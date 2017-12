The Rolling Stones, pe punctul de a stresa nişte cai

Organizatorii unui concert al formaţiei The Rolling Stones programat la 14 iulie, pe hipodromul din Belgrad, au fost nevoiţi să schimbe locaţia, pentru a nu deranja sutele de cai din grajdurile din apropiere. Concertul, aşteptat cu nerăbdare de zeci de mii de fani, va avea loc loc în schimb într-un parc din capitala sîrbă, a indicat Raka Maric, un responsabil al companiei Music Star Productions. Decizia a fost luată după ce activiştii pentru apărarea drepturilor animalelor au obiectat că zgomotosul concert va stresa caii. O idee de a seda animalele a fost, de asemenea, criticată de Organization for Respect and Care for Animals.