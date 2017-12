LOTUL ROMÂNIEI PENTRU AMICALUL CU SAN MARINO

Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat jucătorii care se vor deplasa în San Marino pentru meciul amical contra reprezentativei similare a acestei ţări, programat miercuri, 10 august, de la ora 21.30. Dintre cei 25 de jucători convocaţi la Mogoşoaia, Marius Alexe nu s-a mai prezentat, fiind accidentat, iar Latovlevici şi Papp s-au accidentat la antrenamente. Alţi trei jucători, Năstăsie, Brata şi Stanciu, s-au alăturat lotului de tineret, care va disputa marţi, 9 august, la Loveci, un joc de pregătire contra naţionalei U21 a Bulgariei, în timp ce Bălgrădean, Avrămia şi Ilie nu vor face deplasarea în San Marino. Dintre cei zece jucătorii legitimaţi la cluburi din străinătate convocaţi iniţial vor onora convocarea doar cinci, Piţurcă fiind nevoit să renunţe, pentru acest meci, la Săpunaru, D. Goian, Raţ, C. Lazăr şi B. Stancu. Astăzi, delegaţia României va pleca spre Rimini. Lotul României este următorul - portari: Tătăruşanu şi Pantilimon; jucători de câmp: Luchin, Nicoliţă, Gardoş, Tamaş, Chiricheş, Şt. Radu, Nicoară, G. Mureşan, Pintilii, Cociş, T. Bălan, Cr. Tănase, M. Cristescu, Torje, Mutu, Strătilă, Chipciu, Herea, Curelea şi Mazilu.

U. CLUJ, ÎNFRÂNGERE CU LAZIO

Lazio Roma a învins pe Universitatea Cluj, cu 4-1 (1-0), într-un meci amical de fotbal disputat sâmbătă, la Fiuggi, în faţa circa 1.000 de spectatori. Pentru italieni, la care Ştefan Radu a evoluat tot meciul, au înscris Hernanes (min. 39-pen.), Klose (min. 56), Brocchi (min. 61) şi Del Nero (min. 74), golul de onoare al clujenilor fiind semnat de Cojocnean (min. 83).

VARGA, ÎMPRUMUTAT LA KUBAN KRASNODAR

Mijlocaşul Dacian Varga a fost cedat de Sportul Studenţesc, sub formă de împrumut până la finalul anului, la Kuban Krasnodar. „Nu ştiu când voi putea să-l folosesc pe Varga deoarece nu a făcut pregătirea de vară cu noi. Este, oricum, un transfer important”, a spus Dan Petrescu, antrenorul echipei ruse. La Kuban mai joacă un fotbalist român, atacantul Gigel Bucur, adus de la Poli Timişoara în sezonul trecut. Sâmbătă, Kuban a învins pe Dinamo Moscova, cu 3-1.

MANCHESTER UNITED, REVENIREA SPECTACULOASĂ ÎN SUPERCUPA ANGLIEI

Manchester United a câştigat, ieri, Supercupa Angliei, învingând, cu 3-2 (Smalling 52, Nani 59, 90+4 / Lescott 38, Dzeko 45+1), pe Manchester City. Partida a fost una spectaculoasă, jucătorii antrenaţi de Alex Ferguson revenind de la 0-2 pentru a cîştiga în ultimul minut al prelungirilor. Manchester United a cîştigat pentru a 19-a oară Supercupa Angliei.

AC MILAN A CÂŞTIGAT SUPERCUPA ITALIEI

Campioana AC Milan a câştigat Supercupa Italiei, după ce a învins, cu 2-1 (Ibrahimovici 60, Boateng 69 / Sneijder 22), deţinătoarea Cupei Italiei, Internazionale Milano. A fost pentru a doua oară consecutiv când Supercupa Italiei s-a desfăşurat la Beijing. La meciul de sâmbătă, în care Cristian Chivu a fost integralist, au asistat aproximativ 80.000 de spectatori.

NEYMAR VA AJUNGE ÎN IARNĂ LA MADRID

Real Madrid şi FC Santos au ajuns la un acord privind transferul lui Neymar, care va veni în Spania la finalul acestui an, după Campionatul Mondial al cluburilor, a anunţat, duminică, cotidianul spaniol Marca. Publicaţia citată menţionează că anunţul oficial va fi făcut în această săptămână şi că cei de la Real Madrid au acceptat cererea jucătorului ca el să vină în Spania după Campionatul Mondial al cluburilor, care se va disputa în luna decembrie, în Japonia. Negocierile dintre cele două cluburi privind transferul internaţionalului brazilian în vârstă de 19 ani au început la finalul sezonului trecut.

RONALDINHO VREA SĂ REVINĂ LA NAŢIONALA BRAZILIEI

Atacantul brazilian al formaţiei Flamengo, Ronaldinho Gaucho, a declarat că şi-ar dori să îmbrace din nou tricoul echipei naţionale şi că se află la dispoziţia selecţionerului Mano Menezes. „Obiectivul meu este să evoluez cât mai bine la Flamengo, iar dacă selecţionerul are nevoie de mine eu sunt la dispoziţia sa. Este momentul la care visez (n.r. - revenirea în naţională), mă simt bine din punct de vedere fizic. Până la CM din 2014 se pot întâmpla multe, însă cred că voi rămâne la un nivel bun, pentru a putea ajuta Brazilia”, a declarat Ronaldinho, care a disputat ultimul meci cu naţionala Braziliei în noiembrie 2010, într-un meci amical cu Argentina. Ronaldinho, care va împlini 31 de ani în martie 2011, a revenit în Brazilia în ianuarie, după ce a evoluat în Europa pentru AC Milan, FC Barcelona şi Paris Saint-Germain.

S-A RETRAS PAUL SCHOLES

Mijlocaşul englez Paul Scholes s-a retras oficial, vineri seară, pe stadionul Old Trafford, într-un meci amical în care Manchester United a întâlnit echipa americană New York Cosmos. Englezii s-au impus cu 6-0, iar Scholes şi-a serbat retragerea cu un gol de excepţie, şut de la 20 de metri, reuşită care a deschis scorul. La festivitatea de retragere a lui Scholes au luat parte legendarul Pele, preşedintele de onoare al clubului american, şi Eric Cantona, fosta glorie a lui Manchester United, actualmente director sportiv al echipei din New York. Paul Scholes a debutat la prima echipă a lui United în anul 1994 şi a jucat pentru “diavoli” timp de 17 ani, reuşind să câştige 10 titluri naţionale şi două Ligi ale Campionilor.

VITALI KLITSCHKO O SUSŢINE PE IULIA TIMOŞENKO

Pugilistul ucrainean Vitali Klitschko şi-a suspendat antrenamentele şi s-a întors la Kiev, ca să “lupte pentru democraţie”, la o zi după arestarea fostului premier ucrainean şi lider al opoziţiei, Iulia Timoşenko. „Aflând ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, am oprit pregătirea pentru următorul meci şi m-am întors la Kiev, deoarece o adevărată luptă pentru valorile democratice se desfăşoară aici, în Ucraina”, a scris pugilistul pe blogul personal. Vitali îşi va pune în joc centura mondială la categoria grea, versiunea WBC, în faţa polonezului Tomasz Adamek, pe 10 septembrie, la Wroclaw. Iulia Timoşenko a fost plasată în arest preventiv de către tribunalul din Kiev, unde este judecată pentru abuz de putere, după remarcile sale la adresa şefului Guvernului. Vitali Klitschko şi fratele său, Vladimir, s-au aflat în prima linie a Revoluţiei Portocalii din 2004, care a dărâmat Guvernul de la acea vreme şi a adus la putere un regim prooccidental, al cărui simbol era Timoşenko. Vitali Klitschko a fondat în 2010 un partid denumit Alianţa Democratică Ucraineană. Vitali Klitschko a încercat în 2006 şi 2008 să devină primar al oraşului Kiev.