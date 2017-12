MEDALII EUROPENE PENTRU CS KARATE TRADIŢIONAL EFORIE

La sfârşitul săptămânii trecute, în Cipru, la Limassol, s-a desfăşurat Campionatul European de Karate Tradiţional Shotokan-Fudokan pentru copii, cadeţi, juniori, tineret şi seniori. Din lotul care a reprezentat România la această competiţie au făcut parte şi sportivii Edna Ege Ciorabai - copii, Matei Dumitrescu - cadet, Alexandru Păun şi Florin Dumitrescu - junior, legitimaţi la CS Karate Traditţional din Eforie, club condus de sensei Nicolae Dumitrescu. Rezultatele obţinute de sportivii de la CS Karate Tradiţional Eforie au fost foarte bune: Ciorabai Edna Ege - locul 6, la Kumite individual copii, Alexandru Păun - locul 1, la kumite echipe, juniori şi Matei Dumitrescu - locul 1, la Kumite echipe cadeţi.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni au avut loc partidele contând pentru turul al doilea al Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ. Iată rezultatele: Gloria Băneasa - Sport Prim Oltina 3-0 (meciul nu s-a jucat); AS Ciocîrlia - AS Carvăn 0-4; Recolta Negru Vodă - Internaţional Pecineaga 4-1; Perla Murfatlar - Dacia Mircea Vodă 6-1; Recolta Nicolae Bălcescu - CS Peştera 0-9; Unirea Topraisar - GSIB Mangalia 3-2; ELIF Fîntîna Mare - CS II Eforie 2-1; Municipal Constanţa - AS Cogealac 6-5 (2-2 după 90 de minute şi după prelungiri, 4-3 la lovituri de departajare); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Danubius Rasova 3-0 (neprezentare); Vulturii Cazino Constanţa - CS Agigea 4-1. Echipele învingătoare s-au calificat pentru turul următor.

ETAPA A 15-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 15-a. Iată meciurile - SERIA EST: Victoria Cumpăna - CSO Ovidiu (ora 11.00 juniorii; ora 13.00 seniorii); CS Agigea - Gloria Albeşti (10.00; 12.00; stadion Portul); Sparta Techirghiol - Portul Constanţa (10.00; 12.00); Cariocas Constanţa - AS Cogealac (10.00; 12.00; teren ITC); Internaţional Pecineaga - CS II Eforie (10.00; 12.00); GSIB Mangalia - Aurora 23 August (10.00; 12.00). Clasament: 1. Pecineaga 39p; 2. Mangalia 32p; 3. Eforie II 31p (golaveraj 41-22); 4. Agigea 31p (37-18). SERIA VEST: AS Carvăn - Gloria Băneasa (11.00; 13.00); Perla Murfatlar - Dacia Mircea Vodă (11.00; 13.00); Sport Prim Oltina - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00); CS Peştera - Axiopolis Sport Cernavodă (10.00; 12.00; se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); Carsium Hîrşova - Danubius Rasova (11.00; 13.00); Ştiinţa Poarta Albă stă. Clasament: 1. Peştera 37p/13j; 2. Carvăn 26p/13j; 3. Cernavodă 24p/13j.

LIGA A IV-A LA FOTBAL, COMPETIŢIA DE JUNIORI

În Liga a IV-a la fotbal s-au disputat 14 etape din sezonul regulat. Iată cum se prezintă clasamentele campionatului de juniori, comunicate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal - SERIA EST: 1. GSIB Mangalia 45p; 2. AS Cogealac 44p; 3. Internaţional Pecineaga 35p; 4. CSO Ovidiu 34p; 5. Sparta Techirghiol 28p; 6. Portul Constanţa 27p; 7. Aurora 23 August 26p; 8. Cariocas Constanţa 26p; 9. Gloria Albeşti 20p; 10. Victoria Cumpăna 18p; 11. CS II Eforie 12p; 12. CS Agigea 5p. SERIA VEST: 1. Axiopolis Cernavodă 48p (13j); 2. Perla Murfatlar 45p (13j); 3. Ştiinţa Poarta Albă 32p (13j); 4. CS Mihail Kogălniceanu 29p (13j; formaţie penalizată cu 3 puncte); 5. CS Peştera 24p (13j); 6. Carsium Hîrşova 24p (12j); 7. Gloria Băneasa 20p (12j); 8. Dacia Mircea Vodă 17p (12j); 9. Sport Prim Oltina 17p (13j); 10. Danubius Rasova 10p (13j); 11. AS Carvăn 5p (13j).

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

DOUĂ PARTIDE ÎN ETAPA A 9-A LN DE HANDBAL MASCULIN

Astăzi vor avea loc două partide din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, după următorul program: UCM Reşiţa - Steaua Bucureşti (ora 17.00), HC Odorhei - Bucovina Suceava (ora 18.00, în direct la Digi Sport). Restul jocurilor se desfăşoară astfel - sâmbătă: CSM Satu Mare - Pandurii Tg. Jiu (ora 11.00), Ştiinţa Bacău - CSM Oradea (ora 11.00), Minaur Baia Mare - U. Cluj (ora 16.00), Poli Timişoara - Dinamo Braşov (ora 17.00). Partida CSM Bucureşti - HCM Constanţa, scor 28-39, s-a disputat miercuri.

“ŞCOALA ŞI SPORTUL - O LECŢIE DE VIAŢĂ“ A AJUNS ÎN FAZA FINALĂ LA BASCHET

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Complexul Sportiv “Tomis“, se vor disputa finalele turneului de baschet “Şcoala şi sportul - O lecţie de viaţă“. Cu această ocazie, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi DJST vor premia “Campioana Naţională la baschet unificat“ formată din elevi-sportivi de la Şcoala specială nr. 2 Constanţa şi Şcoala Generală “Nicolae Tonitza“ Constanţa. Programul competiţiei - ora 11.00, finala mică: Liceul Teoretic “Ovidius“ - Colegiul Naţional “Constantin Brătescu“; ora 12.00, joc demonstrativ: Şcoala specială nr. 2 - Şcoala “Nicolae Tonitza“ (campioană naţională Special Olimpics); ora 13.00, finala mare: LPS “Nicolae Rotaru“ - Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria“; ora 13.45: festivitatea de premiere. Competiţia este organizată de DJST, în parteneriat cu Asociaţia Psihologilor şi Psihopedagogilor “Procivitas“ Constanţa şi AJ Baschet.

LIVIU CIUPE A RENUNŢAT LA CONDUCEREA CS REMAT ZALĂU

Preşedintele echipei masculine de volei Remat Zalău, Liviu Ciupe, a confirmat că se retrage de la conducerea campionaei României la volei masculin. „Unii nu înţeleg faptul că eu am investit mulţi bani ca să fim campioni şi să aducem o mare bucurie publicului din Sălaj. Din păcate, nu se mai poate continua, deoarece prea mulţi au început să se implice în luarea deciziilor. Dacă preşedintele nu este în măsură să se ocupe de destinele echipei, atunci îi lăsăm pe alţii. Bine că am fost util atunci când s-a muncit pe brânci pentru a obţine o performanţă, iar în momentul în care se culeg roadele apar o grămadă de culegători. Nu contează câţi acţionari sunt la un club. Un singur conducător trebuie să existe în funcţie, care se subordonează Consiliului Director”, a declarat Ciupe pentru ziarul Sportul Sălăjan.

VICTORIE PENTRU ICIM ARAD ÎN LIGA EUROPEI CENTRALE

Vicecampioana României la baschet feminin, ICIM Arad, a învins în deplasare formaţia cehă Valosun Brno, scor 68-55 (35-20), în cel de-al doilea meci din grupa B a Ligii Europei Centrale (CEWL). În primul meci, formaţia antrenată de Stacey Nolan a dispus, pe teren propriu, de austriecele de la Flying Foxes SV Post Viena, scor 83-39 (37-16). Primele două clasate din cele două grupe se vor califica în Final Four-ul CEWL, programat pe 12 şi 13 februarie 2011. În sezonul trecut al CEWL, baschetul feminin românesc a fost reprezentat de CSM Satu Mare, care a jucat finala mică a competiţiei.

BC MUREŞ, A DOUA ÎNFRÂNGERE ÎN LIGA BALCANICĂ

Echipa de baschet masculin BC Mureş a fost învinsă în deplasare, scor 98-87 (42-50), de formaţia macedoneană Feni Industries, în cel de-al doilea meci din grupa B a Ligii Balcanice. Ardelenii au debutat în competiţie cu o înfrângere pe teren propriu chiar în faţa deţinătoarei trofeului, echipa bulgară Rilski Sportist (89-90). Primele patru clasate din cele două grupe se vor califica în sferturile de finală ale competiţiei.

ANTRENORUL EMERIT DE TENIS DE MASĂ GHEORGHE BOGZA A DECEDAT

Doliu în tenisul de masă românesc. Antrenorul emerit de tenis de masă Gheorghe Bozga, a decedat, ieri, într-un spital din Bucureşti, unde a suferit o intervenţie chirgicală, urmând să fie înmormântat duminică, la Bistriţa, oraş al cărui cetăţean de onoare este. Gheorghe Bozga (58 de ani) i-a antrenat şi lansat în lumea sportului cu mingea de celuloid pe Călin Creangă, Mihaela Steff, Adrian Crişan, Bernadette Szocs şi pe mulţi alţii, fiind, în ultima perioadă, coordonatorul Centrului Olimpic de tenis de masă de la Bistriţa, unde se antrenau inclusiv copii şi juniori. Trupul neînsufleţit al antrenorului va fi adus la Bistriţa şi depus în Sala Olimpică de tenis de masă, unde toată lumea îi va putea aduce un ultim omagiu.

LAURA-IOANA ANDREI, ÎN SFERTURI LA LE HAVRE

Jucătoarea Laura-Ioana Andrei, cap de serie nr. 3, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la Le Havre (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Sportiva română a învins-o, în turul secund, cu 7-6 (7/1), 3-6, 6-3, pe jucătoarea franceză Mathilde Cor.