Țeparii de Black Friday, amendați… simbolic de ANPC

Protecția Consumatorilor a dat amenzi de 122.000 lei, în urma Black Friday 2017, deși agenții economici au avut vânzări uriașe, de 900 milioane lei și, în plus, Concurența a anunțat că peste 80% dintre oferte erau, de fapt și de drept, ilegale. Pentru anul în curs, ANPC spune că monitorizează cu spor toate prețurile și le recomandă consumatorilor să facă același lucru, ca să evite țepele la următoarea ediție de Black Friday.

CAM PUȚIN… Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi în valoare totală de 122.000 lei în urma campaniei de reduceri Black Friday din noiembrie 2017, deşi vânzările din acea perioadă au ajuns la 200 milioane euro (circa 900 milioane lei), iar Consiliul Concurenţei a descoperit că 80% dintre oferte erau ilegale. Consiliul Concurenţei a remarcat faptul că preţul la care se aplică reducerea (preţul de referinţă, care apare tăiat) afişat de comercianţii online era mai mare decât nivelul prevăzut de lege pentru aproximativ 80% dintre produsele monitorizate. În plus, în 20% dintre cazuri, preţurile erau chiar mai mari decât în mod obişnuit. Consiliul a transmis datele către ANPC, autoritatea aflată în măsură să sancţioneze acest comportament ilegal. Totuşi, în urma campaniei Black Friday, consumatorii s-au plâns la ANPC că au existat produse cu deficienţe sau neconforme cu specificaţiile de pe site, că au primit alte produse în locul celor comandate sau că termenele de livrare nu au fost respectate. Alte sesizări au vizat nerespectarea termenelor de ramburs, comportamentul incorect în relaţia cu consumatorii, nerespectarea termenelor de remediere, precum şi practicile comerciale înşelătoare (de exemplu nerespectarea modului de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific preţului). Întrebaţi care sunt măsurile luate pentru ca aceste lucruri să nu se întâmple din nou, oficialii ANPC au indicat „monitorizarea, prin sondaj, a ofertelor şi campaniilor promoţionale în 2018, la principalii retaileri care desfăşoară campania Black Friday“.

RECOMANDĂRI În acest sens, ANPC recomandă consumatorilor să aibă mare atenţie în perioada promoţiilor; să verifice, înainte de încheierea contractului, dacă pe site operatorul economic oferă informaţii corecte şi precise cu privire la datele sale de identificare (denumirea, adresa poştală şi electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăţilor comerciale şi cel de înregistrare fiscală etc.); caracteristicile esenţiale ale produsului; preţul cu toate taxele incluse; cheltuielile de livrare, dacă este cazul; modalităţile de plata şi de livrare; perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului; durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodica a unui produs; existenţa şi modul de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala a contractului. În plus, consumatorii sunt îndemnaţi să evite operatorii care nu afişează date de contact complete şi care se rezumă doar la o adresă de email, să compare ofertele de preţ, iar, dacă bunurile sunt expediate din străinătate, să fie atenţi la taxele poştale şi alte costuri pe care operatorul economic nu le afişează (taxe vamale sau TVA). Totodată, consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are 14 zile la dispoziţie pentru a-l returna, fără a trebui să invoce vreun motiv.