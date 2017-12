VICTORII PENTRU JUNIORII REPUBLICANI AI ACADEMIEI HAGI

Vineri, la Ovidiu, juniorii republicani ai Academiei Hagi au susţinut câte o partidă de verificare împotriva echipelor similare ale clubului Unirea Urziceni. În disputa juniorilor A, Academia Hagi a câştigat întâlnirea cu scorul de 10-1 (5-1), golurile echipei pregătite de Ştefan Petcu şi Constantin Fălină fiind reuşite de Gavra (3), Dan (2), Iancu (2), Nicola, Hodorogea şi Tiron. În meciul juniorilor B, Academia Hagi (antrenori Daniel Rădulescu şi Aurelian Despa) s-a impus cu 5-0 (2-0) prin golurile reuşite de Vînă (2), Taciuc (penalty), Ghenciu şi V. Mihai. Juniorii Academiei au intrat în vacanţă, urmând să reia antrenamentele la începutul anului viitor.

FIORENTINA I-A PROPUS LUI MUTU UN NOU CONTRACT

Internaţionalul român Adrian Mutu (31 de ani) a anunţat că actuala sa echipă, Fiorentina, i-a propus să semneze un nou contract, pe cinci ani. „Conducerea clubului mi-a oferit o prelungire pe cinci ani a contractului, însă eu am anunţat că vreau să mai joc fotbal doar încă trei ani. Vreau să rămân la Florenţa şi să-mi închei cariera aici. Sper cu adevărat acest lucru şi nu are niciun sens să se facă alte speculaţii. Nu cred, însă, că viitorul meu este legat de numărul de goluri pe care le voi marca în partea a doua a sezonului. Cei de la Fiorentina ştiu care este valoarea mea atunci când sunt bine, iar acum sunt pregătit să joc la cel mai înalt nivel”, a declarat atacantul român într-un interviu acordat cotidianului La Nazione. Revenit după o suspendare de nouă luni pentru consum de sibutramină, urmată de o accidentare care l-a ţinut departe de gazon alte 20 de zile, Adrian Mutu a marcat duminica trecută unicul gol al echipei sale în partida câştigată pe teren propriu cu Cagliari, scor 1-0.

GREVĂ ANULATĂ ÎN SERIE A

Greva anunţată de sindicatul jucătorilor italieni (AIC) pentru 11 şi 12 decembrie a fost anulată, după ce s-a ajuns la un acord privind o nouă convenţie colectivă. Într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul AIC, preşedintele Sergio Campana a mulţumit “jucătorilor care au dat dovadă de participare totală, de solidaritate şi de un sens important de responsabilitate în apărarea demnităţii profesionale şi a drepturilor fundamentale ale tuturor muncitorilor”. Şeful sindicatului a anunţat anularea grevei şi a evocat un progres important în redactarea unei noi convenţii colective. El a dat asigurării că fotbaliştii vor evolua în meciurile prevăzute în week-end, contând pentru etapa a 16-a. Fotbaliştii au anunţat, pe 30 noiembrie, că intenţionează să intre în grevă în week-end-ul 11-12 decembrie, când este programată etapa a 16-a a campionatului Italiei, din cauza unui dezacord privind contractul colectiv de muncă. La începutul lunii septembrie, Asociaţia Fotbaliştilor Italieni a anunţat că jucătorii din Serie A vor intra în grevă pe 25 şi 26 septembrie, când era programată etapa a 5-a, din cauza dezacordului cu Liga Profesionistă privind contractele de joc. Contractul colectiv de muncă existent între AIC şi Lega Serie A (organismul care se ocupă de echipele din primul eşalon al campionatului Italiei), care garanta drepturile jucătorilor, a expirat pe 30 iunie. Cele două părţi au reuşit să evite greva anunţată pentru septembrie, cu condiţia să se ajungă la un acord până pe 30 noiembrie. Punctele de dezacord între cele două părţi sunt următoarele: jucătorii refuză se se antreneze separat atunci când clubul îi anunţă că nu mai are nevoie de serviciile lor şi se opun propunerii venite din partea patronilor de a accepta o reducerea a salariului în ultimul an de contract, atunci când gruparea doreşte să renunţe la ei.

FC BARCELONA, SPONSORIZARE DE 33 DE MILIOANE DE EURO ANULA

Gruparea FC Barcelona a încheiat un acord de sponsorizare cu Qatar Foundation, contract ce ar urma să-i aducă 166 de milioane de euro în următoarele cinci sezoane, a scris, vineri, presa spaniolă. Numele Qatar Foundation, o asociaţie care promovează educaţia, cercetarea şi dezvoltarea, va apărea pe tricourile jucătorilor catalani, alături de logo-ul UNICEF. Detaliile acordului au fost prezentate oficial, vineri, de vicepreşedintele clubului catalan, Xavier Faus, şi de directorii Ramon Pont şi Manuel Arroyo. Qatar Foundation va aduce 33 de milioane de euro pe an clubului catalan, acesta din urmă depăşind recordul de sponsorizare stabilit de Manchester United cu AON (23, 6 milioane de euro). După Manchester, urmează Real Madrid, cu aceeaşi sumă, şi Bayern Munchen, cu 16 milioane de euro. UNICEF nu plăteşte nimic pentru prezenţa siglei organizaţiei internaţionale pentru protecţia copiilor pe tricourile jucătorilor catalani, dar primeşte din partea Barcelonei suma de 2 milioane de euro anual.

MATERAZZI S-A ÎMPĂCAT CU ZIDANE

Marco Materazzi a confrmat, joi sear, la Mediaset, că a făcut pace cu Zinedine Zidane, în timpul unei întâlniri, luna trecută, la Milano, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor. Cei doi nu-şi vorbeau după finala Cupei Mondiale din 2006, când Zidane l-a lovit cu capul în piept pe Materazzi, lucru ce a dus la eliminarea francezului în meciul câştigat de Italia. Presa italiană anunţase că luna trecută a avut loc o întâlnire între cei doi, însă aceştia nu au confirmat. Zidane şi Materazzi s-au întâlnit cu ocazia meciului de Liga Campionilor, AC Milan-Real Madrid, disputat la 3 noiembrie, la hotelul la care erau cazaţi madrilenii. Materazzi venise la hotel să-l salute pe Jose Mourinho, fostul său antrenor de la Inter, în prezent la Real Madrid, iar Zidane era prezent la Milano în calitate de consilier al preşedintelui madrilenilor, Florentino Perez. „Eram pe cale să părăsesc hotelul când m-a oprit cineva şi mi-a spus că există o problemă. Mi-a spus că Zidane îşi parchează maşina lângă a mea. I-am răsşuns că nu văd nicio problemă. Am ieşit şi m-am trezit faţă în faţă cu Zidane, astfel că am profitat să-i spun unele lucruri, lucruri care vor rămâne între noi. Eu am vorbit mai mult şi când mi-a întins mâna, i-am prins-o şi nu am mai lăsat-o până când nu m-a privit cu adevărat în ochi. Asta voiam şi asta s-a şi întâmplat”, a declarat Materazzi.

DEL BOSQUE VA FI DESEMNAT ANTRENORUL ANULUI 2010

Antrenorul campioanei mondiale Spania, Vicente del Bosque, va fi desemnat cel mai bun tehnician din lume, el urmând să primească trofeul Balonul de Aur FIFA, pe 10 ianuarie 2011, a anunţat cotidianul Gazzetta dello Sport. Del Bosque va fi urmat în ordine de Jose Mourinho (Portugalia / Internazionale Milano şi Real Madrid) şi Josep Guardiola (Spania / FC Barcelona). Cotidianul italian a scris săptămâna trecută că Andrei Iniesta va câştiga Balonul de Aur FIFA, urmând să fie desemnat cel mai bun fotbalist din lume. Gazzetta dello Sport notase că Iniesta va fi finalist al trofeului alături de Xavi şi Messi, lucru confirmat oficial după câteva ore.

UN CROAT VA ANTRENA SIMBOLUL FOTBALULUI SÂRB!

Fostul mare internaţional croat Robert Prosinecki a fost numit antrenor principal la echipa sârbă Steaua Roşie Belgrad, la care a evoluat ca jucător în perioada 1987-1991. Fanii echipei au trecut peste rivalitatea acerbă dintre sârbi şi croaţi, având în vedere că Prosinecki a fost unul dintre cei mai valoroşi jucători din istoria clubului şi component al echipei care în 1991 câştiga Cupa Campionilor Europeni, după finala cu Olympique Marseille. Prosinecki, care în ultimii patru ani a fost antrenor secund la naţionala Croaţiei, preia Steaua Roşie de pe locul 2 al ligii sârbe, la cinci puncte în spatele marii rivale, Partizan Belgrad.

ANCELOTTI NU SE TEME PENTRU POSTUL SĂU LA CHELSEA

Antrenorul echipei Chelsea, Carlo Ancelotti, a declarat că nu se teme pentru postul său, deşi formaţia pe care o pregăteşte trece printr-o perioadă cu rezultate nesatisfăcătoare. „Am vorbit cu Roman Abramovici după meciul de miercuri (n.r. - 0-1 cu Olympique Marseille, în ultimul meci din Liga Campionilor). El mi-a oferit susţinerea totală şi a spus că înţelege problemele echipei. Nu îmi este teamă pentru postul meu. Simt că am susţinerea totală a jucătorilor, iar acest lucru este cel mai important. Clubul mă susţine complet, de aceea cred că totul va fi bine”, a spus Ancelotti. Abramovici a demis mai mulţi predecesori ai lui Ancelotti de când a preluat clubul englez, în 2003, printre aceştia numărându-se Jose Mourinho, Avram Grant şi Luiz Felipe Scolari. Chelsea a pierdut primul loc în clasamentul campionatului englez, după ce a înregistrat cea mai proastă serie din ultimii 10 ani, cu 5 puncte în 6 meciuri.

DUDEK ŞI-A FRACTURAT MANDIBULA

Portarul echipei Real Madrid, Jerzy Dudek, va fi indisponibil şase săptămâni din cauza unei fracturi la mandibulă pe care a suferit-o miercuri, la meciul de pe teren propriu cu Auxerre, scor 4-0, din Liga Campionilor. Dudek, care a fost titular la partida cu Auxerre, a fost nevoit să iasă de pe teren cu două minute înainte de finalul primei reprize, după ce a primit o lovitură din partea francezului Roy Contout.

HENIN, ÎNVINSĂ DE CLIJSTERS LA REVENIREA PE TEREN

Jucătoarea belgiană de tenis Justine Henin a fost învinsă de compatrioata sa Kim Clijsters, joi seară, într-un meci de gală disputat la Anvers, în faţa a 14.000 de spectatori. Clijsters, recent câştigătoare a Mastersului, s-a impus cu scorul de 6-1, 3-6, 10/5. Henin a revenit pe teren după cinci luni, după ce a suferit o ruptură parţială a ligamentului de la cotul drept, la turneul de la Wimbledon, din luna iunie. Ea şi-a reluat antrenamentele la începutul lunii octombrie.

NADAL, NOUA IMAGINE ARMANI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal va fi noua imagine a casei italiene de modă Armani pentru linia de lenjerie intimă şi jeans, aşa cum au făcut-o fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo şi englezul David Beckham, informează Gazzetta dello Sport. Potrivit publicaţiei menţionate, creatorul italian Giorgio Armani l-a ales pe tânărul spaniol, nr. 1 ATP, ca protagonist al campaniei publicitare primăvară-vară 2011 pentru Emporio Armani Underwear şi Armani Jeans. Nadal va apărea începând din februarie pe panourile publicitare pe care Armani le va avea în principalele oraşe italiene, în gări şi aeroporturi, dar şi în alte locuri din lume. „Pe lângă faptul că este tânăr, frumos şi un învingător, Rafa este un model pe terenul de tenis. Mai ales pentru tinerii care îi imită stilul. Nadal a fost primul care a avut pantaloni mai sus de genunchi şi mereu şi-a arătat muşchii purtând tricouri fără mâneci”, a scris Gazzetta dello Sport.

NAVRATILOVA ŞI-A ÎNTRERUPT ASCENSIUNEA PE KILIMANJARO

Martina Navratilova, legenda tenisului profesionist feminin, a fost nevoită să se oprească din ascensiunea pe cel mai înalt vârf al Africii, Kilimanjaro, după ce a început să se simtă rău, a anunţat organizaţia de caritate pentru care fosta campioană s-a implicat în acest proiect. Navratilova, care făcea parte dintr-un grup de 27 de persoane care a început urcuşul pe muntele Kilimanjaro (5.895 m), a fost adusă de către însoţitorii săi la centrul medical de la poalele muntelui. Ea a abandonat la altitudinea de 4.500 m, din cauza epuizării şi a lipsei de oxigen, după cum a precizat într-o postare pe blogul său.