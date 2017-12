Test dificil pentru Săgeata

Săgeata Năvodari, liderul Seriei I din Liga a II-a la fotbal, cu punctaj maxim după primele patru etape, va susţine sâmbătă un test extrem de dificil, primind vizita uneia dintre candidatele la promovare, Concordia Chiajna, în runda a cincea. Din echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda vor absenta fundaşul Decebal Gheară, în continuare accidentat, şi atacantul Sorin Chiţu, suspendat, după ce primit trei etape de suspendare în urma cartonaşulul roşu încasat în partida cu Astra II Giurgiu, în urmă cu două săptămâni. „Nu ştiu dacă o întâlnire între Săgeata şi Chiajna poate fi numită un derby, chiar dacă sunt două echipe din partea superioară a clasamentului. Oricum, nu consider că este un moment al adevărului pentru noi. După următoarele patru etape vom putea spune dacă intrăm în lupta pentru promovare. Sâmbătă vom avea o misiune dificilă, pentru că vom da piept cu o echipă bună, cu o infrastructură bine pusă la punct, care are în componenţă jucători experimentaţi, cum sunt Trică şi Iencsi. Ambii sunt spre finalul carierei, dar valoarea nu are vârstă. Până la urmă, suntem pe primul loc şi ne dorim victoria”, a spus Şunda, care mizează şi pe un sprijin important din tribune: „Suporterii ne-au sprijinit de fiecare dată, chiar şi în deplasare, la Buzău, şi sper ca tribunele să fie pline sâmbătă”.