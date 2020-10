Tricolorii, pregătiţi pentru duelul cu islandezii

Joi, 8 octombrie, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), reprezentativa de fotbal a României va înfrunta Islanda, la Reykjavik, în semifinala din play-off-ul pentru EURO 2020. O partidă pe care tricolorii sunt obligaţi să o câştige, chiar şi la loviturile de departajare, pentru a ajunge să dispute meciul decisiv care i-ar putea duce la turneul final. În cealaltă semifinală din Divizia A a play-off-ului, tot de la ora 21.45, Bulgaria va întâlni Ungaria.

Partida nu va fi una uşoară pentru formaţia noastră, dar toată lumea este concentrată şi pregătită pentru a obţine un rezultat favorabil la finalul confruntării cu islandezii, în care şansele de calificare sunt considerate egale.

„Mă aştept la un meci dificil. Ştiu că echipa Islandei este foarte puternică acasă. Dar şi noi suntem buni. Cred că şansele sunt 50-50 şi că echipa care va fi pregătită să se sacrifice mai mult se va califica. Ştim toţi jucătorii Islandei, toată lumea ştie că echipele nordice sunt foarte puternice la dueluri, jucătorii sunt mai puternici decât noi, dar avem un plan pentru meci şi sperăm să câştigăm. Cred că este rău pentru fotbal că se joacă fără spectatori, în general, dar asta este situaţia acum. Îmi pare rău pentru fanii Islandei şi pentru ai noştri, dar acesta este protocolul UEFA. Am pregătit ceea ce puteam să pregătim şi ceea ce vrea Mister. Din păcate am avut doar ziua de ieri la dispoziţie în formulă completă şi a fost puţin mai greu. Ritmul jocului depinde de fiecare jucător în parte. Am exersat penalty-urile şi suntem pregătiţi pentru orice. Pentru prima dată după multă vreme venim cu un moral bun la lot, după rezultatele de luna trecută. Toată lumea e mobilizată şi jucătorii sunt conştienţi de importanţa acestui meci” - Nicolae Stanciu.

„Avem mai multe planuri de joc, vom aborda într-un fel meciul, dar trebuie să ne gândim că este şi o partidă de o sută douăzeci de minute. Jucătorii sunt la fel de conectaţi, suntem pozitivi, suntem încrezători. Toţi băieţii au reacţionat foarte bine. E clar că va fi o partidă dificilă şi aici m-aş referi puţin chiar la banca tehnică. Să nu uităm, un antrenor care a fost şapte ani la echipa naţională a Suediei. 62 de ani, s-a apucat de antrenorat în 1981, atunci când eu m-am născut. Islanda este echipa gazdă şi are un avantaj, chiar şi pe banca tehnică acest avantaj îl are tot Islanda. E un antrenor cu mare experienţă, cu mare personalitate, care la fiecare meci îşi arată pe deplin capacităţile din punct de vedere tactica. Vom încerca să fim cât mai mult timp în terenul adversarului” - Mirel Rădoi, selecţioner România.

Celelalte meciuri din semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020 sunt programate tot joi seară, de la ora 21.45, cu excepţia meciului din Georgia, care va începe la ora 19.00 -

Divizia B: Bosnia & Herțegovina - Irlanda de Nord şi Slovacia - Irlanda.

Divizia C: Scoția - Israel şi Norvegia - Serbia.

Divizia D: Georgia - Belarus şi Macedonia de Nord - Kosovo.