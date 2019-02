Ion Barbu a revenit la Farul

09:32:02 / 24 Ianuarie 2019

Rugby

Despre rugby nicio stire,,,,numai fotba fotbal si ar fotball,,,ce se intampla cu pregatirea de la CS Tomitanii,Cs Navodari sau ca CS Constructorul Cleopatra U 18 are 4 jucatori convocati la echipa nationala a Romaniei in vederea Camionatului European care se desfasoara in Rusia(Kaliiningrad) 12-22 Aprilie(site-ul FRR)...E totusi o performanta....Cum sa atragem tinerii spre rugby daca in ziare si TV nu se dau stiri mai des......avem totusi o istorie in rugby noi constantenii!!!!!