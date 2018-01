Tensiuni în Coaliție din cauza redefinirii familiei

21:57:53 / 04 Ianuarie 2018

Te doare mintea ...

Secatura ortodoxa Dragnea , patriot si nationalist notoriu , cu emfaza , zice ca este ,,un fanatic religios'' si ne pune intr-o dilema imposibila . Zau , in BOR , chiar sa devina o regula obligatorie , ca cine fura pe ruptelea , cine minte de ingheata apele , cine traieste bine pe spinarea prostilor care platesc taxe si impozite , cine traieste in preacurvie , cand cu secretara , cand cu pitipoance de partid , bagate si in parlament pe usa din dos , cine intretine un mizerabil nepotism la nivelul tuturor ministerelor , agentiilor , descentralizatelor , este o persoana religioasa ? Fara etica , fara morala , fara pic de caracter , astia care si-o trag pe la spate , politruci nemernici si nemernici berbeci in sutane , isi tot lucreaza intre ei ciocanele si se proclama neincetat aparatorii ,,familiei traditionale'' . O rusine mai mare nici ca se poate ... Trogloditi si panarame !