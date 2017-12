Tricou cu imaginea lui Putin, afișat la un meci din Europa League

Dmitri Tarasov, mijlocașul echipei Lokomotiv Moscova, a afișat un tricou pe care era imprimată imaginea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, în ținută militară, marți seara, la Istanbul, cu ocazia partidei împotriva formației turce Fenerbahce Istanbul, scor 0-2 (Souza 18, 72), din cadrul primei manșe a șaisprezecimilor de finală ale Europa League. La finalul întâlnirii, Tarasov și-a scos tricoul de joc, lăsând să se vadă un alt tricou pe care figura imaginea lui Vladimir Putin purtând o beretă verde sub care era scris în limba rusă: „Cel mai politicos președinte”. Aceste cuvinte fac referire la un eufemism utilizat în Rusia pentru soldații ruși care au efectuat anexarea provinciei ucrainene Crimeea, în 2014, și care sunt cunoscuți drept „oameni politicoși”. Gestul lui Tarasov a avut loc pe fondul unor relații extrem de tensionate între Turcia și Rusia, după ce aviația turcă a doborât un avion de vânătoare rusesc, pe 24 noiembrie 2015. Cele două țări duc, de altfel, un război prin intermediari în Siria, unde turcii susțin grupările rebele care luptă împotriva armatei lui Bashar Al-Assad, sprijinit de Rusia. Însă schimburile dure de replici din ultimele zile au generat îngrijorare în legătură cu posibilitatea unei confruntări directe între Moscova și Ankara. Marți seara, niciun incident nu a fost semnalat între suporterii celor două cluburi care s-au întâlnit la Istanbul, chiar dacă antrenorul lui Fenerbahce, portughezul Victor Pereira, a deplâns faptul că omologul său de la Lokomotiv, Igor Cerevcenko, nu i-a răspuns la salut.

UEFA, PREGĂTITĂ SĂ DEA SUSPENDĂRI DURE

În aceste condiții, Tarasov riscă o suspendare de 10 meciuri, iar clubul Lokomotiv Moscova ar putea să fie sancționat de UEFA, deoarece forul fotbalistic european nu permite niciun fel de gest cu semnificație politică în cursul jocurilor. „Este președintele meu. Îl respect și am decis să arăt acest lucru. Sunt gata să suport orice consecință. Am scris pe acest tricou tot ceea ce am dorit să spun”, a declarat Tarasov după joc. „În acest caz a fost vorba de o încălcare a regulamentului disciplinar și o provocare clară”, a explicat o sursă UEFA. „Tarasov ar putea fi suspendat pe o perioadă lungă, pentru minimum 10 meciuri, iar clubul Lokomotiv ar putea fi sancționat la rândul său pentru ceea ce s-a întâmplat”, a adăugat sursa respectivă. Igor Lebedev, deputat în Duma de Stat și membru al Federației Ruse de Fotbal, l-a criticat pe Tarasov pentru gestul său. „Pot să spun doar mulțumesc pentru un gest atât de prostesc. Îl respect ca fotbalist, însă o astfel de acțiune este de neiertat pentru o persoană aflată la acest nivel. Patriotismul nu trebuie arătat pe tricouri sau în fotografii”, a spus Lebedev. Oficialul rus a mai precizat că, în opinia sa, „o victorie cu 3-0 în fața lui Fenerbahce ar fi reprezentat un nivel mai înalt de patriotism”, iar Tarasov ar fi fost apreciat mai mult de către suporterii lui Lokomotiv.

UEFA a tratat cu maximă seriozitate orice incident cu motivație politică în trecut. În iulie 2015, forul fotbalistic european a amendat-o cu 30.000 de euro pe FC Barcelona, după meciul cu Juventus Torino din Liga Campionilor, în cursul căruia suporterii au afișat bannere de susținere a independenței Cataloniei față de Spania. Cu doi ani înainte, Celtic Glasgow a fost amendată cu 50.000 de euro după meciul cu AC Milan din Champions League, în care fanii scoțieni au arborat un steag cu imaginea eroului național scoțian William Wallace și a fostului militant pentru independența Irlandei de Nord Bobby Sands.

