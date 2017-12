Trei echipe românești de minifotbal, în semifinalele Champions League!

Trei echipe românești, FC Boromir Rîmnicu Vîlcea, Juventus Sibiu și MAV - Continental Timișoara, s-au calificat sâmbătă în sferturile de finală ale ediției inaugurale a Ligii Campionilor Europeni la minifotbal (EMF Champions League), care are loc la Maribor (Slovenia). România, care a câștigat primele șase ediții ale Campionatului European (2010-2015), este țara care a aliniat cele mai multe echipe la EMF Champions League, alături de Bulgaria: Juventus Sibiu, Old Boys București, Imperium EBS Iași, FC Boromir Rîmnicu Vîlcea, Tanzmannschaft București, Autodriver Premiersoft Iași, MAV - Continental Timișoara și Golden Boys Bacău. Cinci dintre acestea au trecut de faza grupelor, fiind eliminate doar Old Boys București, Imperium EBS Iași și Tanzmannschaft București.

În șaisprezecimi, MAV Continental a dispus cu 2-1 de Gamblers Most (Cehia), FC Boromir a trecut la limită de Standart (Kazahstan) cu 4-3, iar Juventus Sibiu a eliminat-o pe KCM 200 Group Plovdiv cu 2-1, după lovituri de departajare, scorul la finalul timpului regulamentar fiind 1-1. Premiersoft-Autodriver a fost învinsă cu 3-1 de Aramis SE - Mad Dogs (Ungaria), iar Golden Boys a fost eliminată de Szigetszentmiklós BE4PRO (Ungaria) la lovituri de departajare, 7-6 (1-1 la finalul timpului regulamentar).

În optimi, MAV Continental i-a învins cu 2-1 pe slovacii de la FC Letka, Juventus s-a impus cu 5-2 în fața slovenilor de la Silvija Trade, iar FC Boromir a câștigat cu 4-3 duelul cu bosniacii de la ZAMM mC.

JUVENTUS SIBIU VA JUCA ÎN FINALĂ, DUMINICĂ SEARĂ

În sferturile programate duminică, FC Boromir a dispus cu 2-0 de NK Kapela Ekosen (Slovenia), MAV Continental a trecut de Sairan (Kazahstan) după lovituri de departajare, 4-3 (2-2 la finalul timpului regulamentar), la fel ca și Juventus de cehii de la Restaurace u Pecku Praga, 4-3 (1-1 la finalul timpului regulamentar).

Semifinala românească dintre MAV Continental și Juventus le-a revenit sibienilor, învingători cu 2-1, în timp ce ungurii de la Aramis SE - Mad Dogs (Ungaria) au eliminat-o pe FC Boromir, cu același scor. De remarcat că finalistele s-au întâlnit și în faza grupelor, Juventus Sibiu reușind să câștige Grupa K după 3-2 cu Aramis. Cele două finale sunt programate duminică seară, de la orele 18.30 și 20.00.

CINCI FORMAȚII ROMÂNEȘTI AU CÂȘTIGAT GRUPELE DIN CARE AU FĂCUT PARTE

În Grupa F, Imperium EBS lași a terminat pe ultimul loc, după 0-1 cu Florgrade R Star (Portugalia), 3-3 cu Flying Cater-Group Lodz (Polonia) și 2-2 cu Ecos (Bosnia).

În Grupa J, Premiersoft-Autodriver a terminat pe primul loc, după 1-1 cu Menezeris (Slovacia), 4-0 cu El Turco (Turcia) și 1-0 cu Homemax Sofia (Bulgaria).

Juventus Sibiu s-a clasat pe primul loc în Grupa K, după 5-1 cu Klub Mladih Odranci (Slovenia), 14-0 cu Panto Group (Muntenegru) și 3-2 cu Aramis SE - Mad Dogs (Ungaria).

În Grupa L, Tazmannschaft a încheiat pe locul al treilea, după 0-2 cu Amigos MFC (Grecia), 3-1 cu 4 asa Lisicic (Croația) și 0-2 cu KCM 200 Group Plovdiv.

FC Boromir a câștigat Grupa M, după 2-0 cu Sairan (Kazahstan), 1-1 cu Sindikat Krka (Slovenia) și 5-0 (neprezentare) cu Basque Country (Spania).

În Grupa N, Old Boys s-a clasat a treia, după 0-1 cu HSC Internationale Graz (Austria), 1-1 cu Standart (Kazahstan) și 2-1 cu Art Metali Junajted (Croația).

MAV Continental a ocupat prima poziție în Grupa P, grație victoriilor cu Titiboys (Spania), 4-0, SD Prezganje (Slovenia), 7-1, și MFK Neftochimik 1962 (Bulgaria), 2-0.

În Grupa Q s-a impus Golden Boys, în urma succeselor cu KCM AD Plovdiv (7-1) și cu SB Sabornog (Muntenegru), 3-1, și Siskarji (Slovenia), scor 7-1.