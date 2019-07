Teodorovici promite mai mulți bani administrațiilor locale

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat că în cadrul discuţiilor purtate miercuri la Guvern cu structurile asociative din administraţia locală le-a transmis că impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat în întregime UAT-urilor. „La această discuţie s-a discutat foarte clar şi transparent. Noi am spus foarte clar două lucruri: că impozitul pe venit pe primul trimestru va fi alocat în întregime UAT-urilor. Pentru luna martie se împarte pe formulă, aşa cum spune Legea bugetului, iar pe ianuarie şi februarie, în mod normal, sunt două variante, pe formulă sau alocarea, cum spune principiul echilibrării, pentru cei care au nevoie ca la final de an să funcţioneze. Decizia aceasta o să o ai structurile asociative, nu o ia Ministerul de Finanţe, noi am alocat în întregime impozitul pe venit, decizia le aparţine”, a afirmat Eugen Teodorovici, joi, după conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Mehedinţi a PSD. Ministrul Finanţelor Publice explicat că, de asemenea, „toate cheltuielile legate de partea socială, persoane cu handicap şi însoţitori, la fel, sunt alocate, sunt asigurate, exact în procentul pe care legea de astăzi îl prevede, nimic altceva”.