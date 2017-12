Ultimul copil internat cu sindromul hemolitic-uremic, externat

Ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, s-a aflat, în dimineața de 12 aprilie, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Marie Curie” din Capitală, unde a vizitat ultimul copil internat cu sindrom hemolitic-uremic (SHU). Demnitarul a discutat cu medicii, care l-au asigurat că acesta are o evoluție a stării de sănătate bună și cel mai probabil va fi externat pe 12 aprilie. ”La fel ca și ceilalți copii care au suferit de SHU, și acesta va fi supravegheat în continuare de către cadrele medicale, cel puțin un an, având în vedere forma severă de boală cu care s-a confruntat, precum și afecțiunile neurologice de care a suferit”, a anunțat MS, într-un comunicat. “Mulțumesc cadrelor medicale de la Spitalul ”Marie Curie” pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Sper că am învățat cu toții ceva din această experiență”, a declarat ministrul. Ministerul Sănătății (MS) reamintește importanța măsurilor de prevenție, în special respectarea igienei personale, procurarea alimentelor din surse autorizate, ambalate corespunzător. Specialiștii MS recomandă achiziţionarea produselor pasteurizate în cazul lactatelor, respectiv carne din surse verificate din punct de vedere sanitar-veterinar, recomandând spălarea corespunzătoare a fructelor şi legumelor, dar și tratamentul termic al alimentelor atunci când se impune. Reamintim că 3 copii cu SHU au murit în urma complicațiilor ivite.