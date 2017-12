Trafic infernal spre litoral

Vineri a fost zi de foc pe Autostrada Soarelui şi pe şoselele din judeţul Constanţa. Traficul rutier s-a desfăşurat cu dificultate încă de la orele 9.00 la intrarea de pe A2 pe Drumul Naţional 22 C (Cernavodă - Medgidia - Basarabi), aglomeraţia tipică sfîrşitului de săptămînă provocînd cozi kilometrice pe şosele. Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că aceste probleme sînt normale, în condiţiile în care Autostrada Soarelui are două benzi pe sens, iar DN 22 C, doar una. Mai mult, spun poliţiştii, legătura dintre Autostrada Soarelui şi Drumul Naţional 22 C se face într-o curbă strînsă, în care şoferii sînt nevoiţi să reducă mult viteza. În acest sens, oamenii legii le recomandă şoferilor care încheie coloanele de maşini să folosească avariile, pentru a-i avertiza pe cei care se apropie să încetinească în timp util. “Vîrful de trafic a fost înregistrat în intervalul orar 9.00 - 13.00. Problemele au apărut şi din cauza unui accident rutier petrecut pe autostradă, care a blocat traficul rutier timp de mai bine de o oră. Era evident că, în momentul în care zona se va elibera, circulaţia se va desfăşura cu dificultate. După orele13.00, lucrurile au început să intre, încet, în normal. Pe tronsonul Cernavodă - Constanţa acţionează mai multe echipaje ale Poliţiei Rutiere, cîteva dotate cu aparate radar, principalele ţinte fiind şoferii care se angajează în depăşiri periculoase. Facem un apel către şoferi ca pe tronsonul Cernavodă - Constanţa să-şi păstreze calmul şi să nu efectueze depăşiri decît în situaţii de excepţie ori acolo unde drumul le-o permite”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră le recomandă şoferilor care se îndreaptă spre litoral să aleagă şi rutele ocolitoare, pentru a evita ambuteiajele din trafic. Una dintre alternative ar fi Drumul Naţional 2 Bucureşti - Urziceni şi în continuare DN 2A Slobozia - Hârşova – Constanţa. Poliţiştii constănţeni se aşteaptă la valori ridicate ale traficului rutier şi în prima parte a zilei de sîmbătă.