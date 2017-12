Mihai Baicu va fi înmormîntat azi

Fostul jucător al echipei FC Farul Constanţa, Mihai Baicu, va fi înmormîntat, astăzi, la cimitirul Ghencea din Bucureşti. Corpul neînsufleţit va fi transportat la biserica din Cartierul 13 Septembrie, iar la ora 12.00 va avea loc slujba de înmormîntare. Mihai Baicu a decedat luni seară în urma unui stop cardiac după ce jucase fotbal cu prietenii pe un teren sintetic din apropierea stadionului Ghencea.

Echipa FC Argeş, retrogradată în Liga a II-a

Comisia de Disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a decis, ieri, să retrogradeze formaţia FC Argeş din primul eşalon, ca urmare a scandalului de corupţie în care este implicat patronul său, Cornel Penescu, acuzat că a mituit mai mulţi arbitri pentru a avantaja echipa din Trivale. Judecarea cazului FC Argeş a fost amînată în două rînduri pînă acum, la 24 iunie şi 1 iulie. FC Argeş a terminat sezonul pe locul 10, cu 44 de puncte. De retrogradarea piteştenilor va beneficia Gaz Metan Mediaş, care s-a clasat pe poziţia a 15-a, prima de sub linia care delimitează formaţiile retrogradate, dar va rămîne astfel în primul eşalon. FC Argeş are dreptul să facă recurs la decizia Comisiei de Disciplină în termen de cinci zile. De asemenea, Penescu a fost declarat persona non-grata şi amendat cu 300.000 de lei. Preşedintele Comisiei de Disciplină, Doru Neagu, a declarat că deciziile au fost luate în baza articolului 60, punctul 1, literele a şi c şi în baza articolului 60, punctul 3, din regulamentul disciplinar, coroborat cu articolul 14, litera i. Neagu a precizat că rechizitoriul DNA în cazul FC Argeş a contat foarte mult în luarea deciziei de retrogradare a echipei piteştene în Liga a II-a.

Sant Julia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Echipa UE Sant Julia (Andorra) s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-4, după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, formaţia SP Tre Fiori (San Marino), în manşa secundă a primului tur preliminar. La finalul celor 120 de minute regulamentare de joc scorul a fost egal, 1-1 (Moreira 39 / Canarezza 82), la fel ca şi în manşa tur. UE Sant Julia va întîlni echipa bulgară Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Partida FK Mogren Budva (Muntenegru) - FC Hibernian (Malta), în tur 2-0, s-a disputat aseară. Astăzi vor avea loc şi partidele din primul tur preliminar al UEFA Europa League (23 de întîlniri), manşa retur.

Van Persie şi-a prelungit contractul cu Arsenal

Clubul Arsenal Londra a anunţat, ieri, că atacantul Robin van Persie şi-a prelungit pe termen lung contractul cu formaţia londoneză, informează site-ul oficial al grupării din Premier League. „Este o veste fantastică faptul că Robin van Persie a semnat un contract pe termen lung cu Arsenal. Sîntem încîntaţi. Robin este un fotbalist foarte talentat şi marchează multe goluri. Are 25 de ani, aşa că aşteptăm multe de la el în viitor, are potenţial să devină unul dintre cei mai buni jucători ai lui Arsenal”, a spus antrenorul Arsene Wenger. „Sînt foarte fericit pentru noul contract. Sînt de cinci ani aici şi este un sentiment minunat. Avem un antrenor de clasă, o echipă foarte bună, formată din tineri, un stadion de talie mondială şi suporteri incredibili. Viitorul este unul strălucitor şi vreau să fac parte din el. Nu mă imaginez jucînd la o altă echipă”, a afirmat Van Persie. Atacantul în vîrstă de 25 de ani a fost golgeterul echipei în sezonul trecut, cu 20 de goluri reuşite în 44 de meciuri disputate. În cele cinci sezoane de cînd evoluează la formaţia londoneză, olandezul a adunat 177 de apariţii şi 63 de goluri în toate competiţiile.

Olympique Marseille l-a prezentat oficial pe Lucho Gonzalez

Mijlocaşul argentinian Lucho Gonzalez a fost prezentat oficial la Olympique Marseille, după ce a fost transferat în această vară de la campioana Portugaliei, FC Porto, pentru suma de 18 milioane de euro plus alte bonusuri care pot ajunge pînă la 24 de miloane de euro în funcţie de performanţele jucătorului. „Interesul celor de la Marseille şi discursul antrenorului Didier Deschamps au fost elemente decisive în luarea deciziei mele de a veni aici. Cred că voi putea trece la un nou nivel în cariera mea, deoarece Marseille este un club mare. Vreau să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a ne atinge obiectivele. Olympique Marseille are un public extraordinar, care seamănă cu ceea ce vezi în Argentina. Asta m-a încurajat şi mai mult să vin la Marseille. Din punct de vedere psihic mă simt bine. Va fi decizia antrenorului cînd va considera că sînt în măsură să joc”, a declarat Lucho Gonzalez. La prezentarea argentinianului, Didier Deschmps a ţinut să precizeze că acesta nu va juca în următorele amicale ale echipei sale. „Nu are nicio problemă medicală, dar el nu va juca vineri în meciul amical cu Dinamo Bucureşti şi probabil nici cu Ajaccio”, a menţionat antrenorul francezilor. Alături de Lucho Gonzalez au mai fost prezentaţi senegalezul Souleymane Diawara, francezul Edouard Cisse şi camerunezul Charley Fomen.

Angola va fi pregătită pentru organizarea CAN 2010

Preşedintele Confederaţiei Africane de Fotbal, Issa Hayatou, a asigurat, după o vizită de şase zile în Angola, că această ţară va fi gata la timp pentru a găzdui Cupa Africii pe Naţiuni din 2010. „Aproape totul este pregătit. Cred că în cele şase luni rămase pînă la debut, totul va fi gata. Plecăm de aici cu o bună impresie, din toate punctele de vedere”, a declarat Hayatou. CAN-2010 va avea loc în ianuarie anul viitor. Angola a planificat să cheltuiască pînă la un miliard de dolari pentru lucrările în vederea organizării CAN-2010, inclusiv pentru construirea a patru noi stadioane în Luanda (capitala), Cabinda, Benguela şi Lubango. Pregătirile pentru această competiţie sînt o componentă importantă în reconstruirea infrastructurii în această ţară din sudul Africii, în care s-au înregistrat 30 de ani de război civil, încheiat în 2002. Autorităţile au anunţat, în ianuarie, că vor aloca 400 de milioane dolari pentru renovarea aeroporturilor.

Real Madrid a renunţat la Ribery

Directorul general al clubului Real Madrid, Jorge Valdano, a declarat că gruparea madrilenă a renunţat la ideea de a-l achiziţiona, în această vară, pe internaţionalul francez Franck Ribery, după refuzul categoric al echipei Bayern Munchen de a-l ceda pe mijlocaş. „Bayern a găsit mai multe moduri de a refuza transferul. Uneori a spus acest lucru categoric, alteori vorbind de sume de transfer de 80 de milioane de euro, ceea ce este cam acelaşi lucru. Prin urmare, ne resemnăm şi aşteptăm o altă ocazie, care va veni cu siguranţă. El mai are doi ani de contract cu clubul bavarez, iar viaţa este lungă”, a declarat Valdano. Bayern nu îl va ceda pe Ribery pentru mai puţin de 80 de milioane de euo, a anunţat marţi cotidianul german Bild. În altă ordine de idei, Valdano a menţionat că un transfer la Real Madrid a lui Xabi Alonso (FC Liverpool) devine din ce în ce mai improbabil, avînd în vedere suma cerută de clubul englez, 47 de milioane de euro. Potrivit cotidianului Marca, Real Madrid „a activat un plan B” şi negociază un posibil transfer al internaţionalului italian Daniele De Rossi, de la AS Roma, pentru maximum 30 de milioane de euro.

Manchester United l-a transferat pe francezul Obertan

Campioana Angliei, Manchester United, a reuşit să achiziţioneze un tînăr fotbalist francez de mare perspectivă. Este vorba despre Gabriel Obertan, în vîrstă de 20 de ani, care a semnat un contract pe patru ani. Un transfer care a surprins presa franceză, pentru că internaţionalul de tineret al lui Bordeaux nu a reuşit să se impună nici la Lorient, formaţia la care a fost împrumutat în sezonul trecut. „Sînt fericit pentru acest transfer şi abia aştept să arăt ce pot”, a declarat Obertan, care a devenit a treia achiziţie din această vară pentru campioana Angliei, după Antonio Valencia şi Michael Owen.

Felipe Melo, foarte aproape de Juventus

Juventus Torino s-a înţeles cu Fiorentina pentru achiziţionarea mijlocaşului brazilian Felipe Melo, a anunţat ieri cotidianul Tuttosport. Torinezii, care vor anunţa joi oficializarea transferului, vor plăti 20 de milioane de euro pentru internaţionalul brazilian şi-l vor ceda definitiv la Fiorentina pe mijlocaşul Marco Marchionni. Felipe Melo, care îşi prelungise iniţial înţelegerea cu Fiorentina pînă în 2013, va semna un contract pe cinci sezoane cu Juventus şi va avea un salariu anual de 2,5 milioane de euro. Brazilianul în vîrstă de 26 de ani a fost achiziţionat de Fiorentina în vara anului trecut, de la Almeria, cu opt milioane de euro. Totuşi, informaţia nu a fost confirmată de preşedintele lui Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, care a spus că încă se mai discută cu cei de la Fiorentina pentru Felipe Melo.

Legendarul Joe Sakic se retrage din NHL

Hocheistul canadian Joe Sakic (Colorado Avalanche), de două ori cîştigător al Cupei “Stanley”, a decis să se retragă din activitate după mai mult de 20 de ani petrecuţi în NHL. Conform cotidianului The Denver Post, jucătorul care a împlinit, marţi, 40 de ani, va face astăzi anunţul oficial al retragerii. Viitor membru al “Hall of Fame”, emblematicul Joe Sakic a jucat întreaga sa carieră la aceeaşi grupare: a fost achiziţionat în 1987 de Quebec Nordiques şi a urmat această formaţie atunci cînd a fost mutată la Denver, în 1995, devenind Colorado Avalanche. Căpitan al echipei din 1992, el a cîştigat de două ori Cupa “Stanley” (1996 şi 2001) şi rămîne în continuare liderul formaţiei din Denver la goluri marcate (625), pase decisive (1.016) şi puncte (1.641). Acest total îl plasează pe poziţia a opta în istoria ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă. În ultimul sezon, Sakic a evoluat foarte puţin, din cauza unor leziuni la spate şi la degete.

Thomas Voeckler a cîştigat etapa a cincea a Turului Franţei

Ciclistul francez Thomas Voeckler (Bouygues Telecom) a cîştigat, ieri, etapa a cincea a Turului Franţei, desfăşurată între localităţile Le Cap d’Agde şi Perpignan (196,5 km), fiind cronometrat cu timpul de 4h29min.35sec. Voeckler a fost urmat de rusul Mihail Ignatiev (Katusha), iar pe locul 3 s-a clasat britanicul Mark Cavendish (Columbia). În vîrstă de 30 de ani, Voeckler a purtat tricoul galben timp de zece zile în ediţia din 2004. Elveţianul Fabian Cancellara (Saxo Bank) şi-a păstrat tricoul galben.