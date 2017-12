Uite cine sunt campionii economiei constănțene

THE SHOW MUST GO ON De la an la an, Topul Firmelor realizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa a crescut. În urmă cu 20 de ani, întocmirea sa era treabă uşoară, pentru că nu aveam foarte multe firme în judeţ. Acum, în 2015, la ediția cu numărul 22, 27.743 de firme care și-au depus bilanțurile financiar-contabile la 31 decembrie 2013 au fost luate în calcul. Este o scădere ușoară față de ediția de anul trecut, când în top au intrat 27.825 de firme. Nici situația economică nu este însă înfloritoare, iar firmele cu capital privat 100% românesc sunt puține. „Avem 4.000 de firme noi, în 2014, la nivel național, dar este vorba de microîntreprineri. Firmele mari sunt puține, cele mari cu capital autohton, și mai puține. Problema este că au intrat într-o rutină păguboasă. 70% din export merge către țări UE, 15% - către alte state din Europa, și doar 5% este cu adevărat comerț exterior. O să ne trezim că suntem economie de subcontractori“, a punctat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) și al CCINA, Mihai Daraban. El a vorbit și despre noile schimbări din Codul Fiscal, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016: „Sunt lucruri binevenite, dar greșit este modul în care se fac, extrem de repde și fără o consultare amănunțită. Problema este lipsa de predictibilitate. Ce ne garantează că autoritățile nu vor lua și măsuri negative la fel de ușor cum le iau pe cele pozitive?“.

La rândul său, directorul general al CCINA, Ion Dănuț Jugănaru, a punctat că ediția din această toamnă a Topului Firmelor cuprinde 895 de societăți clasate pe primele trei locuri (pe fiecare dintre cele peste 175 de subdomenii), iar pe primele cinci poziții - 1.254. Totodată, 74 de firme au primit trofee de excelență, întrucât au ocupat locul I în domeniul lor de activitate, în ultimii cinci ani. În rest, nicio surpriză. După cifra de afaceri, primele cinci firme din județ sunt Rompetrol Rafinare (13,4 miliarde lei), Ameropa Grains (2,2 miliarde lei), Grup Servicii Petroliere (1,2 miliarde lei), DMHI Mangalia (914 milioane lei) și Enel Distribuție Dobrogea (492 milioane lei). După profitul brut, campionii Constanței sunt Enel (102 milioane lei), CN Administrația Porturilor Maritime (83,7 milioane lei),Constanța South Container Terminal (54,1 milioane lei), United Shipping Agency (36,3 milioane lei) și Ameropa Grains (33,6 milioane lei). La eveniment a participat și primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, care le-a dat celor peste 350 de manageri prezenți la eveniment două vești cât se poate de bune - municipalitatea pregătește un studiu interesant prin care vom afla de ce fel de muncitori au nevoie firmele locale; studiul va fi transmis universităților și școlilor profesionale, care, după caz, își vor reașeza specializările. Și, în plus, 50 de firme mari din județ vor putea intra într-o nouă structură, Consiliul Consultativ Economic, care va aproba sau nu toate politicile economice ale Constanței.