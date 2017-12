Trump dă 20 - 25 milioane de dolari într-un litigiu privind fraude ale universităţii sale

Preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a acceptat să achite între 20 şi 25 de milioane de dolari pentru soluţionarea unui litigiu privind activităţile Universităţii Trump, o instituţie acuzată de fraude. Conform unor surse citate de postul CNBC, Donald Trump ar fi ajuns la un acord pentru soluţionarea litigiului, iar un anunţ oficial va fi făcut vineri. Preşedintele ales al SUA va plăti compensaţii de 20 - 25 de milioane de dolari, dar nu va admite nicio responsabilitate juridică pentru presupusele fraude.

Un purtător de cuvânt al lui Eric Schneiderman, procurorul general din New York, a transmis următorul comunicat: ”Procuratura din New York a fost mereu deschisă găsirii unei soluţii de compensare corectă a numeroaselor victime ale Universităţii Trump care aşteaptă de ani întregi o rezolvare”. Sute de studenţi ai Universităţii Trump, care a funcţionat în oraşul New York, în perioada 2005-2010, au denunţat fraude, acuzând instituţia de învăţământ în domeniul afacerilor imobiliare de lipsă de expertiză. Eric Schneiderman a intentat, în 2013, o acţiune judiciară împotriva Universităţii Trump, argumentând că instituţia ar fi o simplă afacere, fără competenţe în domeniul imobiliar. Studenţii au acuzat că după înscriere au fost forţaţi să participe la cursuri din ce în ce mai scumpe, care nu meritau banii.