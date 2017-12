Turism cultural cu Mircea Eliade, la Techirghiol

Primăria oraşului Techirghiol şi Universitatea „Ovidius“ din Constanţa au organizat vineri, în incinta Complexului Balnear şi de Recuperare „Corpore Sano”, un simpozion în care s-a discutat despre operele şi viaţa lui Mircea Eliade. „Administraţia locală din Techirghiol a considerat că are obligaţia să pună în valoare personalităţile naţionale şi mondiale care au avut legături cu oraşul nostru. George Emil Palade, Constantin Tănase, Jean Constantin, Regele Mihai sunt numele personalităţilor pe care Primăria Techirghiol le-a pus până acum în valoare. Mircea Eliade este o personalitate mondială care şi-a petrecut la Techirghiol o bună perioadă din copilărie, părinţii lui deţinând acolo o casă de vacanţă. Am identificat casa unde a copilărit Mircea Eliade, unde am pus deja câteva plăci comemorative”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. La manifestarea culturală de vineri au participat, alături de primarul Adrian Stan, şi Carmen Stan, bibliotecar la Biblioteca orăşenească Techirghiol, prof. univ. dr. Dănuţ Tiberius Epure, rectorul Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, de asemenea de la Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, dar şi o serie de invitaţi care au fost alături de Mircea Eliade în perioada vieţii. „Simpozionul de vineri dorim să fie doar începutul unei serii de întâlniri anuale în care să fie dezbătute lucrările lui Eliade. Ne gândim chiar la organizarea unei tabere de vară pe această temă”, a spus primarul. Tot vineri, la finalul simpozionului a avut loc şi vernisajul expoziţiei itinerante de fotografie-document „Fotografii printre discografii”, organizată de Radio Vacanţa şi Universitatea „Ovidius“ din Constanţa.