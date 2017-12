CONFERINŢĂ DESPRE SITUAŢIA DE LA FC FARUL

După patru zile de discuţii purtate între administraţie locală şi preşedintele clubului, Giani Nedelcu, în perioada 5-9 iulie, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Consiliul Judeţean Constanţa vor organiza azi, de la ora 11.00, la Restaurantul “Sport”, o conferinţă de presă în care se va discuta situaţia în care se află FC Farul. De altfel, tema acţiunii va fi “FC Farul, prezent şi viitor”, iar printre cei prezenţi se vor număra vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir, antrenori ai centrului de copii şi juniori ai FC Farul şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu.

VIITORUL SE ÎNTĂREŞTE DE LA... FC FARUL

Viitorul Constanţa continuă campania de achiziţii de întărire a lotului în perspectiva primului sezon din istoria clubului în Liga a II-a de fotbal. Ultimii trei jucători care au semnat cu formaţia pregătită de Cătălin Anghel sunt Larie, Tudorache şi Păcuraru. Deşi au semnat contractele, cei trei nu pot fi deocamdată legitimaţi, pentru că fostul club de care au aparţinut, FC Farul, are astăzi ultima zi la dispoziţie când mai poate depune recurs la decizia Comisia pentru litigii din cadrul FRF care i-a declarat pe cei trei jucători liberi de contract din cauza datoriilor pe care gruparea condusă de Giani Nedelcu le avea faţă de ei. În staff-ul de conducere al celor de la Viitorul a fost cooptat şi fostul director de organizare de la FC Farul, Constantin Stamate. El va ocupa funcţia de vicepreşedinte la noul club.

MOURINHO ÎL VREA PE CHIVU LA REAL MADRID

Noul antrenor al formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, i-a cerut preşedintelui Florentino Perez să-l transfere pe fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu. Potrivit Sport.es, Mourinho, care i-a fost antrenor lui Chivu la Inter până în luna iunie, lucrează la un plan pentru aducerea românului la Madrid. „Antrenorul a discutat cu preşedintele Florentino Perez şi l-a cerut pe fundaşul român, după ce a aflat că transferul lui Giorgio Chiellini de la Juventus este imposibil. Iar o astfel de mutare ar putea redeschide negocierile pentru aducerea lui Maicon, tot de la Inter, după ce tratativele au intrat în impas. Mourinho simte că prezenţa brazilianului Marcelo pe partea stângă a terenului nu este suficientă şi vrea o alternativă, fiind optimist că va ajunge la un acord cu Inter pentru Chivu, deoarece locul acestuia ar putea fi luat de Davide Santon”, scrie site-ul citat. Surse apropiate clubului milanez susţin însă că jucătorul român a fost declarat netransferabil nu numai de către preşedintele Massimo Moratti, ci şi de noul antrenor al formaţiei italiene, Rafa Benitez. Internaţionalul român mai are contract până în 2012 cu Inter, club la care se simte “excelent”, declara în iunie impresarul Victor Becali.

DAMINUŢĂ, TRANSFERAT LA AC MILAN

Jucătorul român Cristian Daminuţă, în vârstă de 20 de ani, s-a transferat de la formaţia italiană Internazionale Milano la concitadina acesteia, AC Milan, conform site-ului ilpallonaro.com. Transferul lui Daminuţă la AC Milan s-a efectuat, conform sursei citate, în cadrul unei tranzacţii care a presupus cedarea de către Inter a altor doi jucători, Attila Filkor şi Marco Ezio Fossati, toţi trei fiind vânduţi în schimbul a aproximativ şapte milioane de euro. Daminuţă a fost transferat, în vara anului 2008, de la FC Timişoara la Internazionale Milano, club care l-a utilizat pe român la formaţia sa de tineret. În iulie 2009, Daminuţă a fost împrumutat la Modena, iar în 2010, la Dinamo Bucureşti.

ARBITRII “DUBLEI” DINAMO BUCUREŞTI - OLIMPIA BĂLŢI

Partidele tur-retur dintre Dinamo Bucureşti şi formaţia moldoveană Olimpia Bălţi, din turul doi preliminar al Ligii Europa, vor fi conduse de arbitri din Grecia şi Italia. Partida tur, care va avea loc pe 15 iulie, de la ora 19.00, în Moldova, va fi condusă de grecul Michael Koukoulakis. Returul, care se va disputa pe 22 iulie, de la ora 20.45, la Bucureşti, va fi arbitrat de italianul Antonio Damato.

ARBITRI ROMÂNI ÎN PRELIMINARIILE LIGII CAMPIONILOR ŞI LIGII EUROPA

Arbitrii Alexandru Deaconu, Augustus Constantin şi Ovidiu Haţegan au fost desemnaţi să conducă la centru partide din turul doi preliminar al Ligii Campionilor şi Ligii Europa. Alexandru Deaconu va arbitra meciul retur din Liga Campionilor dintre Olimpia Rustavi (Georgia) şi FK Aktobe (Kazahstan), care va avea loc pe 20 iulie. Augustus Constantin va conduce partida tur din Liga Europa dintre FK Baku (Azerbaidjan) şi Buducnost Podgorica (Muntenegru), care se va disputa pe 15 iulie. Ovidiu Haţegan va arbitra întâlnirea retur din Liga Europa dintre JK Sillamae Kalev (Estonia şi Dinamo Minsk (Belarus), care este programată pe 22 iulie.

ŞAHTIOR A DEBUTAT CU VICTORIE ÎN CAMPIONATUL UCRAINEI

Echipa antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, a câştigat, cu 2-0 (Rakiţki 32, Willian 86), meciul din prima etapă a campionatului Ucrainei, disputat pe teren propriu contra lui Krivbas Krivoi Rog. Antrenorul român a trimis în teren următorii jucători: Piatov - Srna, Cijov (31 Kucer), Rakiţki, Raţ - Hubschman, Fernandinho, Jadson (56 Teixeira), Costa (73 Kravcenko) - Willian, Gladki.

CADEL EVANS A PRELUAT TRICOUL GALBEN

Rutierul luxemburghez Andy Shleck (Saxo Bank) a câştigat, duminică, etapa a opta din Turul Franţei, în vreme ce tricoul galben a fost preluat de australianul Cadel Evans (BMC Racing Team). Andy Shleck a parcurs cei 189 km dintre localităţile Station des Rousses şi Morzine - Avoriaz în patru ore, 54 de minute şi 11 secunde. După desfăşurarea a opt etape, clasamentul general a suferit alte modificări, în frunte ajungând unul dintre favoriţii acestei ediţii din Turul Franţei, australianul Cadel Evans, care a acumulat un timp de 37 de ore, 57 minute şi nouă secunde. Pe locul secund a urcat un alt favorit, luxemburghezul Andy Shleck (Saxo Bank), acesta apropiindu-se la 20 de secunde de lider. Principalul favorit al Turului Franţei, spaniolul Alberto Contador (Astana) se află la un minut şi o secundă de primul loc, ocupând poziţia a treia. Situaţia principalelor tricouri distincte din “Marea Buclă” a rămas neschimbată faţă de etapa precedentă, norvegianul Thor Hushovd (Cervelo) păstrându-şi tricoul verde, iar francezul Jerome Pineau (Quick Step) pe cel alb cu buline roşii. Deţinătorul a şapte titluri consecutive în Turul Franţei, între anii 1999 şi 2005, americanul Lance Armstrong, a ajuns cu o întârziere de aproape 12 minute faţă de grupul favoriţilor, iar în clasamentul general a căzut până pe poziţia 39, cu o diferenţă de 13 minute şi 26 de secunde faţă de lider. Având în vedere că Armstrong a suferit deja trei căzături în acest tur, inclusiv în etapa de duminică, şansele sale de a mai spera la obţinerea unui nou titlu în “Marea Buclă” sunt minime. Pentru caravana Turului Franţei urmează o zi de pauză, luni, cursa urmând să se reia cu o etapă dificilă, în ziua de marţi. Cea de-a noua etapă se va desfăşura între Morzine - Avoriaz şi Saint Jean de Maurienne (204,5 km). Dificultatea etapei de marţi va fi resimţită de rutieri pe cele două căţărări de categoria I, Col de la Colombiere (1.618 m) şi Col des Saisies (1.660 m), dar şi pe căţărarea de categorie specială, Col de la Madeleine (2.000 m).

WEBBER, ÎNVINGĂTOR LA SILVERSTONE

Pilotul australian Mark Webber (Red Bull) a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a zecea etapă a Campionatului Mondial, fiind urmat de britanicul Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) şi de germanul Nico Rosberg (Mercedes). Webber s-a impus la Silverstone, deşi a fost victima unei decizii controversate a echipei Red Bull, care a luat, sâmbătă, noua aripă faţă de pe monopostul său şi a transferat-o pe cel al lui Sebastian Vettel. Vettel şi-a distrus noul model de aripă frontală în timpul antrenamentelor de sâmbătă dimineaţă şi, cum nu exista alt eleron de acest tip decât cel de pe maşina lui Webber, conducerea echipei Red Bull a decis să îl transfere pe monopostul germanului. Team-ul austriac a explicat această decizie prin faptul că Vettel (locul 3) era mai bine clasat decât Webber (locul 4) în ierahia piloţilor, cei doi fiind despărţiţi de 12 puncte, înainte de MP al Marii Britanii. După ce Vettel a ocupat prima poziţie în calificări, Webber, situat pe locul 2, s-a arătat iritat de situaţia creată, care alimentează speculaţiile că tânărul german ar fi favorizat de echipa sa. Clasament: 1. Mark Webber (Australia / Red Bull) 1h24:38.200; 2. Lewis Hamilton (Marea Britanie / McLaren-Mercedes) +1.360; 3. Nico Rosberg (Germania / Mercedes) +21.307. Clasament piloţi: 1. Lewis Hamilton 145p; 2. Jenson Button 133p; 3. Mark Webber 128p. Clasament constructori: 1. McLaren-Mercedes 278p; 2. Red Bull 249; 3. Ferrari 163. Următoarea etapă, Marele Premiu al Germaniei, va avea loc pe 25 iulie, la Hockenheim.

FRANŢA - ARGENTINA ŞI SERBIA - CEHIA, ÎN SEMIFINALELE CUPEI DAVIS

Echipa Franţei va întâlni Argentina, iar Serbia va juca în compania Cehiei, în semifinalele Cupei Davis, programate în perioada 17-19 septembrie. Argentinienii s-au calificat în penultimul act al competiţiei, după victoria, cu scorul 3-2 la general, din sfertul de finală cu Rusia. Calificarea a fost adusă în mare parte de David Nalbandian, care deşi nu mai jucase de trei luni, a obţinut două victorii. Duminică, el l-a învins pe Mihail Iujnâi, cu scorul de 7-6, 6-4, 6-3, iar vineri s-a impus şi în primul meci de simplu al întâlnirii, cu Nikolay Davydenko. Echipa Argentinei se va deplasa în Franţa, pentru semifinalele Cupei Davis. Franţa a creat surpriza acestui sfârşit de săptămână, învingând dubla deţinătoare a titlului, Spania, încă de sâmbătă, scor 3-0. În absenţa liderilor Rafael Nadal şi Jo-Wilfried Tsonga, francezii “de rezervă” Gael Monfils şi Michael Llodra au fost mai eficienţi decât spaniolii Fernando Verdasco şi David Ferrer. Plecaţi în Chile fără Tomas Berdych şi Radek Stepanek, cehii au obţinut, de asemenea, încă de sâmbătă calificarea în semifinale (scor 3-0), învingând o echipă sud-americană slăbită, din care a lipsit Fernando Gonzalez. Adversara cehilor din semifinale, echipa Serbiei a învins Croaţia, cu scorul general de 4-1, în prima întâlnire dintre cele două naţiuni de la destrămarea Iugoslaviei. Novak Djokovic şi-a arătat calitatea de lider, duminică, învingându-l cu 6-3, 6-3, 6-2, pe croatul Marin Cilic, în al patrulea meci.

“THE WOODIES”, ÎN HALL OF FAME

Foştii jucători australieni de tenis Todd Woodbridge şi Mark Woodforde, supranumiţi “The Woodies” şi specialişti în proba de dublu, au fost incluşi în Hall of Fame, sâmbătă, la Newport. „Nu ştiu dacă vreunul dintre noi se gândea că va ajunge jucător de dublu. Pur şi simplu au fost mai buni la dublu decât la simplu. Am câştigat atâtea titluri câte ne-ar fi plăcut să obţinem la simplu”, a declarat Woodforde. Cei doi sportivi au câştigat împreună 11 turnee de Grand Slam şi 61 de titluri, de-a lungul carierei lor, în perioada 1991-2000. Perechea feminină formată din Gigi Fernandez (Puerto Rico) şi Nataşa Zvereva (Belarus) a fost inclusă, de asemenea, în Hall of Fame. Cele două jucătoare au câştigat, împreună, 14 turnee de Grand Slam.