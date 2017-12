România va organiza turneul final al CE under-19, ediţia 2010-2011

Comitetul Executiv al UEFA, întrunit pentru două zile la Bucureşti, a decis să acorde României organizarea turneului final al Campionatului European under-19, ediţia 2010- 2011. Oraşele şi datele de disputare vor fi stabilite ulterior, România urmînd să fie calificată direct la această fază finală. UEFA va anunţa azi, la Bucureşti, oraşele care vor găzdui partidele de la EURO 2012, turneul final coorganizat de Polonia şi Ucraina, a declarat, ieri, Grzegorz Lato, preşedintele Federaţiei Poloneze de Fotbal (PZPN), acesta respingînd ideea unei amînări a deciziei de partea ucraineană, pentru a da un ultim răgaz Ucrainei în vederea prezentării unor stadioane demne de un turneul final. Aseară, Federaţiia Română de Fotbal (FRF) a organizat, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, dineul oficial cu ocazia sărbătoririi Centenarului FRF, la care au participat peste 600 de invitaţi. Printre invitaţi s-au numărat Gheorghe Hagi, Bogdan Stelea, Gheorghe Mihali, secretarul de stat în cadrul MTS, Octavian Bellu, consilierul prezidenţial Mariana Bitang, fostul tenisman Ilie Năstase, oficiali din Liga I, a II-a şi a III-a, oameni de afaceri. La dineu au fost prezenţi preşedintele UEFA, Michel Platini, şi fostul preşedinte al UEFA, Lennart Johansson. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter şi preşedintele Consiliului de Supraveghere al FC Bayern Munchen, Franz Beckenbauer, nu au mai ajuns la Bucureşti.

Federaţiile din Anglia şi Portugalia au refuzat să trimită arbitri la partida Dinamo - FC Timişoara

Unul dintre membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor, Corneliu Sorescu, a declarat, ieri, că oficialii federaţiilor de fotbal din Anglia şi Portugalia au refuzat să trimită arbitri pentru partida Dinamo - FC Timişoara, contînd pentru etapa a 31-a a Ligii I. Aflate în luptă directă pentru titlul de campioană, Dinamo şi FC Timişoara se vor întîlni, duminică, de la ora 20.30. FC Timişoara a anunţat, pe site-ul oficial, că preşedintele Marian Iancu a ajuns deja la un acord verbal cu preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, ca partida dintre cele două echipe să fie condusă la centru de arbitrul Alexandru Tudor, solicitînd acceptul Comisiei Centrale a Arbitrilor. Preşedintele CCA, Ioan Igna, a anunţat, ieri, că Alexandru Tudor va fi delegat la derby-ul Dinamo - FC Timişoara, după ce cluburile au ajuns la un acord în acest sens, iar arbitrii portughezi desemnaţi iniţial au refuzat să vină în România. Tot ieri, directorul general al echipei Gaz Metan Mediaş, Ioan Horoba, a cerut arbitri străini la jocurile cu Poli Iaşi, Gloria Bistriţa şi Farul Constanţa, iar membrii CCA au acceptat această propunere. Meciurile celor de la Gaz Metan Mediaş cu Poli Iaşi (etapa a 31-a), Gloria Bistriţa (etapa a 32-a) şi FC Farul Constanţa (etapa a 33-a) sînt importante pentru cele patru echipe, în condiţiile în care toate sînt implicate în lupta pentru evitarea retrogradării.

Mutu îşi va continua recuperarea

Antrenorul formaţiei Fiorentina, Cesare Prandelli, a afirmat, ieri, că atacantul român Adrian Mutu mai are nevoie de cel puţin zece zile de recuperare, dar presa italiană scrie că jucătorul nu va mai evolua în ultimele etape ale sezonului, informează Firenzeviola. “Aş vrea ca el să revină cît mai repede în lot. A demonstrat în aceşti ani că este dispus la sacrificii, mai ales în acest sezon. Cu siguranţă nu va putea să fie nici măcar rezervă cu Sampdoria, deoarece mai are nevoie de zece zile de pregătire”, a spus Prandelli. Tehnicianul a comentat şi faptul că Fiorentina este mai ofensivă cu Mutu pe teren: “Contează şi modul în care sînt interpretate cifrele. Nu ştiu dacă Mutu, Jovetic şi Gilardino vor fi pe teren în acelaşi timp, contează foarte mult adversarul”. Presa italiană a scris că internaţionalul român a efectuat un control medical, dar este posibil să nu forţeze revenirea pe teren şi să nu mai evolueze în ultimele trei etape din Serie A. Mutu a fost supus unei intervenţii chirurgicale la meniscul genunchiul stîng pe 6 aprilie, iar perioada de indisponibilitate era estimată la aproximativ 40 de zile. Fiorentina va întîlni în ultimele trei etape ale sezonului pe Sampdoria, Lecce şi AC Milan.

Uli Hoeness va intra în Hall of Fame

Managerul general al clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, va fi inclus în galeria Hall of Fame a sportului german, unde se va alătura foştilor fotbalişti Uwe Seeler şi Franz Beckenbauer. În vîrstă de 57 de ani, Hoeness, va primi “piramida de aur”, pe 29 mai, la Berlin, aceasta fiind cea mai prestigioasă distincţie ce se acordă în Germania unui sportiv sau conducător. Fostul internaţional german va fi premiat “pentru întreaga sa carieră sportivă, activităţile sale umanitare şi contribuţia sa extraordinară la fotbalul german”, a explicat Fundaţia de ajutor pentru sportul german, care oferă această recompensă. Hoeness îi succede astfel fostului număr unu mondial în tenisul feminin, Steffi Graf, laureată în 2008, şi se alătură unor personalităţi precum fostul pugilist Max Schmeling (decedat în 2005) şi schioara Rosi Mittermaier. În timpul carierei sale de fotbalist (1970-1979), Hoeness a cîştigat cu Bayern trei titluri de campion şi trei Cupe ale Campionilor. De asemenea, Hoeness a acumulat şi 35 de selecţii în naţionala Germaniei, cu care a cîştigat titlul mondial (1974) şi cel european (1972). De la retragerea sa din activitatea de jucător, din cauza unei accidentări, Hoeness a făcut parte din conducerea grupării Bayern Munchen, pe care a transformat-o, în ultimii 30 de ani, în unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. Hoeness a creat fundaţia Bayern Munchen, în 2005, care se ocupă cu ajutorarea populaţiilor aflate în dificultate din întreaga lume. Hoeness va renunţa la finalul anului 2009 la funcţia de manager general al clubului bavarez pentru a deveni preşedintele Consiliului de supraveghere de la Bayern, în locul lui Franz Beckenbauer.

Amical Rusia - Argentina, la Moscova

Naţionala de fotbal a Argentinei va disputa, pe 12 august, un meci amical cu reprezentativa Rusiei, la Moscova, a spus pentru RIA Novosti purtătorul de cuvînt al antrenorului argentinian Diego Armando Maradona. “Maradona este pregătit şi foarte doritor să dispute un meci amical cu Rusia la Moscova. Pot să garantez aproape sută la sută că meciul va avea loc pe 12 august”, a spus purtătorul de cuvînt al lui Maradona. El a adăugat că mai multe chestiuni financiare legate de meci vor fi clarificate înainte ca meciul să fie confirmat. Diego Armando Maradona, în vîrstă de 48 de ani, a devenit antrenorul naţionalei Argentinei în noiembrie 2008. După primele trei meciuri în care a obţinut numai victorii cu naţionala Argentinei, Maradona a suferit prima înfrîngere, în deplasare, în compania reprezentativei Boliviei, scor 1-6.

Cehia are un nou selecţioner

Tehnicianul Frantisek Straka, fost antrenor al formaţiei Sparta Praga, a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei reprezentative a Cehiei, înlocuindu-l pe Petr Rada, care a fost demis din acest post luna trecută. “Este un vis devenit realitate. Vreau acum să muncesc pentru a scoate echipa din situaţia dificilă în care se află în preliminariile CM-2010”, a precizat Straka. Naţionala Cehiei se află doar pe locul 4 în grupa a IV-a preliminară a CM-2010, la cinci puncte de liderul Irlanda de Nord, cu patru meciuri rămase pînă la finalul campaniei de calificare. Cehia mai are de disputat un meci în deplasare contra Slovaciei (5 septembrie) şi trei meciuri pe teren propriu cu Polonia, San Marino şi Irlanda de Nord. Straka, în vîrstă de 50 de ani, fost internaţional ceh, a mai pregătit în cariera sa formaţiile FK Teplice, Ahlen, Viktoria Pilsen, Wacker Tirol, Ceske Budejovice şi OFI Creta.

Berlusconi îl atacă pe Ancelotti!

Patronul lui AC Milan, Silvio Berlusconi, a declarat că gruparea “rossoneră” a irosit toate obiectivele acestui sezon din cauza antrenorului Carlo Ancelotti, pe care îl acuză că în mai multe rînduri nu a fost inspirat în alcătuirea echipei. „Ancelotti este responsabil pentru pierderea campionatului. De multe ori nu am folosit tactica adecvată. Avem în componenţă mulţi jucători tehnici ale căror calităţi nu au fost puse în valoare aşa cum ar fi trebuit. Mai mult, am pierdut destule partide din cauza golurilor pe care le-am primit pe finalul întîlnirilor”, a spus Berlusconi. Cu trei etape înainte de finalul campionatului, AC Milan ocupă poziţia secundă în clasament, la 7 puncte în spatele liderului Inter. Cu toate că AC Milan nu a mai cucerit titlul în Serie A din 2004 şi va termina, cel mai probabil, şi această campanie fără niciun trofeu, Ancelotti a declarat că îşi doreşte să continue şi în sezonul următor pe banca tehnică a clubului patronat de Berlusconi. În ultima vreme, publicaţiile sportive din Italia şi Anglia au speculat pe marginea unei posibile plecări a lui Ancelotti la Chelsea Londra, formaţie pe care ar urma să o preia din vară.

Tottenham interzice consumul de alcool!

Managerul lui Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, a declarat că fotbaliştii care vor mai consuma băuturi alcoolice în sezonul următor vor fi sancţionaţi sever de către conducerea clubului. „Voi implementa un regulament aspru din sezonul viitor, pentru că alcoolul nu îşi are locul în acest sport. Jucătorii ar trebui să se dedice total fotbalului, întrucît cîştigă o grămadă de bani. Nu vor mai avea voie să bea, deşi sînt conştient că le va fi greu, însă ei trebuie să ţină cont de faptul că reprezintă modele sociale pentru copii. Sportivii trebuie să îşi asume rolul de exemple în societate. În Anglia, prea mulţi oameni consumă alcool şi îşi găsesc fericirea în băutură”, a spus Redknapp. Anunţul tehnicianului lui Spurs survine la două zile după ce căpitanul echipei, Ledley King, a fost arestat în stare de ebrietate într-un club din Londra, fiind suspectat că a agresat o persoană.

Diego a semnat pe cinci ani cu Juventus Torino

Mijlocaşul brazilian al lui Werder Bremen, Diego, a semnat un contract valabil pentru următorii cinci ani cu Juventus Torino, a anunţat, ieri, agentul fotbalistului, Giacomo Petralito, informează ediţia online a Gazzetta dello Sport. “Cele trei părţi au semnat contractul”, a afirmat agentul, care a precizat că Juventus, Werder Bremen şi jucătorul s-au înţeles asupra tuturor termenilor din contract. Înţelegerea esta valabilă pentru cinci ani, iar presa italiană scrie că suma de transfer a fost de 24,5 milioane de euro, Diego urmînd să cîştige patru milioane de euro în fiecare sezon. Agentul susţine că oficialii celor două formaţii s-au înţeles miercurea trecută, la Bremen, după o întîlnire care a durat zece ore. Gruparea din Torino nu a confirmat încă oficial transferul fotbalistului brazilian. Diego a fost cumpărat de Werder Bremen în 2006, de la FC Porto, pentru suma de şase milioane de euro.

Grafite nu ar pleca de la Wolfsburg

Atacantul brazilian al echipei VfL Wolfsburg, Grafite, a anunţat că nu are intenţia de a părăsi acest club, deşi de serviciile sale sînt interesate mai multe grupări, după ce a reuşit să marcheze 23 de goluri în acest sezon. „Eu am spus care sînt cerinţele mele. Clubul este cel care va decide dacă le va accepta”, a declarat Grafite, care s-a transferat în Germania în august 2007, de la Le Mans (Franţa). Brazilianul este sub contract cu gruparea germană pînă în 2011 şi a cerut o prelungire a înţelegerii pe încă doi ani, precum şi o mărire de salariu.

Ferrari ameninţă că se retrage din Formula 1 în 2010

Echipa Ferrari a dat publicităţii, ieri, un comunicat, în care precizează că nu va mai concura în Campionatul Mondial de Formula 1 în 2010, dacă regulamentul stabilit de Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) nu va fi schimbat. Această ameninţare a fost formulată la finalul unei reuniuni ce a avut loc la Maranello, cu principalii conducători ai echipei, în frunte cu preşedintele Luca di Montezemolo, după cea organizată de Toyota, echipă ce a anunţat, sîmbătă, că se va retrage din CM dacă regulamentul nu va fi schimbat. La sfîrşitul lunii aprilie, FIA a anunţat noul regulament pentru 2010, care oferă echipelor libertate din punct de vedere tehnologic (eleroane faţă şi spate ajustabile, turaţia motoarelor nelimitată) cu condiţia să aibă un buget limitat la 40 milioane de lire sterline (45 milioane de euro) pe an. Echipele care nu vor respecta această regulă, vor putea să continue cu cheltuielile actuale, însă vor avea reguli mult mai restrictive din punct de vedere tehnologic. Şi alte echipe, printre care Red Bull Racing, s-au arătat nemulţumite de introducerea acestui regulament şi ameninţă cu retragerea din Formula 1.

Echipa Quick Step nu îl va concedia pe ciclistul Tom Boonen

Quick Step a hotărît să nu îl concedieze pe rutierul Tom Boonen, depistat pozitiv la cocaină, dar i-a cerut să urmeze un tratament psihologic pe o perioadă de cel puţin un an, se arată într-un comunicat al echipei belgiene, citat de cotidianul Marca. „Nu este vorba de dependenţă, doar de folosirea în mod sporadic în circumstanţe specifice. Rămîne suspendat pe o perioadă nedeterminată şi ne gîndim să îl sancţionăm dur. Vom anunţa la momentul potrivit cînd Tom Boonen va fi gata să revină în competiţii. El nu este sclavul acestei substanţe”, se arată în comunicat echipei Quick Step. Ciclistul belgian Tom Boonen a fost depistat pozitiv cu cocaină la un test efectuat pe 24/25 aprilie, înaintea unei competiţii, şi riscă să nu participe la Turul Franţei pentru al doilea an consecutiv, în timp ce echipa Quick Step l-a suspendat din toate activităţile. Acesta este al doilea test pozitiv în cazul lui Boonen, primul fiind anul trecut în luna mai, dar rutierul a scăpat atunci de suspendare. În acest moment belgianul riscă suspendarea din viaţa sportivă şi poate fi pus sub acuzaţie pentru posesie de droguri. Boonen are 28 de ani şi a cucerit titlul de campion mondial în 2005.