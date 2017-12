Ţinuta favorită din istoria filmului

Emblematica rochie albă purtată de actriţa Marilyn Monroe în lungmetrajul ”Şapte ani de căsnicie / The Seven Year Itch” a fost desemnată piesa vestimentară favorită din istoria filmului. Rochia albă purtată de faimoasa blondă în filmul lansat în 1955 a fost desemnată piesa vestimentară favorită din istoria cinematografiei, în urma unui sondaj realizat de British Heart Foundation. În iunie 2011, rochia, care făcea parte dintr-o colecţie de costume a actriţei Debbie Reynolds, a fost vândută la licitaţie pentru 4,6 milioane de dolari. Pe locul al doilea în acest top s-a clasat ţinuta formată din rochia în pătrăţele alb-negru şi pantofii de culoarea rubinului purtată de Judy Garland în filmul ”Vrăjitorul din Oz / The Wizard of Oz” (1939). Podiumul este completat de o ţinută a actriţei Olivia Newton-John din musicalul ”Grease” (1978), formată din pantaloni strâmţi din piele şi sandale roşii cu toc.