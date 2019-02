Tibi Curt, manager sportiv la Farul

20:04:19 / 25 Ianuarie 2019

In sfarsit

In sfarsit la Farul avem o echipa de profesionisti si fosti jucatori adevarati si am scapat de boschetarii veseli ca Muzaca,Ionut Eugen, Mihailescu si restul leprelor. Marica-atacant nationala Barbu jucator cu peste 100 de meciuri in liga 1 si unicul capitan Tibi Curt -peste 100 de meciuri in liga 1 si jucator la Farul M. Lica- peste o suta de meciuri in liga 1 si arbitru nr1 al Romaniei ani la rand Si multi altii vor veni faristi adevarati. FORTZA FARUL DEMRUMUL SORE LIGA 1