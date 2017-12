Ultima modă de campanie: Legea picnicului

Fostul ministru al Mediului. Nicolae Nemirschi, a declarat că Ministerul Mediului şi Asociaţia Green Revolution aveau proiectul legii picnicului aproape finalizat cînd miniştrii PSD şi-au depus demisiile. Declaraţia vine după ce ministrul interimar, Elena Udrea, afirma recent că legea picnicului nu este în derulare. Potrivit lui Nemirschi, la minister există proiectul de lege al picnicului. “În august am semnat un protocol de colaborare, la sediul ministerului, cu Cornel Belciug de la Asociaţia Green Revolution. El este cel care a propus prima dată realizarea unei legi a picnicului în Săptămîna Mediului Tău derulată în perioada 1-6 iunie. S-a format un grup de lucru, cu reprezentanţi ai Asociaţiei, precum şi de la mai multe departamente din minister - unitatea de politici publice, direcţia juridică, cabinetul ministrului etc. - care se întîlneau cel puţin o dată pe săptămînă”, a declarat fostul ministru al Mediului, Nicolae Nemirschi. “Asociaţia Green Revolution a lucrat şi cu un cabinet de avocatură. Proiectul legii era gata, înainte de depunerea demisiei, urma să finalizăm detaliile, iar apoi să facem o conferinţă de presă, ca să-l prezentăm public”, a adăugat Nemirschi. Actualul ministru interimar al Mediului, Elena Udrea, declara, însă, recent că “legea picnicului nu este un proiect în derulare la Ministerul Mediului”, iar comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Silvian Ionescu, afirma că proiectul respectiv nici nu există măcar în minister şi că este o scorneală a fostului ministru. Nemirschi a mai spus că discutase şi cu cîţiva primari din ţară pentru demararea unor proiecte pilot, deoarece investiţia nu este mare, Iaşul şi Timişoara fiind printre oraşele care organizaseră deja astfel de spaţii. “Legea picnicului nu are încărcătură economică şi politică. Este aşa cum spuneam o lege a bunului simţ, nu este un proiect PSD. Se pare însă că nu există interes pentru bun-simţ din partea oamenilor politici şi a legiuitorilor. Proiectul ar fi trebuit să intre în dezbatere publică, astfel încît şi alte ONG-uri şi instituţii publice să vină cu îmbunătăţiri, astfel încît să nu mai avem munţi de gunoaie în păduri sau în zona apelor din România\", a declarat reprezentantul Green Revolution, Cornel Belciug. Acesta a precizat că urmau să mai fie discutate şi finalizate detaliile privind amenzile pentru încălcarea dispoziţiilor legii, înainte ca acest proiect să fie prezentat spre dezbatere publică.