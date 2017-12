Tricolorele, cu gândul la duelul din Fed Cup, cu Cehia

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Alina Tecșor, a declarat că echipa noastră are șanse egale în disputa de la Cluj-Napoca, cu Cehia, campioana en titre, în meciul din primul tur al Cupei Federației, programat la 6 și 7 februarie 2016. „Cred că avem șansele noastre. Eu, spre exemplu, nu m-am gândit că suntem outsideri. Cred că șansele pentru victorie sunt egale, chiar dacă ele au mai multă experiență, în comparație cu noi, în Fed Cup. Cred că șansele sunt egale, în momentul de față, între cele două echipe. Meciul arată destul de dificil, dar să nu uităm că și noi am ridicat nivelul echipei României. Fetele au un nivel foarte bun acum. Să mai vedem cum o să fie și forma jucătoarelor după Australian Open, și la noi, și la adversare. Întâlnirea este deschisă și cu siguranță or să fie partide foarte disputate. Or să fie meciuri frumoase”, a spus Tecșor.

„Nu știu ce o să fie cu Cehia. Vom vedea acolo, la Cluj. Eu îmi doresc, desigur, să câștigăm. Ar fi o victorie foarte frumoasă, atât pentru noi, cât și pentru țară. Va fi presiune mare. Sunt sigură de asta. Sper să aduc ambele puncte României și sper să ne calificăm mai departe”, a declarat tenismena constănțeană Simona Halep, liderul reprezentativei tricolore.

