Trei jucători suspendaţi pentru etapa de duminică de la Trofeul “Telegraf”

A 16-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, se apropie cu paşi repezi de faza optimilor de finală. Cum tensiunea partidelor creşte, lupta pentru calificare devenind din ce în ce mai interesantă, nervii îşi fac apariţia în teren, iar jucătorii uită că evoluează, în primul rînd, pentru spectacol. În etapa a treia am consemnat trei eliminări, George Schitea (Julius), Răzvan Dârmon (Capitol ‘84) şi Daniel Ghiţă (Portul) văzînd cartonaşul roşu. Cei trei vor privi din tribună evoluţia coechipierilor în runda a patra, programată duminică, ei fiind supendaţi pentru următorul meci susţinut de echipa lor.

În privinţa luptei pentru titlul de golgeter, Marian Popa (Săgeata Stejaru) a luat un uşor avans faţă de urmăritori, dar nu se poate spune că fostul golgeter al Farului s-a desprins în cîştigător. Clasamentul golgeterilor - 9 goluri: Marian Popa (Săgeata Stejaru); 6 goluri: Ladislau Pall (Dinamo); 5 goluri: Adrian Pitu (Tomis Millenium), Liviu Iordan (ambii de la Săgeata Stejaru); 4 goluri:Mihai Baicu (Real), Cătălin Agafiţei (Recolta Cumpăna), Gheorghe Blacioti (Săgeata Stejaru), Nicolae Toşa (Portul); 3 goluri: Ciprian Mihai (Telegraf & TV Neptun); Bănică Oprea (Dinamo), Gică Butoiu şi Dimciu Anagnoste (Săgeata Stejaru), Mugurel Cornăţeanu (Alpha), Iulian Dumitrof şi Viorel Farcaş (ambii de la Voinţa), Adrian Foamete (Elox), Viorel Covrig şi Ion Ionescu (ambii de la Municipal), Adrian Slave (CS Eforie), Eugen Baidoc (ITC), Constantin Funda (Tomis Millenium), Nicolae Croitoru (FC Constanţa).

Programul partidelor de duminică, 28 ianuarie, de la Sala Sporturilor, din etapa a patra a fazei grupelor - ora 9.00: Elox - Recolta Cumpăna (Grupa D); ora 9.45: Cosmos - Portul (Grupa B); ora 10.30: Jandarmii Dobrogea - SNC (Grupa C); ora 11.15: CS Eforie - Julius (Grupa A); ora 12.00: Intersport - Steaua Mării Techem (Grupa C); ora 12.45: ITC - Capitol ‘84 (Grupa D); ora 13.30: Telegraf & TV Neptun - FC Constanţa (Grupa B); ora 14.15: Real - Arca ANR (Grupa B); ora 15.00: Municipal - Tomis Millenium (Grupa D); ora 15.45: Săgeata Stejaru - Dinamo (Grupa C); ora 16.30: Alpha - Frontiera Tomis (Grupa A); ora 17.15: Voinţa - Perla Murfatlar Basarabi (Grupa A).

Sponsorii competiţiei: Conpress Holding, Restaurantul Rustic

Sponsorul echipei Telegraf & TV Neptun: Restaurantul La Pătrunjelu’