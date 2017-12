Tricolorii au nevoie de victorie la Torshavn

Naționala de fotbal a României tremură pentru calificarea directă la turneul final al Campionatului European din 2016, după ce a terminat la egalitate cu Finlanda, scor 1-1 (Hoban 90+1 / Pohjanpalo 66), în partida disputată joi seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultima etapă din Grupa F a preliminariilor. Tricolorii au ratat numeroase ocazii, mai ales în debutul meciului, în timp ce finlandezii au lovit pe contraatac. Pe final, nordicii au mai avut câteva ocazii importante de a mări diferența, dar norocul le-a surâs elevilor lui Anghel Iordănescu și Hoban a adus egalarea în primul minut al prelungirilor. „Am făcut o primă repriză bună, am arătat un spirit ofensiv. Echipa a jucat bine, cu pressing sus, ne-am creat multe ocazii bune de a marca, dar nu am reuşit să ne concentrăm la finalizare din nou, să înscriem golul pe care îl meritam. Dacă acel gol pica, situaţia ar fi fost cu totul alta. Repriza a doua nu a mai fost atât de bună din punctul de vedere al organizării, apoi am primit acel gol şi am pierdut controlul. Poate era nedrept să pierdem acest joc, greşelile din defensivă puteau să ne coste enorm. E un moment greu pentru fotbalul românesc, dar cred că putem obţine calificarea, cred că putem câştiga în Feroe”, a spus selecționerul Anghel Iordănescu.

RECORD DOBORÂT DUPĂ 67 DE ANI

Lipsa de eficacitate a ofensivei tricolore a făcut ca naționala României să doboare un record vechi de 67 de ani, bifând 430 de minute fără gol marcat. Un alt record înregistrat joi seara a fost numărul de spectatori prezenți pe Arena Națională, 54.364, printre care s-a aflat și Simona Halep. La finalul întâlnirii, mulți dintre ei i-au cerut demisia lui Iordănescu și i-au fluierat copios pe jucători. În meciul cu Finlanda, pentru România au evoluat următorii jucători: Tătăruşanu - Papp, Chiricheş, Dr. Grigore, Raţ (cpt.) - Hoban, Sânmărtean - Torje (86 Ad. Popa), B. Stancu (69 Fl. Andone), Chipciu (60 Al. Maxim) - Keşeru. Tot joi seară s-au disputat alte două partide în Grupa F: Ungaria - Insulele Feroe 2-1 (Böde 63, 71 / Jakobsen 11) și Irlanda de Nord - Grecia 3-1 (S. Davis 35, 58, Magennis 49 / Aravidis 87).

CALCULE PENTRU CALIFICARE

Grație punctului smuls în duelul cu finlandezii, tricolorii nu depind de celelalte rezultate din grupă și au nevoie de un succes în ultimul meci al preliminariilor, programat duminică, de la ora 19.00 (în direct la TVR 1), în fieful reprezentativei Insulelor Feroe. În cazul unui egal, Raț și compania își pot păstra locul secund dacă Ungaria nu câștigă în Grecia, iar dacă tricolorii vor pierde la Torshavn, ungurii trebuie să cedeze la Atena. Dacă va termina pe locul 3 în grupă, România va juca barajul pentru accederea la turneul final din Franța. „Rămânem tot la mâna noastră, pentru că depinde doar de noi meciul de duminică. Va fi meciul unei generaţii, al unei naţiuni. Eu şi colegii mei promitem că duminică toată lumea va fi fericită”, a spus mijlocașul Gabriel Torje. Tot duminică seară, de la ora 19.00, sunt programate și partidele Finlanda - Irlanda de Nord (Digi Sport 3) și Grecia - Ungaria (Digi Sport 1). Clasament: 1. Irlanda de Nord 20p (15-7), 2. ROMÂNIA 17p (8-2), 3. Ungaria 16p (8-5), 4. Finlanda 11p (8-9), 5. Insulele Feroe 6p (6-14), 6. Grecia 3p (3-11).

