Trei fraţi au atacat un sediu de poliţie

Sediul postului de poliţie din comuna Tortomanu a fost devastat ieri, în urma unui scandal de proporţii în care au fost implicaţi trei fraţi din localitate. Oamenii legii spun că tărăboiul a izbucnit în faţa unui bar din comună atunci cînd între Ionuţ Cocoş, de 23 ani şi un localnic s-a iscat o ceartă care în scurt timp a degenerat într-o bătaie în toată regula. „M-am deplasat la locul incidentului şi l-am încătuşat pe Ionuţ Cocoş, unul dintre scandalagii”, a spus ag. şef Adrian Mircea, şeful Poliţiei din Tortomanu. După ce tînărul a fost dus la poliţie pentru continuarea cercetărilor, în faţa sediului instituţiei şi-au făcut apariţia fraţii lui Cocoş, Cătălin, de 22 de ani şi Cristi, de 20 ani. Ameţiţi de băutură, cei doi au început să arunce cu pietre şi să lovească în uşa sediului poliţiei. Martorii spun că lumea s-a strîns ca la urs ca să privească spectacolul dat de Cătălin şi Cristi Cocoş, însă nimeni nu a intervenit, cu atît mai mult cu cît în clădire se afla doar un singur poliţist. Printre cei care au avut totuşi curajul să intervină a fost chiar primarul comunei, Gheorghe Panait. „Eu nu am mai văzut aşa ceva. Au spart avizierul de la intrare, au aruncat cu pietre în sediu. Erau atît de beţi încît se repezeau cu capul în uşă încercînd să o deschidă. Peste tot este plin de sînge. Poliţistul a încercat să-i potolească dar nu a avut prea multe şanse, fiind singur”, a declarat primarul Panait. Martorii spun că, la un moment dat, printre înjurături şi lovituri, fraţii Cocoş au încercat să răstoarne autoturismul Dacia Logan al poliţiei. „Au tras de girofar, au încercat să-l spargă, după care au revenit în curte şi au continuat să atace sediul”, a adăugat ag. şef Adrian Mircea. Întrucît situaţia risca să scape de sub control, poliţistul a solicitat sprijinul echipelor de intervenţie. Pînă la sosirea ajutoarelor, şeful de post din Tortomanu a fost nevoit să facă uz de armamentul din dotare şi a tras un foc de avertisment care i-a mai potolit pe fraţii Cocoş. În Tortomanu a ajuns în scurt timp un echipaj din cadrul Poliţiei Medgidia iar oamenii legii au intervenit în forţă imobilizîndu-i pe scandalagii. Ionuţ, Cristi şi Cătălin Cocoş au fost transportaţi la Spitalul din Medgidia, unde au primit îngrijri medicale pentru tăieturile de pe corp şi mîini provocate de cioburile de la geamurile sparte în timpul „asediului”. Întrebaţi despre motivul pentru care au atacat sediul de poliţie, cei trei fraţi, încă mahmuri şi incoerenţi, au declarat că poliţia are ceva cu ei. „Dacă frate-meu era la poliţie înăuntru, eu trebuia să-l scot”, a spus Cătălin Cocoş. Cei trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă şi au ajuns în arestul Poliţiei Medgidia. Oamenii legii urmează să stabilească încadrarea juridică a faptelor pentru care cei trei se fac vinovaţi, scandalagiii putînd fi acuzaţi de ultraj şi distrugere. Fraţii Cocoş urmează a fi prezentaţi Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia cu propunere de arestare preventivă.