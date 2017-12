BĂIEŢII DE LA TENIS MASĂ CONSTANŢA, LA UN PAS DE TITLU

Sâmbătă şi duminică, la Reşiţa, va avea loc etapa a 3-a din turneul 1-4 al Superligii Naţionale de tenis de masă pe echipe rezervată seniorilor. Neînvinsă în acest sezon, formaţia Tenis Masă Constanţa are şansa de a deveni campioană naţională în premieră, din punct de vedere matematic, dacă va obţine cel puţin două succese în disputele cu ACTT II Bucureşti, CSM LPS Bistriţa şi CS Ateneu Reşiţa. Din echipa constănţeană fac parte Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Cristian Grigore, Bogdan Simion şi Lucian Munteanu.

SUCCES IMPORTANT PENTRU VOLEIBALISTELE DE LA CSS 1

Voleibalistele de la CSS 1 Constanţa (antrenori Viorica Lungu şi Gheorghe Brînză) au obţinut, vineri, la Tg. Mureş, o victorie extrem de importantă în lupta pentru medalii la turneul final al Campionatului Naţional rezervat junioarelor. În confruntarea cu formaţia gazdă, CSU Medicina CSS Tg. Mureş, echipa constănţeană s-a impus cu 3:2 (25:22, 25:20, 27:29, 17:25, 15:10), după ce în setul 3 a ratat de două ori şansa de a încheia conturile după trei seturi. În ultimele două meciuri de la Tg. Mureş, CSS 1 Constanţa va întâlni pe CSM CSS 2 Bucureşti (sâmbătă, ora 13.30) şi pe CSS 2 Baia Mare (duminică, ora 10.00). În primele două partide jucate la Tg. Mureş, CSS 1 Constanţa a învins, cu 3:0, pe CSS Turda, şi a pierdut, 1:3, cu ACSV Donaris Galaţi.

ETAPA A 17-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 17-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Dunaris Topalu - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Steaua Speranţei Siliştea; CSS Medgidia - Pescăruşul Gîrliciu (stadion Central); Viitorul Nisipari - Dunărea Ciobanu; Pescarul Ghindăreşti - Marcon Star Medgidia (ora 12.00); Sportul Tortoman - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 12.00); Gloria Seimeni - Ulmetum Pantelimon (se joacă la Dunărea). SERIA SUD: CSM II Medgidia Valea Dacilor - Viitorul Cobadin; Progresul Dobromir - Marmura Deleni (se joacă la Lespezi); Trophaeum Adamclisi - CS II Peştera (se joacă la Zorile); Sacidava Aliman - AS Ciocîrlia (se joacă la Dunăreni); Danubius II Rasova - Inter Ion Corvin (se joacă la Cochirleni); Voinţa Valu lui Traian - Voinţa Siminoc (se joacă la Poarta Albă, de la ora 12.00); Dunărea Ostrov - Tineretul Valea Dacilor (ora 12.00). SERIA EST: ELIF Fîntîna Mare - Viitorul Cerchezu; Fulgerul Chirnogeni - Luceafărul Amzacea (ora 14.00); CFR Constanţa - Unirea Topraisar; Recolta Negru Vodă - Vulturii Cazino Constanţa; Avîntul Comana - Viitorul Mereni; Sparta II Techirghiol - AS Bărăganu (ora 14.00); Gloria II Albeşti Cotu Văii - AS Independenţa 3-0 (oaspeţii au fost excluşi din campionat). Meciul Viitorul Cobadin - Dunărea Ostrov (Seria Sud, etapa a 16-a), pe teren 2-2, a fost omologat cu scorul de 0-3. Motivul: substituire de jucător. Clasamentele tuturor seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

CN DE KUNG-FU, PROBA DE “NON-CONTACT SANDA”

Sîmbătă, la sala de Judo din Complexul Polisportiv din Galati, se va desfăşura Campionatul Naţional de Kung-Fu la proba de “Non-Contact Sanda”, pentru copii (6-11 ani), mini-cadeţi (12-13 ani), cadeţi (14-15 ani), juniori (16-17 ani) şi seniori (18-34 ani), feminin şi masculin. Din judeţul Constanta vor participa 43 de sportivi de la următoarele cluburi: CS “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia) - 20 de sportivi, CSU “Neptun” Constanţa (preşedinte Cornel Panait) - 2 sportivi, CS “Panda” Poarta Albă (preşedinte Mihai Cîju) - 2 sportivi, CS “Shaolin Callatis” Mangalia (vicepreşedinte Mihai Nicorescu) - 18 sportivi, CS “W-Maxx” Mangalia (preşedinte Titi Vartolomei) - 5 sportivi. „Proba de “Non-Contact Sanda” este o luptă în sistem fără contact la cap, cu proiectări, care se desfăşoară pe o suprafaţă de luptă protejată cu saltele. Printre sportivii din Constanţa sunt foarte mulţi începători, care vor încerca să-şi demonstreze valoarea la care au ajuns. Sperăm ca sportivii consacraţi să îşi păstreze titlurile obţinute anul trecut. Cei care vor obţine locul I vor face parte din lotul naţional care va participa la Campionatul Mondial de Kung-Fu programat în luna mai, în Bulgaria”, a declarat preşedintele CS “Marea Neagră” Constanţa, Florin Iordănoaia.

FOSTA CANOTOARE VALERIA RĂCILĂ VA ALERGA ÎN MARATONUL DE LA LONDRA

Fosta canotoare Valeria Răcilă van Groningen a anunţat că va alerga în maratonul de la Londra, programat duminică, precizând că s-a pregătit timp de o lună, la Palma de Mallorca, alături de soţul său Steven van Groningen. Valeria Răcilă van Groningen are 53 de ani şi este campioană olimpică în proba de simplu la ediţia Los Angeles 1984. În 1980, la Moscova, Răcilă a câştigat medalia de bronz în proba de dublu vâsle. Răcilă organizează, în ultimii ani, Maratonul Internaţional de la Bucureşti.

FEDERER, ELIMINAT ÎN SFERTURI LA MONTE CARLO

Tenismanul Roger Federer, cap de serie nr. 2, a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului de la Monte Carlo, după ce a fost învins de austriacul Jurgen Melzer, scor 6-4, 6-4, fiind pentru prima dată în 2011 când elveţianul nu ajunge în penultimul act al unei competiţii. Federer (nr. 3 mondial) pierde, de asemenea, primul meci din cele patru disputate în compania lui Melzer, care îl va întâlni în semifinale pe spaniolul David Ferrer. Aceasta este a cincea înfrângere înregistrată de Federer în acest an, care a mai fost învins de trei ori de sârbul Novak Djokovic şi o dată de spaniolul Rafael Nadal. Dacă ar fi câştigat, elveţianul ar fi devenit jucătorul cu cele mai multe victorii în acest sezon, el rămânând acum cu 24 de victorii, la egalitate cu Djokovic. De cealaltă parte, austriacul Jurgen Melzer, nr. 9 mondial, a ajuns pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu Masters 1000, după ce a eşuat de cinci ori în sferturile unei astfel de competiţii.