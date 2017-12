Meciul de Cupa Davis dintre România şi Rusia se va juca la Braşov

Directorul Direcţiei de Sport şi Tineret a Municipiului Braşov, Florin Florea, a declarat, marţi, că Federaţia Internaţională de Tenis şi-a dat acordul ca partida de Cupa Davis dintre România şi Rusia să se dispute la Braşov. “Am purtat o mulţime de discuţii săptămîna trecută cu Dumitru Hărădău şi cu primarul Braşovului, George Scripcaru, pentru organizarea la Braşov a acestui eveniment. Pentru că avem experienţa organizării unei astfel de competiţii, am primit de la Federaţia Internaţională o mulţime de derogări. În mod normal ne trebuia o sală de cel puţin 4.000 de locuri, dar cum în România, în afară de Sala Polivalentă din Bucureşti, nu există o sală cu această capacitate, au fost de acord să aibă loc la Braşov. A contat enorm şi faptul că în 2005 noi ne-am achitat cu brio de tot ce a însemnat organizare şi toată lumea a fost mulţumită. Sperăm să purtăm noroc echipei de Cupa Davis a României, aşa cum s-a întîmplat şi în meciul cu Belarus de acum trei ani”, a spus Florin Florea. Partida dintre România şi Rusia va avea loc în perioada 6-8 martie, în cadrul primului tur al Cupei Davis.

Juventus se interesează de Silviu Lung jr.

Portarul formaţiei Universitatea Craiova, Silviu Lung jr., a intrat în vederile antrenorului echipei Juventus Torino, Claudio Ranieri, care este în căutare de tinere talente, informează Gazzetta dello Sport. Conform sursei citate, Ranieri a fost impresionat de succesele avute prin promovarea unor jucători tineri ca Ceglie, Marchisio sau Giovinco şi doreşte să aducă alţi jucători de perspectivă la echipă. În ceea ce priveşte portarii, antrenorul torinezilor a pus ochii pe bulgarul Mario Kirev, de 19 ani, care evolueaza la Slavia Sofia, şi pe Silviu Lung jr. Este posibil ca portarul craiovean să fi ajuns în vederile italienilor la recomandarea lui Massimo Ferraris, antrenorul care se ocupă de pregătirea portarilor Universităţii, iar înainte de a veni în România lucra la centrul de copii şi juniori al clubului Juventus.

FC Timişoara s-a despărţit de Duşan Uhrin

Patronul lui FC Timişoara, Marian Iancu, a declarat că a avut o întîlnire cu Duşan Uhrin şi s-a înţeles cu acesta pentru rezilierea contractului, însă a fost refuzat în momentul în care a dorit să introducă o clauză prin care cehul nu mai poate lucra cu niciun club din ţară. “A fost o discuţie interesantă, care a durat cam două ore. Ne-am despărţit amiabil, fără ca Uhrin să aibă pretenţii materiale. Nu a putut să ne ofere garanţii că pînă în vară nu va colabora sub nicio formă cu vreo echipă din România şi asta m-a făcut să îmi dau seama că la momentul respectiv am luat cea mai bună hotărîre”, a spus Iancu. Conducătorul bănăţean a precizat că a încercat, fără succes, să îl convingă pe Uhrin să semneze o înţelegere prin care acesta nu poate lucra la niciun club din Liga I în acest sezon. “Noi am cerut să fie menţionată clauza de confidenţialitate şi neagresiune intelectuală, pe teritoriul României, lucru cu care el nu a fost de acord. În aceste condiţii, el acum poate ocupa orice funcţie în organigrama unui club din ţară. Îl vom plăti pînă la data de 31 decembrie, iar în prima zi lucrătoare a lui 2009 îi vom trimite toate actele”, a mai afirmat Iancu.

FC Steaua şi-a inaugurat muzeul oficial

Clubul FC Steaua Bucureşti şi-a inaugurat, ieri, muzeul oficial la stadionul din Bd-ul Ghencea, în prezenţa unor mari fotbalişti pe care i-a avut de-a lungul celor 61 de ani de existenţă. Sub genericul “61 de ani de istorie”, muzeul cuprinde diferite trofee, fotografii, fanioane, programe de meci şi altele, inclusiv mingea cu care s-a jucat finala Cupei Campionilor Europeni, de la Sevilla, din 1986, cu semnăturile jucătorilor pe ea. De asemenea, în muzeu sînt instalate cîteva ecrane, pe care pot fi urmărite secvenţe din meciurile memorabile ale Stelei. Antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România, Emeric Ienei, a declarat: „Sînt impresionat. A întîrziat prea mult acest muzeu, dar sînt bucuros că totuşi s-a lansat. Este unic în România”. Pe lîngă Ienei, la eveniment au mai fost prezenţi Adrian Bumbescu, Ilie Bărbulescu, Ilie Savu, Ion Voinescu, Gheorghe Constantin, Lajos Sătmăreanu, Ştefan Sameş, Florea Voinea, Vasile Aelenei, Radu Troi, Viorel Turcu, Ţiţi Dumitriu, Sorin Ghionea şi Rică Răducanu.

Cernat are oferte din Turcia, Rusia şi EAU

Jucătorul formaţiei Dinamo Kiev, Florin Cernat, a declarat că nu doreşte să-şi prelungească înţelegerea cu gruparea ucraineană, ce expiră în vară, şi a adăugat că se interesează de serviciile sale echipe din Turcia, Rusia şi Emiratele Arabe Unite. „Sînt de opt ani la Kiev şi cred că a venit momentul unei schimbări. Ştiu că sînt deja cîteva echipe interesate de mine, din Turcia, Rusia şi chiar din Emiratele Arabe Unite. Voi vedea în vară ce voi face”, a spus Cernat. Mijlocaşul lui Dinamo Kiev îşi va petrece o parte din vacanţă în România şi altă parte la Paris, împreună cu familia.