Taksim între militanţi de stânga şi poliţie la 1 mai 1977. Mitingurile de 1 mai au fost interzise în piaţa Taksim de când generalii au preluat puterea într-o lovitură de stat în 1980. În ultimii patru ani, sindicaliştii care au încercat să comemoreze ciocnirile din 1 mai au intrat în conflict cu poliţia, care le-a refuzat intrarea în piaţa Taksim. Guvernatorul Istanbulului a spus că a autorizat adunarea de anul acesta pentru a se evita tensiunile şi pentru distrugerea unor tabu-uri. Peste 22.000 de membri ai forţelor de ordine au asigurat securitatea.

INDIA

Securitate sporită

Mii de poliţişti şi militari patrulează pe străzile din New Delhi în urma unui avertisment privitor la atentate iminente în capitala Indiei. Poliţia a sporit securitatea în zona pieţelor şi în locurile frecventate de turişti. Cel mai recent atac din New Delhi a cost comis în septembrie 2008, în zone comerciale, şi s-a soldat cu 22 de morţi. În plus, membri ai fostei administraţii americane Bush au spus că au avertizat India înainte de atentatele din Bombay, care s-au soldat cu aproape 200 de morţi. Ambasada americană din India a avertizat sâmbătă în legătură cu atacuri iminente la New Delhi şi le-a cerut cetăţenilor săi să fie vigilenţi. Alerta ce conţine cuvântul iminent este mai urgentă decât cea emisă luna trecută, în care se vorbea despre indicii în creştere privitoare la comiterea unor atacuri în New Delhi. Militanţi cu legături cu grupările islamiste din Pakistan sunt consideraţi responsabili pentru atacuri comise în trecut în New Delhi.

PAKISTAN

Incendiu

Un incendiu a izbucnit, duminică, la sediul Cancelariei americane din Islamabad, dar nu au fost înregistrate victime, a anunţat un purtător de cuvânt al ambasadei americane, anunţul intervenind la câteva ore de la tentativa eşuată de atentat de la New York. Nu se ştie deocamdată ce a provocat incendiul şi nici care este amploarea pagubelor. În ciuda eforturilor autorităţilor de a combate terorismul, Pakistanul, învecinat cu Afganistanul, a devenit în ultimii ani un centru de antrenament terorist.

BULGARIA

Candidatură

Ministrul bulgar de Interne, Ţvetan Ţvetanov, va fi candidatul partidului GERB la prezidenţialele din 2011, a declarat premierul Boiko Borisov, duminică. Acesta a afirmat că a decis să anunţe numele lui Ţvetan Ţvetanov pentru că este furios din cauza analiştilor şi opozanţilor, care susţin că ar intenţiona să fugă de responsabilităţi. Premierul bulgar a dezminţit şi că la 13 mai ar urma o nouă remaniere guvernamentală.