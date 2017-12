Tricolorii pregătesc debutul la EURO 2016

Naționala de fotbal a României a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul de debut de la turneul final al Campionatului European din Franța. Tricolorii vor înfrunta în partida de deschidere a competiției, programată vineri, 10 iunie, de la ora 22.00 (în direct la Pro TV și Dolce Sport 1), reprezentativa Franței. Tricolorii au ajuns duminică în cantonamentul din micuța localitate franceză Orry-La-Ville, iar în cursul serii au efectuat un prim antrenament pe arena „Stade Intercommunal du Servois”, în prezența a 500 de spectatori. Elevii lui Anghel Iordănescu au fost primiți cu multă căldură de localnici, dar și de numeroșii români rezidenți în Franța. Selecționerul a vorbit despre obiectivul României la acest turneu final, dar și despre șansele din partida cu Franța. „Trebuie să fim mândri de acest moment și să ne bucurăm de fiecare minut. Prezența la acest turneu final este un mare succes pentru fotbalul nostru. Nu este o grupă ușoară. Când ai ca adversar o echipă care are în sânge titlul de campioană, mă gândesc la Franța, nu se poate spune că avem o grupă ușoară. Este necesar să luăm în serios confruntarea noastră cu Albania. Obiectivul nostru este să trecem de faza grupelor la EURO 2016. Tot ce va fi de aici mai departe este un bonus pentru noi. Ca să fiu sincer, nu mi-aş fi dorit să începem turneul în acest fel. Nu am fi vrut să jucăm împotriva Franţei, însă va fi un eveniment special pentru fotbalul românesc, pentru că vom fi văzuţi de întreaga planetă şi nu cred că vom apuca prea curând să mai jucăm în deschiderea unui turneu final. Egalul din meciul cu Spania este cel care îmi dă încredere, pentru că Spania este o echipă apropiată valoric de cea a Franţei, însă pentru noi meciurile cu Elveţia şi Albania sunt extrem de importante. Nu cred că Albania mai este o echipă mică. Au fotbalişti care joacă în Italia, Franţa sau Olanda. Au progresat teribil de mult”, a spus „Generalul”.

CHIRICHEȘ, REFĂCUT DUPĂ ACCIDENTARE

Vestea bună a venit de la căpitanul Vlad Chiricheș, care s-a antrenat normal după accidentarea suferită în partida cu Ucraina. „Am făcut un antrenament normal cu echipa, m-am simţit foarte bine şi sunt sută la sută apt din punct de vedere fizic. Sunt conştient că din postura de căpitan al echipei naţionale trebuie să transmit atitudine colegilor, dar nu simt o presiune. Selecţionerul a decis ca eu să fiu căpitanul echipei şi cred că toţi jucătorii trebuie să accepte acest lucru. Am fost impresionaţi de căldura cu care am fost primiţi aici. Am văzut acea tribună plină la antrenament şi eram entuziasmaţi. Sunt convins că fanii vor fi alături de noi şi sper ca susţinerea lor să ne ajute să câştigăm. Avem emoţii care sperăm să se transforme într-o forţă pentru noi şi la ora meciului cu Franța să demonstrăm că suntem o echipă puternică”, a explicat Vlad Chiricheş. „Participarea la EURO este un vis împlinit, încoronarea unei munci de-o viaţă. Vom face tot ce ne stă în putinţă să facem mândră o ţară întreagă. În momentul de faţă mă gândesc să ieşim din grupe, tot ce vine după aceea este un bonus. A fost minunat să vedem că avem suporteri şi aici în Franţa, mai ales la un antrenament. În privința meciului cu Franța, cred că în apărare este cea mai mare problemă a lor, pentru că au mulţi jucători accidentaţi. Cred că putem specula asta, dar trebuie să fim foarte motivaţi pentru a reuşi un rezultat pozitiv. Vom aborda acest meci la victorie”, a adăugat mijlocașul Ovidiu Hoban.

