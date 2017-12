Turcia și Olanda au definitivat loturile pentru meciurile din România

Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei Turciei, a anunţat lotul de jucători convocaţi pentru meciul amical împotriva României, care se va disputa la Cluj, pe 9 noiembrie. Il Luce a trecut pe listă şi cinci debutanţi, printre care unul de la Kayserispor, echipa lui Marius Şumudică. Jucătorii convocaţi în premieră sunt Okan Kocuk, Erol Erdal Alkan, Atila Turan, Emre Akbaba şi Kenan Karaman.

Iată lotul convocat de Mircea Lucescu:

Portari: Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Fundaşi: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Caglar Söyüncü (SC Freiburg), Erol Erdal Alkan (FC Dordrecht), Omer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Ugur Demirok (Trabzonspor), Atila Turan (Kayserispor), İsmail Koybasi (Fenerbahce)

Mijlocaşi: Cengiz Under (AS Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Oguzhan Ozyakup (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Malli (VfL Wolfsburg), Hakan Çalhanoglu (AC Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Tolga Cigerci (Galatasaray)

Atacanţi: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Unal (Levante)

Convocat și el, mijlocaşul echipei Celta Vigo, Emre Mor, a suferit o entorsă la gleznă şi nu va evolua în meciurile amicale ale Turciei cu România şi Albania. Accidentat pe 28 octombrie și reaccidentat pe 4 noiembrie, Emre Mor va fi absent între zece şi 15 zile.

DICK ADVOCAAT VINE ÎN ROMÂNIA CU SNEIJDER, BLIND ȘI BABBEL

Selecţionerul Olandei, Dick Advocaat, a anunţat lotul de 25 de jucători pentru meciurile amicale cu România şi cu Scoţia. Olanda va întâlni Scoţia pe 9 noiembrie, la Aberdeen, şi echipa României pe 14 noiembrie, pe Arena Naţională.

Iată lotul convocat de Dick Advocaat:

Portari: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Fundaşi: Kenny Tete (Olympique Lyon), Joel Veltman, Matthijs de Ligt (ambii de la Ajax), Virgil van Dijk (Southampton), Wesley Hoedt (Southampton), Karim Rekik (Hertha Berlin), Nathan Ake (AFC Bournemouth)

Mijlocaşi: Daley Blind (Manchester United), Kevin Strootman (AS Roma), Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Wesley Sneijder (OGC Nice), Davy Propper (Brighton), Michel Vorm (Tottenham Hotspur)

Atacanţi: Steven Berghuis (Feyenoord), Quincy Promes (Spartak Moscova), Bas Dost (Sporting Lisabona), Vincent Janssen (Fenerbahce), Jurgen Locadia (PSV), Ryan Babel (Beşiktaş), Memphis Depay (Olympique Lyon)

În lotul lărgit se mai aflau Patrick van Aanholt, Eljero Elia, Daryl Janmaat, Davy Klaassen, Jeremain Lens, Maarten Stekelenburg, Jens Toornstra şi Stefan de Vrij, în timp ce Michel Vorm a fost inclus ulterior pe listă.