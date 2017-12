BOXERUL ENVER AMIŞ, ÎN FINALA CONCURSULUI NAŢIONAL DE TOAMNĂ

Astăzi, la Rm. Vîlcea, se va încheia Concursul Naţional de Toamnă, competiţie de box al cărei obiectiv este de a selecta pugilişti pentru lotul naţional de tineret (sportivi cu vârsta între 16 şi 18 ani), care se antrenează la Centrul Olimpic Bacău. Unul dintre cei trei boxeri constănţeni care au participat la competiţie va lupta şi în gala finală de astăzi, programată de la ora 15.00. Este vorba despre Enver Amiş (CS Farul Constanţa, antrenor Mihai Constantin), care în semifinala categoriei 49 kg l-a învins la puncte pe Andrei Mateaş (Jilţ Mătăsari). Adversarul său din finală este Georgian Tudor (Petrolul Ploieşti). Celălalt semifinalist constănţean, Petrică Stoian (CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim), a fost învins la puncte, în limitele categoriei 52 kg, de către Leonard Curti (CSM Craiova).

ÎNCEPE TROFEUL CARPAŢI LA HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va participa, în perioada 18-20 noiembrie, la Drobeta Turnu Severin, la o nouă ediţie a Trofeului Carpaţi. Acest turneu reprezintă ultima verificare înaintea participării la Campionatul Mondial din Brazilia, programat în perioada 3-16 decembrie, fiind totodată şi ultimul criteriu de selecţie înaintea participării la turneul final. Alături de România, la Trofeul Carpaţi mai participă naţionalele Serbiei, Macedoniei şi Ungariei. Lotul convocat de selecţionerul Radu Voina este următorul: Tolnai, Pîslaru, Dedu - portari; Ardean-Elisei, Curea, Manea, Stanca, Chintoan, Cartaş, Carmen Amariei, Fiera, Buceschi, Zamfir, Tivadar, Brădeanu, Busuioceanu, Vărzaru, Nechita, Farcău, Chirilă şi Vizitiu. Programul competiţiei - astăzi: Serbia - Macedonia (ora 16.45), România - Ungaria (ora 19.00, Digisport 3), sâmbătă: Romania - Macedonia (ora 16.00, Digisport 3), Ungaria - Serbia (ora 18.15), duminică: Macedonia - Ungaria (ora 10.45), România - Serbia (ora 13.00, Digisport 2).

ADRIAN DIACONU, SPARRING-PARTNER PENTRU JO JO DAN

Pugilistul român Jo Jo Dan (numele de ring al lui Ionuţ Ion) l-a avut ca sparring-partner pe Adrian Diaconu, în timpul pregătirii pentru meciul cu turcul Selcuk Aydin, din 26 noiembrie, pentru titlul WBC Silver la categoria welter. Meciul de la Trabzon va fi o revanşă după un eşec controversat suferit de Jo Jo Dan, pe care publicaţia de specialitate Ring l-a descris drept „unul dintre cele mai mari jafuri din ultima vreme în box, o decizie de tot râsul”. Pugilistul român, în vârstă de 30 de ani, a înregistrat în cariera profesionistă 29 de victorii (16 prin KO) şi un eşec, cel cu Aydin (22 victorii, 17 prin KO). În cazul unui succes în Turcia, boxerul român poate spera la un meci important în viitor, la Quebec, locul în care trăieşte şi se antrenează.

FROCH ŞI KESSLER EVITĂ SĂ BOXEZE CU BUTE

Preşedintele InterBox, Jean Bedard, a declarat că pugilistul Carl Froch, finalist al turneului Super Six, doreşte cu orice preţ să evite un meci cu Lucian Bute, la fel cum a făcut-o şi Mikkel Kessler în luna martie. El a precizat că singurul care este un om de cuvânt e celălalt finalist al Super Six, americanul Andre Ward, campion olimpic la Atena, în 2004. Froch şi Ward se vor întâlni pe 17 decembrie, în finala Super Six, iar câştigătorul meciului va deţine centurile de campion mondial WBC şi WBA. Preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a declarat că îşi doreşte ca meciul lui Bute pentru unificarea centurilor, contra campionului din Super Six, să fie organizat în România, cel mai probabil pe Arena Naţională.

HIRVONEN VA PILOTA PENTRU CITROEN

Finlandezul Mikko Hirvonen îl va înlocui pe Sebastien Ogier la echipa de raliuri Citroen, urmând să fie coechipier cu Sebastien Loeb, octuplu campion mondial. Ogier mai avea contract cu Citroen, dar a fost lăsat să plece la altă echipă, în timp ce Hirvonen evolua pentru Ford şi contractul său expira pe 31 decembrie 2012. Pilotul finalndez, în vârstă de 31 de ani, a devenit vicecampion mondial de raliuri în 2008, 2009 şi 2011.