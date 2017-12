SAMARA VA RATA OPEN-UL DIN QATAR

Ghinion pentru cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, Elizabeta Samara. Constănţeanca va rata una dintre cele mai importante competiţii de senioare din cadrul circuitului profesionist ITTF Pro Tour din cauza unui accident suferit în Italia, la întorcerea spre casă, după un meci de campionat, susţinut împotriva echipei la care evoluează Daniela Dodea. „Era să facem accident cu maşina. Eu ascultam muzică, iar şoferul nu era atent la drum. Au apărut doi iepuri în faţă, iar el a frânat brusc. Eram pe bancheta din spate şi nu purtam centura şi m-am lovit în zona coastelor. Am fost să-mi fac control şi se pare că am o fractură la două coaste, dar nu este nimic grav. Nu pot să mă antrenez însă şi mă doare foarte tare în acea zonă”, a declarat Samara, care va sta zece zile departe de sala de antrenament şi va lipsi de la Open-ul din Qatar, programat în perioada 17-21 februarie.

TOP 12 LA TENIS DE MASĂ, DOAR LA MASCULIN

Constanţa va găzdui sâmbătă, în sala de sport de la LPS “Nicolae Rotaru”, Topul 12 la tenis de masă rezervat seniorilor, competiţia urmând să se desfăşoare începând cu ora 9.00. Clubul constănţean va fi reprezentat de Lucian Munteanu, în timp ce Bogdan Simion este prima rezervă. În schimb, absenţa din ţară a unora dintre cele mai importante senioare a determinat Federaţia Română de Tenis de Masă (FRTM) să amâne Top 12 Seniori - feminin, competiţie programată la sfârşitul acestei săptămâni la Constanţa, până la o dată care va fi comunicată ulterior. Printre sportivele care absentau de la această întrecere se număra şi constănţeanca Cristina Hîrîci, care evoluază în aceste zile în cadrul Open-ului din Egipt. Sportiva pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon a câştigat în Egipt două medalii, argint la echipe şi bronz la dublu, iar vineri şi-a asigurat prezenţa pe tabloul principal de simplu, după ce a trecut de Elisa Trotti (Italia), scor 3-0.

TREI JUNIORI LA GRAND PRIX-UL DE ATLETISM

Întrecerile de atletism continuă şi la sfârşitul acestei săptămâni, la Bucureşti. Sâmbătă este programat Concursul Naţional Grand Prix pentru juniorii III, întrecerea urmând să se desfăşoare în sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv “Lia Manoliu”. La concurs vor fi prezenţi şi trei sportivi de la CS Farul: Elena Macodean (60 m garduri şi 800 m), Ana-Maria Manea (lungime) şi David Spiridon (60 m garduri şi 800 m). Micuţii atleţi sunt pregătiţi de Cecilia Gevat şi Alin Larion.

TREI ECHIPE FEMININE DE HANDBAL ÎN CUPELE EUROPENE

Iubitorii de handbal au un program încărcat şi în acest sfârşit de săptămână, când trei echipe feminine vor evolua în cupele europene, după următorul program - duminică, ora 17.00, sferturi de finală, manşa retur, Cupa EHF: HCM Ştiinţa Baia Mare - SPR Lublin (Polonia), în tur: 19-24; duminică, ora 17.00, optimi de finală, manşa retur, Cupa Cupelor: VfL Oldenburg (Germania) - Dunărea Brăila, în tur: 32-29; duminică, ora 19.30, la Rm. Vîlcea, în etapa a 2-a a Grupei Principale II din Liga Campionilor: Oltchim - Dinamo Volgograd (Rusia). În Liga Naţională de handbal feminin, sâmbătă vor avea loc patru meciuri din etapa a 15-a: Rapid Bucureşti - U. Reşiţa (ora 10.30); HC Zalău - Oţelul Galaţi (ora 11.00); Ştiinţa Bacău - HCM Buzău (ora 11.00); U. Jolidon Cluj - HCM Roman (ora 14.00). Partida Oltchim Rm. Vîlcea - Tomis Constanţa va avea loc marţi, ora 17.00.

WEEKEND PLIN ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Patru formaţii româneşti vor disputa în acest weekend partide în turul 4 al cupelor europene, după următorul program - sâmbătă, Challenge Cup, ora 17.00: Bucovina Suceava - SC Time Burevestnik (Ucraina); ora 18.00: MMTS Kwidzyn (Polonia) - HC Odorhei; ora 19.00, la Buzău, Cupa Cupelor: Steaua - Portovik Yozhny (Ucraina); duminică, Cupa Challenge, ora 17.00: Ştiinţa Bacău - Motor-ZNTU-ZAS Zaporoje (Ucraina).

ILIE NĂSTASE DIVORŢEAZĂ

Fostul tenisman Ilie Năstase şi soţia sa Amalia au anunţat că au decis să divorţeze după şapte ani de căsnicie. „Noi am decis să ne despprţim pentru că am ajuns la o răscruce a vieţilor noastre în care amândoi ştim că nu putem continua decât ca prieteni. (...) nu vom continua ca şi cuplu, dar vom continua să fim prieteni, parteneri şi părinţi”, se arată într-un comunicat trimis de cuplu. Ilie şi Amalia Năstase s-au căsătorit în 2003 şi au împreună două fetiţe: Alessia (7 ani) şi Ema Alexandra Diana (4 ani). Ilie Năstase, fost număr unu în clasamentul ATP în 1973, a mai fost căsătorit de două ori şi mai are încă trei copii: Nathalie (31 de ani), Nicholas (21 ani) şi Charlotte (18 ani), ultimii doi fiind înfiaţi în timpul celui de-al doilea mariaj.

UNGARIA - ROMÂNIA 8-1, LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a fost învinsă, cu scorul de 8-1 (1-0, 3-0, 4-1), de reprezentativa similară a Ungariei, într-o partidă amicală disputată joi seară, la Budapesta. Singurul gol al tricolorilor a fost marcat de Zsombor Antal, în min. 16 al reprizei a treia. Naţionala României a mai jucat un meci amical şi vineri seară, împotriva formaţiei Ujpest TE Budapesta.

AR TREBUI CA OBREJA SĂ SE AUTOSUSPENDE, SPUNE CÂTEA

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Câtea, a declarat că o autosuspendare din funcţie a lui Rudel Obreja ar fi benefică boxului românesc. „Eu am pornit cu Rudel Obreja la un drum în urmă cu câţiva ani, am făcut echipă cu el şi nu mă pot dezice acum de el. Nu mă feresc să spun că sunt prieten cu Obreja şi este moral să fim alături de el în litigiul pe care îl are cu AIBA. Este normal sa îi susţin proiectele pe care le-a început şi să încerc să continui munca din ultimii ani. Totuşi, cred că acum ar fi benefic pentru boxul românesc ca Rudel Obreja să se autosuspende din funcţia de preşedinte. O retragere a sa din fruntea federaţiei până la rezolvarea diferendului cu AIBA ar fi benefică pentru imaginea noastră în lume”, a spus Câtea, căruia Obreja i-a delegat toate competenţele legate de activitatea boxului amator din România, inclusiv reprezentarea la nivel internaţional. „Sunt semnale că unele federaţii ne privesc cu o oarecare răceală în ultima vreme, după ce Rudi a avut probleme cu AIBA. Un exemplu clar este Bulgaria, care a evitat să ne invite la un turneu de la care nu am lipsit în anii trecuţi. Şi sunt şi alte federaţii ne tratează cu răceală”, a adăugat Câtea. Suspendarea iniţială a preşedintelui FR Box, de 11 ani, a fost redusă la cinci ani de către Comisia de Apel a Federaţiei Internaţionale de Box Amator (AIBA). Obreja a declarat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.