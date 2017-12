Topul actorilor ale căror filme au avut cele mai mari încasări în 2010

Leonardo DiCaprio ocupă prima poziţie în topul Forbes al actorilor de la Hollywood ale căror filme, cumulate, au avut cele mai mari încasări din anul 2010. Actorul american în vârstă de 36 de ani este liderul acestui clasament, alcătuit în fiecare an de editorii revistei “Forbes”, graţie rolurilor sale din filmele “Shutter Island”, de Martin Scorsese şi “Începutul / Inception”, de Christopher Nolan. Filmul “Shutter Island” a avut încasări de 294,8 milioane de dolari pe plan mondial, iar lungmetrajul “Inception” a vândut bilete în valoare de 825,4 milioane de dolari. Totalul încasărilor generate de cele două filme în care a jucat Leonardo DiCaprio în 2010 este de 1,1 miliarde de dolari.

Pe locul al doilea s-au clasat, la egalitate, actriţa australiană Mia Wasikowska şi Johnny Depp. Filmele lor lansate în 2010 au avut încasări de 1,03 miliarde de dolari. Mia Wasikowska este interpreta personajului Alice din animaţia 3D “Alice în Ţara Minunilor / Alice in Wonderland”, regizat de Tim Burton. Acest lungmetraj, în care tânăra actriţă a jucat alături de Johnny Depp şi Helena Bonham Carter, ocupă locul al doilea în box office-ul mondial din 2010, cu încasări de 1,02 miliarde de dolari. Tot în 2010, Mia Wasikowska a jucat în drama “The Kids Are All Right”, alături de Julianne Moore şi Annette Bening. Realizat cu un buget de producţie de doar 4 milioane de dolari, filmul a obţinut deja încasări de peste 29 milioane de dolari. Johnny Depp a jucat în acelaşi “Alice in Wonderland” (încasări de 1,02 miliarde de dolari) şi în “The Tourist”, regizat de Florian Henckel von Donnersmarck, în care a avut-o ca parteneră pe Angelina Jolie. Acest film, lansat în decembrie, a obţinut, până la ora publicării acestor informaţii, încasări de 54,5 milioane de dolari.

Pe locurile următoare s-au clasat Robert Downey Jr. (807 milioane de dolari generate de filmele “Iron Man-Omul de Oţel 2” şi “Due Date / Sorocul”), Daniel Radcliffe (780 milioane de dolari generate de filmul “Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”), Robert Pattinson (749 milioane de dolari generate de “Saga Amurg: Eclipsa” şi “Aminteşte-ţi de mine / Remember me”), Kristin Stewart (698 muilioane de dolari generate de “Saga Amurg: Eclipsa” şi “Saga Amurg: Eclipsa”), Sam Worthington (494 milioane de dolari generate de “Înfruntarea titanilor / Clash of the Titans”), Jaden Smith (359 milioane de dolari – “The Karate Kid”) şi Jackie Chan (359 milioane de dolari – “The Karate Kid”).