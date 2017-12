Trupa Voltaj s-a calificat în finala Eurovision 2015

Trupa Voltaj, reprezentanta României, s-a calificat în finala Eurovision 2015, care va avea loc sâmbătă, după ce a trecut, aseară, de prima semifinală, care s-a desfăşurat pe scena Wiener Stadhalle, din capitala Austriei. Calificată în urma selecţiei naţionale din 8 martie, trupa Voltaj - formată din Călin Goia (voce), Oliver Sterian (tobe), Valeriu Ionescu (bas), Gabi Constantin (chitară), Adrian Cristescu (clape) - a urcat pe scena Eurovision Song Contest 2015 marţi seară, în prima semifinală a competiţiei, pe poziţia a 15-a. Piesa cu care a concurat trupa Voltaj, "De la capăt/ All Over Again", are muzica creată de Călin Goia, Gabriel Constantin, Adrian Cristescu, Paduraru Silviu-Marian, Alstani Victor-Răzvan, şi versurile compuse de Călin Goia, Gabriel Constantin, Adrian Cristescu, Paduraru Silviu-Marian, Alstani Victor-Răzvan, Monica-Ana Stevens şi Andrei-Mădălin Leonte. Piesa, care face parte dintr-o campanie, trage un semnal de alarmă asupra situaţiei tuturor copiilor lăsaţi în urmă de părinţii plecaţi la muncă în străinătate. "Intru în semifinală cu gândul la românii din străinătate și la copiii pe care mulți dintre ei sunt nevoiți să îi lase acasă. Este un preț uriaș pe care îl plătesc pentru visul unui trai mai bun", spunea Călin Goia, înainte de prima semifinală. "Melodia, show-ul de la Viena și întreaga campanie vizează o problemă care afectează oameni din mai multe țări și îmi doresc ca mesajul nostru să răzbată dincolo de ecranele televizoarelor. Iar cei de acasă, chiar dacă nu ne pot vota, știu că vor fi cu sufletul alături de noi și asta contează enorm", mai spunea solistul trupei Voltaj, potrivit unui comunicat.