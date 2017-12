Temperaturi scăzute în următoarele zile

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, la această dată. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 13 grade in estul Transilvanieie și 18 grade in vestul si inord-vestul tarii. În Bucureşti, temperatura maximă va fi de 17 grade.

PROGNOZA METEO, VINERI. În majoritatea zonelor, vremea va fi răcoroasă, iar în sud, în est și local în centru, va fi chiar rece pentru această perioadă din an. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 13 grade in estul Transilvanieie și 18 grade in vestul si inord-vestul tarii, iar cele minime vor avea valori de la -4...-3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 11...12 grade pe litoral. Cerul va fi parțial noros în sud-vest, extremitățile de sud și de sud-est și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile sud-estice, cu viteze de până la 55...60 km/h pe litoral și în deltă. Izolat, în nord și în centru, se va produce brumă și vor fi condiții de ceață.

VREMEA ÎN BUCUREŞTI. Vremea va fi în continuare mai rece decât normalul sfârșitului de septembrie; temperatura maximă va fi de 15....17 grade, iar cea minimă de 6...7 grade, în centrul orașului și în jur de 4 grade în zona periferică. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat.

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ. Vremea va fi răcoroasă, pentru această perioadă din an, în vestul și nord-vestul țării și rece, în celelalte regiuni. Cerul va fi parțial noros în sud și sud-est și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va mai avea intensificări, în special în cursul zilei, în Dobrogea, cu viteze mai mari pe litoral și în deltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade in estul Transilvaniei si 19 grade grade prin Dealurile banatului, iar cele minime între 1 și 12 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, până în jurul a -3 grade. Izolat, mai ales în depresiunile din nord și din centru, se va produce brumă. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, în zonele joase de relief, se va forma ceață.

COD GALBEN DE VÂNT. VEZI ZONELE VIZATE

ANM a emis, vineri, un cod galben de vânt, valabil în mai multe zone.

COD GALBEN. Valabil de la : 29-09-2017 ora 10:00 până la : 29-09-2017 ora 16:00

În zonele : Județul Constanţa; Județul Tulcea;

Se vor semnala: local intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge 55 - 65 km/h, în special pe litoral și Delta Dunării