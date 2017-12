Realizatoarei TV Teo Trandafir i s-au făcut mai multe analize, ieri dimineaţă, la o apreciată clinică austriacă, Allgemeines Krankenhaus din Viena (AKH). Teo a fost internată în cursul nopţii, la ora 02.00, cu diagnosticul de pancreatită acută de severitate medie, într-o rezervă a spitalului care este al treilea ca mărime din lume şi cel mai mare din Europa. Din cauza ceţii, avionul care a transportat-o pe fosta vedetă TV de la Bucureşti a aterizat în oraşul austriac Linz, iar de pe pistă a fost dusă la Viena cu o ambulanţă.

Teo Trandafir a fost transferată la spitalul AKH pentru investigaţii suplimentare şi tratament, ca urmare a solicitării familiei şi prietenilor. Spitalul AKH are circa un milion de pacienţi pe an şi este apreciat şi de românii cu mulţi bani. Anul trecut, numărul românilor care s-au internat aici a crescut cu 20%. Printre persoanele care s-au tratat la Viena, de-a lungul timpului, se numără şeful statului, Traian Băsescu, şi fostul premier Adrian Năstase. Clinica din Viena dispune de cea mai modernă aparatură medicală, are o suprafaţă de 240.000 de metri pătraţi, peste 50 de săli de operaţie şi 1.400 de medici. O zi de spitalizare o va costa 1.000 euro pe Teo Trandafir, aceasta urmând să stea în capitala Austriei circa două săptămâni. Costurile de spitalizare vor fi suportate de fostul acţionar majoritar al PRO TV, Adrian Sârbu.

Fosta vedetă TV a ajuns în stare gravă la Spitalul Elias din capitală, joia trecută şi a fost internată la secţia de terapie intensivă. În vârstă de 42 de ani, Teo Trandafir şi-a câştigat popularitatea înainte de intrarea în politică, datorită emisiunilor de divertisment pe care le-a realizat timp de mai mulţi ani şi care au înregistrat audienţe semnificative.