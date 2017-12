ETAPA A 2-A ÎN PLAY-OFF ŞI PLAY-OUT DIN LIGA A IV-A

Programul partidelor de sâmbătă, 10 aprilie - Play-off - ora 10.00 (juniorii), ora 12.00 (seniorii): Gloria Băneasa - Portul Constanţa; ora 11.00, 13.00: Ştiinţa Poarta Albă - Farul Tuzla, Perla Murfatlar - GSIB Mangalia, Carsium Hîrşova - CSO Ovidiu, Dunărea Ostrov-Rasova - Victoria Cumpăna (se joacă la Cochirleni), CS Peştera - Gloria Albeşti (teren “Cimentul” din Medgidia). Play-out - ora 10.00, 12.00: Înfrăţirea Cogealac - Dacia Mircea Vodă, Sparta Techirghiol - Viitorul Nisipari; ora 11.00, 13.00: Aurora 23 August - CS Mihail Kogălniceanu; Viitorul Pecineaga - Axiopolis Sport Cernavodă; Cariocas Constanţa - Sport Prim Oltina (teren “ITC”); Elpis Constanţa - Dunărea Ciobanu (stadion km. 4-5).

ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică, 11 aprilie, din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 20-a): Sportul Tortoman - Viitorul Fîntînele; Voinţa Valu lui Traian - Gloria Seimeni (complex CFR); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Recolta Nicolae Bălcescu (se joacă la Cogealac); Pescăruşul Gîrliciu - Sport Club Horia; Viitorul Vulturu - Dunaris Topalu; SC Val Poarta Albă - Ulmetum Pantelimon (ora 15.00, se joacă la Ciocârlia); Viitorul Tîrguşor - Voinţa Siminoc 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Ştef Serv Seimeni - Pescarul Ghindăreşti 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 17-a): AS Ciocîrlia - Sacidava Aliman; ELIF Fîntîna Mare - CSS Medgidia; Viitorul Cobadin - Progresul Dobromir; Trophaeum Adamclisi - Danubius Rasova-Ostrov; CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Independenţa (stadion “Municipal” din Medgidia), CS II Peştera - Inter Ion Corvin; Marmura Deleni - AS Carvăn (ora 14.00, se joacă la Pietreni). SERIA EST (etapa a 17-a): Sparta II Techirghiol - CFR Constanţa; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni; AS Bărăganu - Gloria II Albeşti Cotu Văii (se joacă la Lanurile); CS II Eforie - CS Agigea; Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana; Recolta Negru Vodă - Viitorul Cerchezu (ora 14.30); Vulturii Cazino Constanţa - Unirea Topraisar (ora 16.00, teren Farul II).

NICIO ECHIPĂ ENGLEZĂ ÎN SEMIFINALELE LC

Pentru prima dată din 2003 nicio echipă engleză nu s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce şi Manchester United a fost eliminată, miercuri seară, în sferturile de finală, de Bayern Munchen. Chlesea Londra a ajuns în semifinale în 2004, 2005, 2007, 2008 şi 2009, Liverpool în 2005, 2007 şi 2008, Arsenal Londra în 2006 şi 2009, iar Manchester United în 2007, 2008 şi 2009. Formaţiile engleze au obţinut 13 locuri în semifinalele Ligii Campionilor, din 20 posibile, în perioada 2004-2009.

CHAMAKH PLEACĂ DE LA BORDEAUX

Atacantul marocan al echipei Girondins Bordeaux, Marouane Chamakh, a confirmat, ieri, că va părăsi clubul francez la finalul acestui sezon competiţional. „Voi mai juca la Bordeaux cinci săptămâni. Trebuie să încerc să fac nouă meciuri cât mai bune pentru a merge cât mai departe cu Girondins Bordeaux. Pentru echipă, dar mai ales pentru mine”, a spus jucătorul în vârstă de 26 de ani. Chamakh, care a anunţat la sfârşitul sezonului trecut că va mai rămâne doar un an la echipa franceză, este dorit de clubul Arsenal Londra. Chamakh s-a format la Bordeaux, unde a ajuns în 2000. În acest sezon, a fost unul dintre jucătorii cel mai des folosiţi de antrenorul Laurent Blanc şi a reuşit să înscrie cinci goluri în Liga Campionilor, competiţie în care formaţia franceză a fost eliminată, miercuri seară, în sferturile de finală, de Olympique Lyon.

FRANCEZUL HERVE RENARD, NOUL SELECŢIONER AL ANGOLEI

Francezul Herve Renard a fost numit, ieri, la conducerea tehnică a naţionalei de fotbal a Angolei, a informat agenţia locală de presă Angop, care anunţase că pe lista posibililor antrenori se afla şi românul Ladislau Boloni. Potrivit sursei citate, antrenorul francez Herve Renard, care a fost prezentat joi, a semnat un contract pe doi ani, cu posibilitate de prelungire. Renard era din 2008 antrenor al echipei naţionale a Zambiei, care a reuşit, după 14 ani, calificarea în sferturile de finală ale ediţiei din acest an a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN). Contractul dintre Renard şi federaţia din Zambia a fost reziliat, marţi, la cererea antrenorului. Herve Renard, fost fotbalist francez, îi succede la conducerea tehnică a naţionalei Angolei portughezului Manuel Jose, care a fost demis după CAN-2010, competiţie la care “Antilopele Negre” au ajuns până în sferturi. Agenţia angoleză de presă Angop a anunţat, tot ieri, că antrenorul român Ladislau Boloni, care a demisionat de la Standard Liege, se afla pe lista tehnicienilor care ar putea prelua Angola, alături de portughezul Paulo Duarte, fostul selecţioner al Burkinei Faso, şi Herve Renard.

DON NELSON, ANTRENORUL CU CELE MAI MULTE VICTORII ÎN NBA

Tehnicianul echipei Golden State Warriors, Don Nelson, a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), după succesul obţinut, miercuri noapte, scor 116-107, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves. Nelson, în vârstă de 69 de ani, a obţinut victoria cu numărul 1.333 în NBA şi l-a devansat pe Lenny Wilkins. Don Nelson, care şi-a început cariera în 1976, la echipa Milwaukee Bucks, a mai pregătit formaţiile Dallas Mavericks şi New York Knicks.