Ucenicul lui Armani vine la Constanța

În luna martie 2018, trei orașe din România vor găzdui un show cu o producție de peste jumătate de million de dolari. Cea mai bună trupă rusească de dans din lume, „Cazacii Rusiei“, vine în fața publicului român cu un show grandios, doar cele 9 seturi de costume având o valoare de peste 100.000 de dolari! Yuri Piskun este unul dintre creatori. El a făcut școala de modă la Milano și a fost ucenicul lui Giorgio Armani. „A fost o perioadă grea, întrucât nu stai lângă un mare creator de modă așa cum este Armani doar ca să bifezi la CV. Dacă ai avut talentul și șansa de a ajunge în atelierul său, sub îndrumarea lui directă, nu ai voie să dezamăgești. Este o prezență uluitoare, un om de la care am avut enorm de multe de învățat. Toată experiența câștigată în prezența lui m-a ajutat în cariera actuală, multe dintre învățăminte folosindu-mi în momentul în care am început să lucrez pentru show-ul Cazacilor Rusiei. Sper ca publicului din România să îi placă ceea ce va vedea pe scenă!”, spune Yuri.

VESTIMENTAȚIE CA PENTRU UN FILM

Cei peste 40 de membrii ai trupei (dansatori și orchestră) vor schimba costume pentru fiecare moment artistic, pe perioada celor două ore. Pentru show, rușii au colaborat cu designeri care au reprodus întocmai vestimentația din perioada istorică a cazacilor. Echipa de costume - formată din designeri, istorici, maeștrii în broderie, croitori și cizmari - a lucrat între una și trei luni pentru hainele fiecărui artist în parte. Pe lângă coordonatele istorice, echipa de creație vestimentara a folosit materiale exact ca în acele vremuri, fire de ață și accesorii identice cu cele din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Este cunoscut faptul că Rusia Țaristă excela în materie de ținute, mai ales la Curtea Romanovilor și la portul armatei.

Provocarea a fost cu atât mai mare cu cât pe scenă nu urcă doar bărbați. Iar portul feminin, adaptat folclorului rusesc din acea perioadă, incumbă elemente care definesc cultura ruseasacă, precum basmale, broderii ale bluzelor sau alte materiale textile cu imprimeu, care transmit prin ele însele un mesaj social și de apartenență. „Totul este foarte important. Nu există o diferențiere, adică nu poți spune că pălăria bărbaților e mai puțin importantă decât caftanul sau că pălăria femeilor (kichka) contează mai puțin decât cea masculină (kubanka). De exemplu, costumele pentru momentul "Nekrasov" – care conține dansurile "Oy, You, Gypsies" și "Cherkessk" - sunt haine tradiționale ale cazacilor compuse dintr-o cămașă cu broderie, pantaloni și eșarfe cu tivuri decorative. Femeile au haine din materiale imprimate prin pictare, sacouri matlasate brodate cu diferite trese. Aici să nu uităm că și coafurile joacă un rol important, fiind bazate pe flori și alte tipuri de figurine. Multe finisări pe bază de elemente de aur s-au folosit în vestimentația fetelor. Încălțările din piele sunt lucrate manual”, explică Iraida Kotlyarova – creatoarea costumelor momentului.

FRUMUSEȚEA SECOLELOR XVIII ȘI XIX

Că la curtea lui Petru cel Mare a luat naștere ceea ce astăzi știm drept Tezaurul Romanovilor nu mai este un secret pentru nimeni. Că în perioada aceea moda mai pleca și din Sankt Petersburg nu doar de la Paris o atestă istoria. Iar atunci când vrei să aduci cu adevărat în prezent timpuri istorice, hainele joacă un rol esențial. Atutenticitatea nu poate fi aspectată decât prin folosirea tiparelor, materialelor, broderiilor și a altor elemente ca în vremurile de evidențiat. Pentru echipa de producție a show-ului Cazacilor Rusiei a fost esențială acuratețea istorică. Astfel, pe scenă se vor vedea caftane și coafuri din perioada lui Petru cel Mare. Cămăși brodate, bluze cu elemente de înfrumusețare care vor străluci la propriu sub reflectoare, se va etala greutatea lânii, unduirea mătăsurilor, strălucirea catifelei autentice, se va evidenția linia de tipar din secolele XVIII și XIX.

Renumitul artist în design vestimentar Yuri Piskun semnează costumele grupului vocal și cele folosite în dansurile "Petrovsky Pushkari", "Street to the street", "Cossack festive". El s-a alăturat designerilor Iraida Kotlyarova, Zlata Tsircens și coordonatorului Lyubov Lizina. Ei au lucrat împreuna cu o mare echipă care conține de la croitori până la peruchieri și istorici.

”Cel mai ieftin accesoriu a costat 350 de dolari, iar cel mai simplu de realizat element din partea de costume a durat două săptămâni per artist. În rest, a fost o investiție financiară mare, muncă cu efort susținut, migală, atenție la detalii și concentrare. Însă, rezultatul face ca acest show să fie unic în lume și din acest punct de vedere”, spune reprezentantul companiei de dans ruse.

Artiștii au trimis și un mesaj video pentru publicul român pe care îl stimează, exprimându-și nerăbdarea de a-i oferi acest show în martie 2018 (Iași - 23 martie 2018, Opera Națională; Constanța - 25 martie 2018, Casa de Cultură a Sindicatelor și București - 26 martie 2018, Sala Palatului).

