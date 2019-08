Tragedia cumplită de la Săpoca ar fi putut fi prevenită

Patru oameni au murit şi alţi nouă au fost răniţi în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca. Cei nouă pacienţi răniţi au fost transferaţi la patru spitale din Capitală, a declarat pentru agerpres.ro, şeful UPU Buzău, medicul Adrian Zoica.Sursa citată a precizat că trei din cei nouă pacienţi au răni grave."Toţi cei nouă pacienţi au fost transferaţi la patru spitale din Capitală - Bagdasar, Floreasca, Municipal şi Pantelimon, doi cu elicoptere SMURD, trei cu ambulanţele, iar alţi patru cu autospeciale pentru victime multiple", a precizat Zoica.

Potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii, decizia de transfer a fost luată deoarece spitalul din Buzău nu are secţie de neurochirurgie. Doi dintre pacienţi sunt transferaţi la Spitalul Floreasca, alţi doi la Spitalul Sf. Pantelimon, trei la Spitalul Bagdasar şi doi la Spitalul Universitar.

Istoria tragediei, pe scurt

Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patru pacienţi şi a rănit alţi nouă cu un stativ de perfuzie.Potrivit comisarului-şef Laurenţiu Pantazi, şeful IPJ Buzău, unul dintre pacienţi a intrat cu un stativ de perfuzii în două dintre saloane şi a atacat pacienţii. A reuşit să ucidă patru pacienţi, iar pe nouă dintre ei i-a rănit grav, câteva victime având traumatisme cranio-cerebrale.Agresorul are 38 de ani şi este din comuna Săgeata, judeţul Buzău, fiind fără ocupaţie. El a fost internat voluntar cu sevraj etilic în cursul zilei de joi. După producerea atacului, a încercat să fugă şi a fost imobilizat de un poliţist, aflat în unitatea medicală pentru internarea unui alt pacient.Criminalul se află acum în custodia poliţiei.

”În jurul orei 03:30, unul dintre pacienții internați și-a agresat colegii de salon și alte femei dintr-un alt salon, dintre care au murit trei la fața locului și unul la spital și a rănit încă nouă persoane. Într-un episod psihotic acut, unul dintre pacienţii internaţi pe secţia de acuţi şi-a agresat colegii de salon şi pacientele dintr-un salon învecinat. Pacientul despre care vorbim era internat într-un salon cu regim de supraveghere normal. Simptomele pe care le-a prezentat nu prevesteau nenorocirea care urma să se întâmple.Totul s-a petrecut în mai puțin de un minut. La momentul incidentului, în secţie, în pavilionul acela erau 6 asistente medicale, trei infirmiere şi doi muncitori supraveghere pacienţi psihici periculoşi. Personalul medical nu a apucat să intervină”, a declarat directorul spitalului.

Suspiciuni de malpraxis

Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP), Vasile Barbu, a declarat că în cazul de la Săpoca putem vorbi de suspiciuni de malpraxis, deoarece pacientul agresiv a fost evaluat sumar şi exista riscul să dezvolte crize. Spitalele de psihiatrie sunt un dezastru, spune Barbu. „Este pentru mine evident (că vorbim de un caz de malpraxis, n.r.). Discutând cu specialiştii noştri, având în vedere datele pe care le avem, că este vorba de un pacient în sevraj în plină criză, probabil că prima criză majoră din spital. Este evident că este vorba de o suspiciune de malpraxis medical printr-o evaluare sumară a cazului şi un tratament nepotrivit. În plus, exista deja riscul ca acesta să dezvolte crize, fiind internat de câteva zile”, a declarat Vasile Barbu, preşedintele ANPP.

Personalul de la Spitalul de Psihiatrie ar fi putut preveni tragedia, este de părere Barbu. „Vorbim şi de lipsă de personal şi de condiţii inadecvate de muncă. Deşi acolo este un spital de psihiatrie de maximă siguranţă, nu dispune de personal specializat nici în interior, nici la poarta spitalului, dotat cu toate mijloacele necesare pentru a-l imobiliza pentru a reduce efectele unei astfel de crize. Este clar că acolo circuitul pacienţilor nu a funcţionat corect şi aici este şi o problemă de management, este şi o problemă de dotare a spitalului. (...) Din păcate nici Ministerul Sănătăţii nu s-a preocupat de astfel de spitale”, a mai spus sursa citată.

Vasile Barbu mai consideră că pacienţii nu sunt protejaţi, în aceste condiţii, mai ales pentru că în spitalele din psihiatrie, episoadele violente nu sunt rare. „Nu sunt protejaţi, vă pot afirma cu toată răspunderea. Vizitând foarte multe spitale din ţară vă spun că astfel de acte de violenţă, nu similare, dar acte de violenţă se întâmplă în fiecare zi în spitalele de psihiatrie, în aproape toate spitalele pentru că sunt condiţii improprii, tratamente nepotrivite date acestor pacienţi. De multe ori li se încalcă chiar drepturi, sunt sedaţi peste măsură. Din exces de grijă a medicului, sunt lăsaţi ca sedarea să fie făcută de asistente medicale, nu sunt completate corect foile de observaţie, necompletate de câteva zile”, mai explică liderul ANPP.

Pintea, la Spitalul de Psihiatrie Săpoca: Există pază. Sâmbătă erau doi paznici

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care coordonează personal ancheta ministerului la spitalul Săpoca, spune că în cursul zilei de sâmbătă, doi paznici asigurau ordinea în Spitalul de Psihiatrie Săpoca, iar conform legii, aceştia nu trebuie să aibă o pregătire în acest sens, fiind muncitori necalificaţi.

„Există pază, există două persoane, paznici, muncitori necalificaţi, cei care asigură supravegherea. Conform legii nu trebuie să aibă o pregătire în sensul acesta. Erau doi (...) sâmbătă erau doi. Personalul de supraveghere a reacţionat în momentul în care s-a auzit zgomot în salonul 207, unde erau femeile. Asistenta a chemat muncitorii care au alergat după acest pacient care a sărit pe geam printr-un salon”, a declarat Sorina Pintea.Ministrul a mai spus că muncitorii necalificaţi trebuie să supravegheze pacienţii din secţiile închise.„Acea secţie este închisă, cu gratii, acolo sunt muncitori. În secţiile normale nu e nevoie. Acolo, asistentele supraveghează”, a explicat Pintea.

Asistenta pretinde ca a administrat tratamentul, dar in foaie nu apare consemnat

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, la Buzău, unde a participat la ancheta desfăşurată la Spitalul de Psihiatrie, că asistenta spune că i-a dat bărbatului care a ucis patru persoane şi a rănit alte nouă sedativele prescrise de medici, dar că acest lucru nu apare în fişa medicală.Ministerul Sănătăţii a declarat că asistenta care trebuia să îi administreze tratamentul sâmbătă seara bărbatului care a devenit agresiv peste noapte nu a consemnat acest lucru în fişa medicală.„În foaia de tratament medicul a consemnat că trebuie să fie sedat. În foaia de observaţie apare un formular în care asistenta notează ora la care administrează tratamentul şi ce tratament administrează. Asistenta spune că a administrat tratamentul, dar în foaie nu apare consemnat.”, a spus Sorina Pintea.Ea a precizat că tratamentul conţinea pe lângă sedative şi vitamine.

Un șir întreg de erori

Sorina Pinteaspune că asistenta nu trebuia să lase un stativ de perfuzii la îndemâna pacienţilor. O a doua greşeală este legată de faptul că în pat cu ucigaşul a mai fost pus pacient."Din păcate, aşa cum am precizat, s-a produs un lung şir de erari umane şi reiterez ideea că tragedia putea fi evitată. Am spus că suntem sistemul şi fiecare să respecte ce e în fişa postului. De exemplu, se arată în fişa asistentei medicale că nu se lasă la îndemâna pacienţilor obiecte contondente, stativul nu trebuia să rămână niciodată într-un salon cu proleme psihice", a declarat Sorina Pintea.

Pintea, la Săpoca: Nu se pune problema lipsei de personal.În pavilion erau 7 asistente şi 3 infirmiere

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că la Spitalul de Psihiatrie din Buzău nu este criză de personal, aşa cum spunea un sindicalist, deoarece 7 asistente şi 3 infirmiere se ocupau de pavilion, iar din punctul ei de vedere, nu au fost respectate prevederile din fişa postului.„Nu se pune problema lipsei de personal. În acel moment, în pavilion erau 7 asistente medicale şi trei infirmiere. Din datele care mi s-au pus la dispoziţie, am constatat că pwersonalul este normat în acest spital la nivel minim, deci legal. Cele 45 de posturi aprobate în 2018 - nu la solicitarea sindicatelor, ci la solicitarea spitalelor, pentru că eu am făcut aprbările - urmau să fie scoase la concurs. Aici am avut o replică. De ce nu aţi scos la concurs? . Pentru că nu am avut buget. Greşit. În momentul în care bugetul de stat e aprobat, spitalul are buget şi poate face angajari. (...) Dar şi fără aceste 45 de posturi, personalul era la minim”, a declarat Sorina Pintea.

La Săpoca nu exista criză de personal

Ministrul Sănătăţii a mai declarat că la acest spital nu este criză de personal, aşa cum acuzau membrii Sanitas Săpoca.„Încă un lucru pe care l-am constatat, spunea liderul de sindicat de aici că există sâmbătă şi duminică o asistentă la 70 de pacienţi, Nici vorbă. M-am uitat peste grafice. Un lucru interesant, sâmbătă şi duminică sunt 10 asistente la cele două secţii, Psihiatrie I şi II, iar în timpul săptămânii sunt 4-5”, a mai spus Pintea.„Din punctul meu de vedere, reiterez faptul că nu s-au respectat prevederile din fişa postului. Nu este criză de personal. 724 de persoane reprezintă normativul minim sub care nu are voie să coboare, mă refer la acest spital. Faptul că sindicatele spun că e o lipsă de personal, nu e adevărat sunt contrazise de fişele de lucru”, a mai adăugat Pintea.

Sorina Pintea: Spitalul Săpoca nu a solicitat niciodată aprobare pentru o firmă de pază

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, la Buzău, că Spitalul de Psihiatrie Săpocanu a solicitat niciodată angajarea unei firme de pază, iar sindicaliştii au cerut doar acordarea sporurilor legale.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, conducerea Spitalului Săpoca din Buzău nu a cerut aprobare pentru angajarea unei firme de pază, dar Ministerul a crescut posturile din cadrul unităţii medicale cu 45 în ultimii trei ani.„Cei din conducerea spitalului nu au făcut nicio solicitare pentru aprobarea acestei firme de pază, la Ministerul Sănătăţii. Mai mult decât atât, în statul de funcţii al acestui spital în 2016 existau de 828 posturi, iar acum sunt 873 de posturi, deci au fost aprobate şi finanţate încă 45 de posturi în plus. Acum, de ce nu s-au ocupat, dacă s-au scos la concurs, de ce nu s-au scos, rămâne de văzut. Este un aspect care pe mine m-a intrigat”, a spus ministrul.Potrivit acestuia, sindicaliştii din unitate au cerut în schimb acordarea integrală a sporurilor.„Sindicatul a trimis solicitări doar pentru sporuri salariale, invocau desigur condiţiile periculoase, dar în spitalele de psihiatrie sporul e cuprins între 55 şi 75%. Guvernul a făcut o modificare a legii salarizării astfel încât să se asigure sporul minim de 55 %, iar până la 75% spitalul putea din veniturile proprii să îi stimuleze pe angajaţi”, a mai spus ministrul Sănătăţii.