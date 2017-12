Ultimele întâlniri muzicale din 2015, la Teatrul „Oleg Danovski”

Melomanii tomitani au venit în număr mai mare decât de obicei la penultima întâlnire muzicală a anului 2015, organizată, luni seară, în foaierul Teatrului Național de Operă și Balet (TNOB) „Oleg Danovski”. Numărul lor va spori cu siguranță la Concertul de Crăciun, programat sâmbătă, de la ora 18.30, în sala instituției de cultură.

„Încălzirea” pentru ultimul eveniment organizat, anul acesta, de Teatrul „Oleg Danovski” a fost făcută, la început de săptămână, de câțiva dintre instrumentiștii orchestrei simfonice, prin recitalul cameral susținut de violonista Cristina Dinescu, violistul Parulava Vahtang și violoncelistul Ghiorghiță Tănase. Pentru câteva minute li s-a alăturat și colega lor, oboista Cristina Vârtejan, ca invitată specială.

Programul s-a deschis cu Trio Serenade, op. 25, de Ludwig van Beethoven, și s-a încheiat cu două colinde din repertoriul universal, creații ale lui William Kirkpatrick. În programul serii s-a aflat și o piesă din repertoriul unui compozitor constănțean, Marian Curteanu - „Lamentatio - Ultimate reverence” -, prezent în foaier, printre spectatori.

INVITAȚIE LA CONCERTE ȘI RECITALURI ȘI ÎN 2016 „Ne bucurăm că am putut să oferim publicului constănțean un recital mai divers, spun eu, pentru că am abordat și piese clasice, dar și o piesă modernă, de un compozitor local. Literatura de trio este foarte frumoasă, mai ales în zona clasică-romantică, și nu cred că dăm vreodată greș cu Beethoven și Schubert, titanii muzicii clasice. Spre sfârșitul recitalului, ne-am gândit să punem câteva piese dedicate Crăciunului și anotimpului în care ne aflăm. Am cântat „Iarna”, de Vivaldi, o cantată de Bach, legată de nașterea lui Iisus, și două colinde internaționale. Pentru anul viitor pregătim un nou recital și invităm publicul constănțean la recitaluri și concerte deosebite”, a spus violonista Cristina Dinescu.

Citește și:

Ultimul recital cameral al lui 2015, la Teatrul „Oleg Danovski”