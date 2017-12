Udrea intră în competiţie cu Blaga

DIN MOLDOVA POATE VENI SURPRIZA Exilată în inima Modovei imediat după alegerile locale din 2012, Elena Udrea a avut suficient timp să îşi pregătească următoarea mutare politică. Ajunsă cu noroc din nou în Parlament, Elena Udrea consideră că este pregătită să preia şefia PDL. Interesant este că în urmă cu o lună deputatul de Neamţ le spunea răspicat jurnaliştilor că nu are nicio intenţie să candideze la viitoarele alegeri din partid. Numai că, la PDL treaba cu răzgânditul este ceva obişnuit, astfel că, ieri, Udrea a anunţat că a decis să candideze la funcţia de preşedinte al PDL. „Am luat această decizie pentru că eu cred că PDL are nevoie de o schimbare. (...) Cred că experienţa de luptă politică de peste opt ani este suficientă pentru a garanta că pot să mă bat în continuare cu Ponta, cu Antonescu, cu Voiculescu, aşa cum am făcut-o întotdeauna. Cred că pot să vin cu un proiect prin care să redevenim un partid care se luptă din Opoziţie, pot să aduc un proiect cu care să revigorăm partidul”, a declarat Udrea. Am putea spune chiar că anunţul făcut de Udrea a deschis o luptă pe care mulţi, fie din interiorul PDL, fie din exterior, o aşteptau. Vorbim practic despre o luptă între Blaga şi Băsescu travestit. Anunţul făcut de fostul ministru al Dezvoltării a trezit simpatii dar şi antipatii. Vicepreşedintele PDL Cristian Boureanu a declarat că Elena Udrea „arată încă o dată că este o femeie curajoasă şi un politician ambiţios”, prin candidatura la şefia PDL, dar a spus că nu ştie dacă PDL este pregătit pentru o femeie preşedinte. Liderul PDL Bistriţa-Năsăud, Ioan Oltean, consideră o surpriză candidatura Elenei Udrea la şefia PDL, spunând că înscrierea acesteia în cursă „va dinamiza competiţia” şi va genera o „bătălie politică”, în timp ce preşedintele PDL Cluj, Daniel Buda, spune că orice candidatură este binevenită. Democrat liberalul Adrian Papahagi spune că nici Vasile Blaga şi nici Elena Udrea nu au „carismă de leader, valori şi principii de la care să nu facă rabat sau reputaţie intactă” şi că el, Cristian Preda, Monica Macovei, Sever Voinescu au obligaţia să iniţieze o a treia moţiune pentru şefia PDL. Prim-vicepreşedintele PDL Prahova, deputatul George Ionescu, spune că o respectă pe Elena Udrea, însă nu crede că aceasta este în stare să relanseze partidul, apreciind că Vasile Blaga este singurul care poate reface PDL, dar „cu o altă echipă lângă el”.

REACŢIA ADVERSARILOR POLITICI Reprezentanţii USL privesc cu interes lupta din PDL. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat că îi urează succes Elenei Udrea în competiţia din PDL, dar că el crede că până la urmă tot Vasile Blaga este „cel mai bun as pe care îl are PDL”, având în vedere că este un foarte bun organizator. Zgonea a mai spus că nu prea a văzut-o pe Elena Udrea în ultimii trei ani în lupta politică, dar poate s-a pregătit intens pentru următoarea perioadă. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a comentat cele două candidaturi anunţate pentru şefia PDL. „Înţeleg că sunt doi candidaţi: Vasile Blaga şi Elena Udrea. Sper să nu-mi vedeţi zâmbetul de pe faţă. Le urez succes la amândoi, cred că sunt foarte buni. Cred că doamna Udrea întotdeauna a fost un Traian Băsescu în fustă, iar domnul Blaga nu mai există”, a spus Ponta. Convenţia naţională a PDL pentru alegerea noii conduceri urmează să aibă loc în 23 martie.