Universitatea „Andrei Șaguna” organizează, astăzi, începând cu ora 14.00, în cadrul cercului studențesc „Organizarea afacerilor în turism”, Conferința-dezbatere cu titlul „Turismul românesc, între faliment și renaștere”. Invitații de onoare ai manifestării sunt Dragoș Atanasiu, președinte „Eurolines – TUI Travel Center” România și Corina Martin, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agenților de Turism și președinte al Asociației Litoral-Delta Dunării. La dezbatere vor participa specialiști din domeniul turismului, cadre didactice din sistemul preuniversitar și universitar, studenți șaguniști și elevi din liceele de profil din Constanța. „Experiența în domeniu și notorietatea invitaților îi vor ajuta pe studenți să îmbine cunoștințele teoretice pe care și le-au însușit la cursuri cu aspecte extrem de interesante din practică. Această dezbatere este de bun augur pentru viitorul turismului din România, mai ales în contextul în care concurența statelor învecinate este, de la an la an, din ce în ce mai mare, iar țara noastră are nevoie de un plan naţional de reorganizare a acestui sector”, afirmă lect. univ. dr. Valentina Munteanu, directorul Departamentului de Științe Economice a Universității „Andrei Șaguna”. Dezbaterile șaguniste vor aduce în atenția publicului, prin personalitățile invitate, teme decise prin raportarea la priorităţile naţionale şi internaţionale. De asemenea, vor fi discutate rezultatele cercetării științifice realizate de Centrul de Cercetare al Universității, în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință și Centrul de Studii și Anchete Socio-Umane „Andrei Șaguna”.