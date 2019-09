Termenul pentru anunţarea intenţiei de restructurare financiară s-a extins

Guvernul a extins cu o lună termenul limită de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, de la 30 septembrie la 31 octombrie, pentru a acorda tuturor firmelor eligibile timpul necesar consultării cu reprezentanţii ANAF şi cu un expert independent. Un proiect de ordonanţă de urgenţă care a intrat în vigoare în luna august a acestui an permite companiilor cu datorii la stat de peste 1 mil. lei să îşi reeşa­lo­neze plata acestor restanţe, în anumite con­diţii, şi totodată să beneficieze de unele scutiri la plata datoriilor. În pre­zent, aprox. 2.600 de companii înre­gistrează datorii de peste 24 mld. lei (5 mld. euro) la stat şi se înscriu în cate­goria firmelor cu restanţe de peste 1 mil. lei mai vechi de un an. Aceste firme trebuie să depună la Fisc o notificare în acest sens, în caz contrar, urmând să intre automat în insolvenţă în primul trimestru din 2020. Tot în şedinţa de astăzi, Guvernul a decis ca ANAF să suspende executarea silită de la data notificării intenţiei de restructurare, şi nu de la data depunerii solicitării de restructurare, deoarece planul de restructurare cu datoriile incluse în certificatul de atestare fiscală trebuie întocmit imediat după notificare. De asemenea, vor fi exceptate de la anulare ajutoarele de stat de recuperat sau fonduri datorate bugetului UE. În plus, firmele care au notificat ANAF despre intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare vor fi acceptate în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a restructurării obligaţiilor bugetare. Scopul acestei măsuri este de a permite debitorului să poată participa la licitaţii publice şi să poată întocmi un plan de restructurare viabil pentru depăşirea dificultăţilor financiare.